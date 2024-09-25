Вночі на Київщині працювали сили ППО
У ніч на середу, 25 вересня 2024 року, під час атаки "Шахедами" на Київщині лунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йшлося у повідомленні.
Наразі оголошено відбій загрози. Про наслідки атаки ударних ворожих дронів на регіон інформації наразі немає.
Як повідомлялося, в ніч на 25 вересня у низці областей України була повітряна тривога через рух російських ударних БпЛА.
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