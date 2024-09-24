"Шахеды" атаковали Киевщину: обошлось без попаданий и пострадавших, из-за падения обломков горела трава

В ночь на вторник, 24 сентября 2024 года, Киевщина в очередной раз была атакована врагом с использованием ударных дронов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в районах области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

По данным ОВА, попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют. Пострадавших нет.

Последствия вражеской атаки

"В двух районах Киевской области в результате падения обломков сбитых целей произошли возгорания травяного настила. Пожары ликвидированы", - добавляет Кравченко.

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Оперативные группы продолжают работу по выявлению и фиксации последствий вражеской атаки.

Как сообщалось, в ночь на 24 сентября в Киевской области было зафиксировано движение российских беспилотников. В регионе работали силы ПВО.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером понедельника, 23 сентября, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники Shahed с северного и южного направлений. На утро стало известно, что россияне массированно атаковали Украину "шахедами", в ряде областей раздавались взрывы.

Также информировалось, что ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА, повреждена энергетическая инфраструктура и жилые дома.