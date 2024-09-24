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Новости Война
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Нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не установлены, - Воздушные силы

Повітряний простір з території Білорусі не зафіксовано

В Воздушных силах заявили, что факта нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси установлено не было.

Об этом они заявили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Факта нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не установлено. Предположительно была применена радиолокационная помеха", - отметили там.

Порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено

Ранее в Воздушных силах заявили, что воздушная цель залетела из Беларуси в Украину.

"Беларускі Гаюн" сообщил, что это был белорусский истребитель Як-130.

Читайте: Лукашенко на встрече с главарем "ДНР" Пушилиным: Беларусь готова сотрудничать с Украиной на тех же принципах

Автор: 

Беларусь (7896) Воздушные силы (2318)


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Топ комментарии
+15
І ми ще над країнами НАТО сміємося, що вони не хочуть у чужу війну ув'язуватися, що вони не хочуть ракети над своєю територією збивати, що кацапські ракети над Польщею раптом у українські перетворюються. А у нас? Білоруський літак залетів в Україну, тривога була об'явлена, а до вечора він перетворився ... у радіолокаційну перешкоду. Сумно це все...
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24.09.2024 17:39
+7
Щось Зельона влада дуже лояльна до Бульбо Таргана. Зеленскій, напевно, бере його як приклад диктатора.
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24.09.2024 17:40
+6
Навіть не сумніваюсь, що наша влада зв'язалась із бульбашами і тихо-мирно, по-сусідськи все "порішала", щоб цього літака "не було".
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24.09.2024 17:43
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І ми ще над країнами НАТО сміємося, що вони не хочуть у чужу війну ув'язуватися, що вони не хочуть ракети над своєю територією збивати, що кацапські ракети над Польщею раптом у українські перетворюються. А у нас? Білоруський літак залетів в Україну, тривога була об'явлена, а до вечора він перетворився ... у радіолокаційну перешкоду. Сумно це все...
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24.09.2024 17:39 Ответить
Навіть не сумніваюсь, що наша влада зв'язалась із бульбашами і тихо-мирно, по-сусідськи все "порішала", щоб цього літака "не було".
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24.09.2024 17:43 Ответить
Так і сама перешкода - вона ж теж якийсь апарат та якось летіла...
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24.09.2024 17:48 Ответить
Літак залетів по даних журналістів, ППО повернули непроханого назад,як і кожний день то ракети,то шахеди,дякуючи їм не долітають до цілі. Мета вашого коменту?! Сенсація на пустому місці. Вірити потрібно ЗСУ, а не кому,аби тільки не військовим.
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24.09.2024 18:12 Ответить
Принаймні, наші працюють більш креативно - придумали нову відмазку до якої у західників мізок не вистачило.
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24.09.2024 22:12 Ответить
Локшина на вуха.
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24.09.2024 17:40 Ответить
Щось Зельона влада дуже лояльна до Бульбо Таргана. Зеленскій, напевно, бере його як приклад диктатора.
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24.09.2024 17:40 Ответить
Є таке...
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24.09.2024 17:46 Ответить
Ні, нам не насцяли на голову. Це була Божа роса!
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24.09.2024 17:42 Ответить
я не я. хата не моя
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24.09.2024 17:46 Ответить
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24.09.2024 17:46 Ответить
Порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено, - Повітряні сили Джерело:
***********
А факт порушення рішення РНБО України про заборону використання Телеграм державними установами і чиновниками встановлено.

Чому Повітряні Сили ЗСУ не виконують рішення РНБО? Когось покарають за це? Не думаю. )))

Бардак на всіх рівнях.
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24.09.2024 17:46 Ответить
як же, ****, передбачувано.
тривога була. навіть, ціль чітко описали.
але ж:
факту порушення повітряного простору України з території Білорусі встановлено не було.

суцільна туга.
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24.09.2024 17:49 Ответить
тепер точно візьмуть в НАТу-навчились як вони кіздєть
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24.09.2024 18:09 Ответить
Та вже навіть модель порушника з'ясували:
навчально-бойовий Як-130
10 хвилин літав
але БоНеВтік наказав не сваритися з Лукашенко, бо до нього шлях втечи прокладено на останній день.
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24.09.2024 18:12 Ответить
Напевне бульбофюрер пообіцяв хрінпіду велику знижку на бітум.
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24.09.2024 18:16 Ответить
Ну перегнала людина Як-130 і за то спасібо
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24.09.2024 18:21 Ответить
- Ти бєларускій ЯК-130 відішь?
- Нєт!
- А он єсть.
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24.09.2024 18:45 Ответить
Самі вигадають, влаштують срач, а коли вскриється фейк, то всі вже і забули, чого гидили весь день...
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24.09.2024 20:00 Ответить
*****!! встановили навіть тип літака, оголосили тривогу, а в результаті "перешкода"?!
ну-ну, а тепер хай поржуть усі "поржать-любітєлі" над румунами, які не збивають залітні шахеди...
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24.09.2024 22:39 Ответить
 
 