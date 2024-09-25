Ночью в Киевской области работали силы ПВО
В ночь на среду, 25 сентября 2024 года, во время атаки "Шахедами" на Киевщине раздавались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорилось в сообщении.
Сейчас объявлен отбой угрозы. О последствиях атаки ударных вражеских дронов на регион информации пока нет.
Как сообщалось, в ночь на 25 сентября в ряде областей Украины была воздушная тревога из-за движения российских ударных БпЛА.
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