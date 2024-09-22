Знищено 71 із 80 "Шахедів", ще 6 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 22 вересня 2024 року війська РФ атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Луганської обл. та випустив по Україні 80 ударних БпЛА типу "Shahed" із Єйська та Курська.

Що вдалося збити нашій ППО?

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БпЛА, іще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 5 ракет Х-59/69 та 11 із 16 "Шахедів", решта дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Де працювали сили ППО?

Як зазначається, протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків. Також інформувалося, що вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА, пошкоджено енергетичну інфраструктуру.