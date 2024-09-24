Нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не установлены, - Воздушные силы
В Воздушных силах заявили, что факта нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси установлено не было.
Об этом они заявили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Факта нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не установлено. Предположительно была применена радиолокационная помеха", - отметили там.
Ранее в Воздушных силах заявили, что воздушная цель залетела из Беларуси в Украину.
"Беларускі Гаюн" сообщил, что это был белорусский истребитель Як-130.
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А факт порушення рішення РНБО України про заборону використання Телеграм державними установами і чиновниками встановлено.
Чому Повітряні Сили ЗСУ не виконують рішення РНБО? Когось покарають за це? Не думаю. )))
Бардак на всіх рівнях.
тривога була. навіть, ціль чітко описали.
але ж:
факту порушення повітряного простору України з території Білорусі встановлено не було.
суцільна туга.
навчально-бойовий Як-130
10 хвилин літав
але БоНеВтік наказав не сваритися з Лукашенко, бо до нього шлях втечи прокладено на останній день.
- Нєт!
- А он єсть.
ну-ну, а тепер хай поржуть усі "поржать-любітєлі" над румунами, які не збивають залітні шахеди...