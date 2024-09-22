Ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА, повреждена энергетическая инфраструктура
Из-за атаки "шахедами" несколько десятков жителей Полтавщины остались без света.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.
Он отметил, что россияне ночью атаковали Полтавщину "шахедами", обошлось без пострадавших.
"Однако есть повреждения энергетической инфраструктуры в одном районе области. В результате чего без света остались 56 бытовых и 30 юридических потребителей", - говорится в сообщении.
Профильные специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения людям. Вопрос на контроле.
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