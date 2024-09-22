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ПВО (2494) ракеты (3471) дроны (3563) Воздушные силы (2005)

Уничтожены 71 из 80 "Шахедов", еще 6 - локационно потеряны, - Воздушные силы

ППО працює по Шахедах

В ночь на 22 сентября 2024 года войска РФ атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, противник нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Луганской обл. и выпустил по Украине 80 ударных БпЛА типа "Shahed" из Ейска и Курска.

Что удалось сбить нашей ПВО?

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 71 ударный БпЛА, еще шесть беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локально потеряны.

Читайте также: Уничтожено 5 ракет Х-59/69 и 11 из 16 "шахедов", остальные дроны локационно утрачены, - Воздушные силы

Где работали силы ПВО?

Как отмечается, противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях.

Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что враг запустил "шахеды" с северного и южного направлений. Также информировалось, что ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА, повреждена энергетическая инфраструктура.
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Кремлівський виродок і серійний вбивця - здохни і поскоріш 🤬
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22.09.2024 09:18 Ответить
Хай здохне рабсея до останьої свинособаки..
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22.09.2024 09:22 Ответить
Згоден на всі 100!!
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22.09.2024 11:32 Ответить
Раніше 80 шахедів застосовували двічі на рік ....
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22.09.2024 12:58 Ответить
 
 