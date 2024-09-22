Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА, пошкоджено енергетичну інфраструктуру
Через атаку "шахедами" кілька десятків жителів Полтавщини залишилися без світла
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Він зазначив, що росіяни вночі атакували Полтавщину "шахедами", обійшлося без постраждалих.
"Проте є пошкодження енергетичної інфраструктури в одному районі області. В результаті чого без світла залишились 56 побутових та 30 юридичних споживачів", - йдеться в повідомленні.
Профільні фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям. Питання на контролі.
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