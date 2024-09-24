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На Киевщине зафиксировано движение вражеских БпЛА, работает ПВО

На Київщині працює ППО

В ночь на 24 сентября в Киевской области зафиксировано движение российских беспилотников. В регионе работает ПВО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Киевской ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - призывают в ОВА.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером понедельника, 23 сентября, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники Shahed с северного и южного направлений.

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