Атака "Шахедів" на Київщину: уламками пошкоджено будинок

Вночі 22 вересня 2024 року ворог атакував Київщину ударними дронами. Тривога тривала майже 8 годин.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Результат роботи ППО

За його словами, в регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.

"Постраждалих немає. Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні", - наголосив Кравченко.

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Наслідки ворожої атаки

За даними ОВА, в двох районах області внаслідок падіння уламків зафіксовано загорання трав'яного настилу та лісової підстилки. Пожежі ліквідовані.

В одному приватному будинку пошкоджено двері, вікна, сонячні батареї та паркан.

"Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки", - додає очільник регіону.

Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків. Також інформувалося, що вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА, пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

За даними Повітряних сил, вночі було знищено 71 із 80 "Шахедів", ще 6 - локаційно втрачені.