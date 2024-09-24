Нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не установлены, - Воздушные силы

В Воздушных силах заявили, что факта нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси установлено не было.

Об этом они заявили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Факта нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не установлено. Предположительно была применена радиолокационная помеха", - отметили там.

Ранее в Воздушных силах заявили, что воздушная цель залетела из Беларуси в Украину.

"Беларускі Гаюн" сообщил, что это был белорусский истребитель Як-130.

Читайте: Лукашенко на встрече с главарем "ДНР" Пушилиным: Беларусь готова сотрудничать с Украиной на тех же принципах