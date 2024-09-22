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беспилотник (3151) обстрел (25782) Полтавщина (1052)

Ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА, повреждена энергетическая инфраструктура

Шахеди атакували енергетику Полтавщини

Из-за атаки "шахедами" несколько десятков жителей Полтавщины остались без света.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

Он отметил, что россияне ночью атаковали Полтавщину "шахедами", обошлось без пострадавших.

"Однако есть повреждения энергетической инфраструктуры в одном районе области. В результате чего без света остались 56 бытовых и 30 юридических потребителей", - говорится в сообщении.

Профильные специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения людям. Вопрос на контроле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночная атака "шахедов": в Хмельницкой области ПВО сбила 8 беспилотников, в Хмельницком поврежден дом
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Ждуни-коригувальники, без роботи не сидять, гадять Україні!!
Їх безкарність, від привладних та судівського клану, приносить смерть та горе для Українців!
Спокійно ловити і просто вішати на вірьовку перед міською або селищною Радою! Щоб бачили УКРАЇЦІ, як покарані за свою допомогу окупантам,
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22.09.2024 08:54 Ответить
Точно!
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22.09.2024 10:49 Ответить
Вчера просто какой то парад Шахедов был,за 20 минут четыре штури пролетело в разные стороны,зенитки тоже работали в далеке.
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22.09.2024 12:38 Ответить
 
 