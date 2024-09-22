УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12526 відвідувачів онлайн
Новини
1 985 3
безпілотник (3669) обстріл (27087) Полтавщина (1002)

Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА, пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Шахеди атакували енергетику Полтавщини

Через атаку "шахедами" кілька десятків жителів Полтавщини залишилися без світла

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Він зазначив, що росіяни вночі атакували Полтавщину "шахедами", обійшлося без постраждалих.

"Проте є пошкодження енергетичної інфраструктури в одному районі області. В результаті чого без світла залишились 56 побутових та 30 юридичних споживачів", - йдеться в повідомленні.

Профільні фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям. Питання на контролі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака "шахедів": на Хмельниччині ППО збила 8 безпілотників, у Хмельницькому пошкоджено будинок

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ждуни-коригувальники, без роботи не сидять, гадять Україні!!
Їх безкарність, від привладних та судівського клану, приносить смерть та горе для Українців!
Спокійно ловити і просто вішати на вірьовку перед міською або селищною Радою! Щоб бачили УКРАЇЦІ, як покарані за свою допомогу окупантам,
показати весь коментар
22.09.2024 08:54 Відповісти
Точно!
показати весь коментар
22.09.2024 10:49 Відповісти
Вчера просто какой то парад Шахедов был,за 20 минут четыре штури пролетело в разные стороны,зенитки тоже работали в далеке.
показати весь коментар
22.09.2024 12:38 Відповісти
 
 