Уничтожены 71 из 80 "Шахедов", еще 6 - локационно потеряны, - Воздушные силы
В ночь на 22 сентября 2024 года войска РФ атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине?
По данным Воздушных сил, противник нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Луганской обл. и выпустил по Украине 80 ударных БпЛА типа "Shahed" из Ейска и Курска.
Что удалось сбить нашей ПВО?
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбит 71 ударный БпЛА, еще шесть беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локально потеряны.
Где работали силы ПВО?
Как отмечается, противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях.
Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что враг запустил "шахеды" с северного и южного направлений. Также информировалось, что ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА, повреждена энергетическая инфраструктура.
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