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Киевская область (3927) дроны (3563)

Атака "Шахедов" на Киевщину: обломками поврежден дом

Шахед над Київщиною

Ночью 22 сентября 2024 года враг атаковал Киевскую область ударными дронами. Тревога продолжалась почти 8 часов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Результат работы ППО

По его словам, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

"Пострадавших нет. Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют", - подчеркнул Кравченко.

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Последствия вражеской атаки

По данным ОГА, в двух районах области в результате падения обломков зафиксировано возгорание травяного настила и лесной подстилки. Пожары ликвидированы.

В одном частном доме повреждены двери, окна, солнечные батареи и забор.

"Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки", - добавляет глава региона.

Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что враг запустил "шахеды" с северного и южного направлений. Также информировалось, что ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА, повреждена энергетическая инфраструктура.

По данным Воздушных сил, ночью был уничтожен 71 из 80 "Шахедов", еще 6 - локально утрачены.
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A про Пaвлогрaд нічого не пишуть? Тaк зрaнку вже були прильоти, a зелене стaдо бaрaнів зaсмітило весь фейсбук своїми питaннями,a де ж діти Порошенкa? Зебіли, зaбудьте про його дітей, ви йому дaли оцінку у 2019 році, облили їх всіх своїм зеленим і смердячим брудом і сьогодні 6-й рік ви мaєте те що бaжли - квaртaльців і aнтимaйднівців.
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22.09.2024 09:49 Ответить
у зебілів мізків, як не було у 19 році. так і зараз де візьмуться? у них немає тями, що ця кривава війна прийшла в Україну завдяки 73% виборцям зеленої гниди.
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22.09.2024 12:12 Ответить
Уламками? Так як і наші у торопці і тихорецьку?
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22.09.2024 10:22 Ответить
 
 