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безпілотник (3681) Київська область (3806) ППО (2929)

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА, працює ППО

На Київщині працює ППО

В ніч на 24 вересня в Київській області зафіксовано рух російських безпілотників. В регіоні працює ППО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - закликають в ОВА.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері понеділка, 23 вересня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з північного та південного напрямків.

Читайте: Сили ППО збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною

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