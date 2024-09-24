На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА, працює ППО
В ніч на 24 вересня в Київській області зафіксовано рух російських безпілотників. В регіоні працює ППО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської ОВА.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - закликають в ОВА.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері понеділка, 23 вересня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з північного та південного напрямків.
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