Порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено, - Повітряні сили

У Повітряних силах заявили, що факту порушення повітряного простору України з території Білорусі встановлено не було.

Про це вони заявили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено. Імовірно була застосована радіолокаційна перешкода", - зазначили там.

Раніше у Повітряних силах заявили, що повітряна ціль залетіла з Білорусі до України.

"Беларускі Гаюн" повідомив, що це був білоруський винищувач Як-130.

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