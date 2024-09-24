"Шахеди" атакували Київщину: минулося без влучань та потерпілих, через падіння уламків горіла трава

У ніч на вівторок, 24 вересня 2024 року, Київщина вчергове була атакована ворогом з використанням ударних дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у районах області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені.

За даними ОВА, влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Постраждалих немає.

Наслідки ворожої атаки

"В двох районах Київщини внаслідок падіння уламків збитих цілей сталися загорання трав'яного настилу. Пожежі ліквідовані", - додає Кравченко.

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Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та фіксації наслідків ворожої атаки.

Як повідомлялося, в ніч на 24 вересня в Київській області було зафіксовано рух російських безпілотників. В регіоні працювали сили ППО.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері понеділка, 23 вересня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з північного та південного напрямків. На ранок стало відомо, що росіяни масовано атакували Україну "шахедами",у низці областей лунали вибухи.

Також інформувалося, що вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА, пошкоджена енергетична інфраструктура та житлові будинки.