Уничтожены 4 ракеты Х-59/69 и 28 из 32 "Шахедов", еще 4 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 25 сентября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину с использованием ракет и ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, войска РФ атаковали Харьковскую область зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа, Одесскую область - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря, а также 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск).

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Как отмечается, в результате противовоздушного боя сбито 28 ударных БпЛА и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Еще четыре вражеских беспилотника локально потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала).

Где работали силы ПВО?

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью на Киевщине работали силы ПВО. Также сообщалось, что в ночь на 25 сентября в ряде областей Украины была воздушная тревога из-за движения российских ударных БпЛА.