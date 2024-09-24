Порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено, - Повітряні сили
У Повітряних силах заявили, що факту порушення повітряного простору України з території Білорусі встановлено не було.
Про це вони заявили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено. Імовірно була застосована радіолокаційна перешкода", - зазначили там.
Раніше у Повітряних силах заявили, що повітряна ціль залетіла з Білорусі до України.
"Беларускі Гаюн" повідомив, що це був білоруський винищувач Як-130.
Топ коментарі
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А факт порушення рішення РНБО України про заборону використання Телеграм державними установами і чиновниками встановлено.
Чому Повітряні Сили ЗСУ не виконують рішення РНБО? Когось покарають за це? Не думаю. )))
Бардак на всіх рівнях.
тривога була. навіть, ціль чітко описали.
але ж:
факту порушення повітряного простору України з території Білорусі встановлено не було.
суцільна туга.
навчально-бойовий Як-130
10 хвилин літав
але БоНеВтік наказав не сваритися з Лукашенко, бо до нього шлях втечи прокладено на останній день.
- Нєт!
- А он єсть.
ну-ну, а тепер хай поржуть усі "поржать-любітєлі" над румунами, які не збивають залітні шахеди...