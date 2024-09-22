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Київська область (3805) дрони (4303)

Атака "Шахедів" на Київщину: уламками пошкоджено будинок

Шахед над Київщиною

Вночі 22 вересня 2024 року ворог атакував Київщину ударними дронами. Тривога тривала майже 8 годин.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Результат роботи ППО

За його словами, в регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.

"Постраждалих немає. Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні", - наголосив Кравченко.

Також читайте: На Київщині сили ППО працюють по "Шахеду"

Наслідки ворожої атаки

За даними ОВА, в двох районах області внаслідок падіння уламків зафіксовано загорання трав'яного настилу та лісової підстилки. Пожежі ліквідовані.

В одному приватному будинку пошкоджено двері, вікна, сонячні батареї та паркан.

"Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки", - додає очільник регіону.

Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків. Також інформувалося, що вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА, пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

За даними Повітряних сил, вночі було  знищено 71 із 80 "Шахедів", ще 6 - локаційно втрачені.

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A про Пaвлогрaд нічого не пишуть? Тaк зрaнку вже були прильоти, a зелене стaдо бaрaнів зaсмітило весь фейсбук своїми питaннями,a де ж діти Порошенкa? Зебіли, зaбудьте про його дітей, ви йому дaли оцінку у 2019 році, облили їх всіх своїм зеленим і смердячим брудом і сьогодні 6-й рік ви мaєте те що бaжли - квaртaльців і aнтимaйднівців.
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22.09.2024 09:49 Відповісти
у зебілів мізків, як не було у 19 році. так і зараз де візьмуться? у них немає тями, що ця кривава війна прийшла в Україну завдяки 73% виборцям зеленої гниди.
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22.09.2024 12:12 Відповісти
Уламками? Так як і наші у торопці і тихорецьку?
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22.09.2024 10:22 Відповісти
 
 