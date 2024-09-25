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Уничтожены 4 ракеты Х-59/69 и 28 из 32 "Шахедов", еще 4 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Робота мобільних груп

В ночь на 25 сентября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину с использованием ракет и ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, войска РФ атаковали Харьковскую область зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа, Одесскую область - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря, а также 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск).

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарушение воздушного пространства Украины с территории Беларуси не установлено, - Воздушные силы

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Как отмечается, в результате противовоздушного боя сбито 28 ударных БпЛА и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Еще четыре вражеских беспилотника локально потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала).

Где работали силы ПВО?

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью на Киевщине работали силы ПВО. Также сообщалось, что в ночь на 25 сентября в ряде областей Украины была воздушная тревога из-за движения российских ударных БпЛА.

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ПВО (2770) уничтожение (6995) дроны (3965) Воздушные силы (2326)


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Поки президент України веде роль насміши світ,Небо України захищають найкращі.
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25.09.2024 07:41 Ответить
...це гра в дипломатію..
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25.09.2024 07:45 Ответить
Іменно гра,а не дипломатія в повній силі. А ось ППО України реально дипломатичне. Прилетіли нахабно, зустріли з вогнем
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25.09.2024 07:56 Ответить
А уламки що зруйнували?
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25.09.2024 07:59 Ответить
Хороший результат роботи ППО.
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25.09.2024 08:44 Ответить
Варто роз'яснити що означає "локаційно втрачено" Адже у це визначення входить переліт БПЛА за межі України а також влучання в ціль та некероване падіння. В усіх цих випадках безпілотник зникає з екранів ППО.
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25.09.2024 10:19 Ответить
'Локационно потеряны' значит попали туда, куда летели. Зачем уподобляться кацапским пропагандонам и выдумывать эфимизмы? Идет война, на войне бывает все, в том числе и успехи у казламордых. А тут начали нести пургу. Уже и 'трава загорелась от обломков' пишут, скоро вместо 'взрыв' начнут 'хлопок' писать..
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25.09.2024 15:18 Ответить
 
 