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Білоруський Як-130 залетів до України, - "Беларускі Гаюн"

Білоруський Як-130 залетів до України

Білоруський винищувач Як-130 увійшов у повітряний простір України.

Про це пише Беларускі Гаюн, інформує Цензор.НЕТ.

Навчально-бойовий літак Як-130 військово-повітряних сил Білорусі перетнув кордон з Україною близько 14:25. Наразі інформація уточнюється.

Раніше Повітряні сили України повідомили, що повітряна ціль залетіла з Білорусі до України та рухалася на межі Київщини та Житомирщини.

Читайте: Нова Зеландія запровадила додаткові санкції проти громадян РФ та Білорусі

Автор: 

авіація (4130) Білорусь (7937) повітряна тривога (919)


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Топ коментарі
+45
Де ППО? Це - легка дозвукова ціль.
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24.09.2024 14:43
+30
Сирський запевняв сто разів: з бульбостану загроз нема. Усі йому віримо, звісно
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24.09.2024 14:45
+24
Треба дозвіл НАТО на знищення
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24.09.2024 14:47
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Де ППО? Це - легка дозвукова ціль.
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24.09.2024 14:43 Відповісти
Сирський запевняв сто разів: з бульбостану загроз нема. Усі йому віримо, звісно
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24.09.2024 14:45 Відповісти
До чого тут Сирський?
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24.09.2024 16:02 Відповісти
Краще скажіть, до чого це дебільне питання?
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24.09.2024 16:39 Відповісти
А це ж якесь прокацапське чмо намагається таким чином викликати дискусію щоб під час срачу почати просувати прокацапські норативи невдоволення головкомом, генералами, командирами, сіяти розбрат...
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24.09.2024 17:48 Відповісти
То есть он не смог выявить замаскированные позиции наших ПВО. И вернулся восвояси. А наши смогли определить цель и стерь ее угрозы. И приняли решение. Очень хорошо
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24.09.2024 15:09 Відповісти
Це така іронія ?? Чи є установка Білорусь не чіпати ??
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24.09.2024 17:02 Відповісти
На мою думку - це була перевірка нашої ППО. Пілоти мабуть були москалі. Ми виявили ціль, ідентифікували, оцінили ступень загрози - вирішили подивитися, що буде далі. Не розкриваючи всіх карт.
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24.09.2024 17:08 Відповісти
Тобто рішення виявити собою ппо? А якби збили ?
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24.09.2024 17:45 Відповісти
Якби Збили? Київська хунта збила в повітряному просторі Білорусі учбовий літак з недосвідченим курсантом, який розгубився в складної повітряної обстановці та необережно наблизився до держаного кордону республіки. А якщо не попали би то ракета самоліквідувалась в повітряному просторі Білорусі - київська хунта «дамбіт бамбас» ракетами мирну Білорусь.
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24.09.2024 18:20 Відповісти
Я десь вже написав питання - літак наче учбовий, але ж на нього можна щось навісити. Ііі ??

Наступного разу жахнути.
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24.09.2024 19:34 Відповісти
тебе стиральной машини мало? чудо ты в прьях...
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24.09.2024 16:06 Відповісти
Головне голосно кричати: Румунія не збила шахед, який на 25 метрів залетів на територію країни.
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24.09.2024 16:05 Відповісти
Для тих хто не зрозумів, Як-130 це білоруський винищувач 6 покоління. Ось !!
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24.09.2024 17:14 Відповісти
Тобто зроблений шість поколінь тому?
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24.09.2024 17:59 Відповісти
Це літак, зроблений Як Зіл 130.
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24.09.2024 18:41 Відповісти
Режим ЗЕЛЕНОГНІЙНИХ не бачать в ЛУКЕ МУДІЩЕВЕ ВОРГА ! Олександр Григорович КУМІР ПОРНОШУТА !
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25.09.2024 09:08 Відповісти
Що, вже бульбаші починають нерви випробовувати.
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24.09.2024 14:45 Відповісти
Вивчати,але на землі.
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24.09.2024 14:45 Відповісти
може хтось втікає з білорашки ?
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24.09.2024 14:45 Відповісти
Вже завалили?
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24.09.2024 14:46 Відповісти
Ні, але ввечері черговий раз дорікнуть країнам НАТО, що вони не збивають над своєю територією ракети і шахеди.
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24.09.2024 15:18 Відповісти
Треба дозвіл НАТО на знищення
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24.09.2024 14:47 Відповісти
Не НАТО дозвіл, а дозвіл зеленського бо для нього бульбаши як рідні.
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24.09.2024 16:26 Відповісти
Міцні яйця у нашого приZедента, однако.
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24.09.2024 18:06 Відповісти
Не завалили?
Ну чекайте, поки бульбаші бомбити будуть.
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24.09.2024 14:48 Відповісти
Може пілот викрав літак і втік в Україну.
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24.09.2024 14:49 Відповісти
сам, без ан******? ******? один ***?
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24.09.2024 15:12 Відповісти
З мішком картоплі...
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24.09.2024 16:09 Відповісти
Нацисти білорусі вже обстрілювали зі своїх ракетних комплексів Чернігів, Київ, Черкаси, Житомир, Сарни, Ровно. Нажаль наща влада удари у відповідь не дала. Не хочуть псувати бізнес. Життя українців у них нічого не варте, а на нацистській білорусі сватів крутят -роялті в кишеню капає.
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24.09.2024 14:56 Відповісти
Сподіваюсь його збили
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24.09.2024 14:48 Відповісти
Ні, не збили.
Договорняк Зелі з пуйлом, виконується чітко.
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24.09.2024 14:54 Відповісти
🤔
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24.09.2024 15:02 Відповісти
ааа...то Зєля с пуйлом домовились про візит учбового літака з білорусі...а я думаю, що за *****
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24.09.2024 15:04 Відповісти
Зелені крадії для великого крадівництва у батьки купували бітум, так що сваритись з ним вони не будуть. Досі їх агресорами не називають хоча вони такі ж сателіти пуйла як мусоліні для гітлера
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24.09.2024 15:21 Відповісти
Як-130, який нахєр винищувач. Створювався з оглядкою на німецько - італійский легкий штурмовик "Альфа -Джет". Так це недопилений многофункціональне учбове удолбіще.
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24.09.2024 14:53 Відповісти
Тоже орнул
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24.09.2024 14:56 Відповісти
Там цікава історія, його почали розробляти ще в 90-х при єльцині разом із італійським Маккі. Потім італійці зрозуміли, в яке гімно вляпалися, бо москалі там нажухати постійно намагалася. Італійці допиляли проект і вийшов нормальний Маккі М-346. Кацапня теж типу допиляла, але вийшов літак із застарілою авіонікою...
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24.09.2024 14:57 Відповісти
Кацапи і сподівались на євро авіоніку (тренажер для Су-27, МіГ-29 та інше. Для скорочення витрат на льотний час цих винищувачів). Маккі зрозуміли, та послали їх нах. Такщо кастроване удолбисько, навіть не має бортової РЛС.
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24.09.2024 15:06 Відповісти
Це учбово-бойовий літак, що може навіть ядерну зброю використовувати. Про таку модифікацію писали у ватній прессі.
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24.09.2024 14:58 Відповісти
Може нести термоядерні заряди і зірку смерті на буксирі тягти.
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24.09.2024 14:59 Відповісти
Може нести один тактичний ядерний пристрій.
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24.09.2024 15:02 Відповісти
Смійтесь далі !!
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24.09.2024 17:04 Відповісти
Враховуючи те, що тактична ЯЗ існує навіть у форматі артилерійських снарядів, то таке міг би нести навіть мотодельтаплан.
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24.09.2024 19:33 Відповісти
Це вже ближче до реальності.
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25.09.2024 11:42 Відповісти
Шо бы кто не говорил, это тупо разведка в пользу кацапов, мож и перенакрашенные кацапы это сделали. То шо вава с.ыкло, я не говорю. будем посмотреть по каким объекта в полосе пролета ввалит .уйлостан. тогда на главзеба , за то шо не сбил, можно будет посмотреть под другим ракурсом, как на пособника пыни.
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24.09.2024 15:24 Відповісти
Створювався Італією та Україною, якщо що.
Китайці просили Україну налагодити його спільне виробництво, поскільки там були двигуни Мотор-Січ.
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24.09.2024 15:37 Відповісти
О! Тоді зрозуміло. Нехай собі літає!
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24.09.2024 16:43 Відповісти
я ж говорю , война договорная !!! все шишки наши !!!((((
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24.09.2024 15:01 Відповісти
Ніхрєново в Маріуполі "домовилися". Загинуло 150 000 людей під час бомбардувань і ще 80 000 розстріляні в фільтраційних таборах.
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24.09.2024 15:04 Відповісти
А почему не 500000 людей?)
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24.09.2024 15:24 Відповісти
Число погибших считали по колическтву могилок по спутникивым фоткам. Цифра приблизительная. После деокупации города можно будет сказать точнее.
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24.09.2024 15:36 Відповісти
не можна буде. кацапи максимально, все почистили.
а там, гинули, цілими багатоповерховими домами.
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24.09.2024 15:58 Відповісти
Це не значить що є достовірними дані, які пан понамальовува.
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24.09.2024 17:08 Відповісти
Ще ноликів докрутіть щоб поважним знавцем виглядати.
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24.09.2024 17:06 Відповісти
Варто було скористатися нагодою і передати вітання бульба-фюреру, щоб не розслабляв бульбо-сфінктер.
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24.09.2024 15:02 Відповісти
що будуть невігласи співати коли дізнаються що це перегон літачка на українську базу?
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24.09.2024 15:08 Відповісти
перегон, це коли тишком нишком, а не коли в києві повітряна тривога!
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24.09.2024 15:10 Відповісти
Нічого. Тому що це не та історія... Нажаль.
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24.09.2024 17:10 Відповісти
а, ми гнали на натівських чиновників.
от, вам, дзеркало!

ну, що ж, чекаємо від речника ппо, щось на кшталт: вони ж, не спеціально. чи, це була провокація, а ми не відповідаємо на провокації. чи, ну то ж навчальний літак.
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24.09.2024 15:09 Відповісти
А шо такоє , ми у НАТО вчимося !
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24.09.2024 17:09 Відповісти
То есть мы повели себя как поляки?
Тогда не надо полякам пальчиком грозить!!!!!
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24.09.2024 15:11 Відповісти
До Мозирського НПЗ 32 км. Він в досяжності ствольної артилерії.
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24.09.2024 15:12 Відповісти
бульбофюрер втік
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24.09.2024 15:12 Відповісти
Бульботарган набрехав: він же говорив, що до Валодзі Зєлєнскава тільки на тракторах заїжджати буде.
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24.09.2024 15:13 Відповісти
Пхе, не хочу даже комментировать. Главзеб - сц.кло.
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24.09.2024 15:18 Відповісти
Китайські комуняки через батьку передали посилку Агрохімії
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24.09.2024 15:19 Відповісти
Зробили б раз Як - 200 з порушника- не залітали б.....
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24.09.2024 15:33 Відповісти
перехватить и принудить к посадке....
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24.09.2024 15:36 Відповісти
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24.09.2024 15:36 Відповісти
"Сєрєбрістий лайнєр ЯК прямо в озєро - ****!" - На жаль , ні...
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24.09.2024 15:44 Відповісти
Вот вам и ответ можно ли договариваться о мире с сумашедшими.
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24.09.2024 16:09 Відповісти
Бітум Ірьмаку привезли....
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24.09.2024 16:15 Відповісти
Почему молчит Тихановская?!
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24.09.2024 16:23 Відповісти
Чому мовчить Мар"яна ??!
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24.09.2024 17:11 Відповісти
5 баллов!!
Нет ,12
Сейчас 12 - балльная система!!!!!
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24.09.2024 18:16 Відповісти
*****...Не бульбаші(з ними й так все зрозуміло)...А наша їб@ча зелень.
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24.09.2024 17:09 Відповісти
Зелень єто, што? Баксі? Так вони нам не нужні. Нам потрібно озброєння, щоб вас пихатих знищити.
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24.09.2024 17:14 Відповісти
Пихаті,єто што? Ті що тобі за щоку пихають?
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25.09.2024 06:54 Відповісти
Батька, а тобі капець. Від тебе пре война. Від тебе пруть негативи. Ховайся! До тебе придуть!
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24.09.2024 17:11 Відповісти
ЗеПрезидент у США важливі питання вирішує - підігрувати провокаціям не на часі.
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24.09.2024 17:12 Відповісти
Єслі тєбє плюнулі в спіну - подставь другую щьоку ! Да, зелепухи ?!
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24.09.2024 17:22 Відповісти
А якби збили, то бульбаші боялися б на сто км до кордону долітати, щоб часом випадково не залетіти в чужу країну !
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24.09.2024 17:26 Відповісти
+12
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24.09.2024 19:40 Відповісти
сподіваймося у ППО, була вагома (а не ганебна) причина того, що борзий пЄтух лукашенки полетів додому цілий.. і що наступний його зальот закінчиться так, як він мав закінчитися з першого разу...
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24.09.2024 17:46 Відповісти
вот как бывает.
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24.09.2024 18:00 Відповісти
Порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено, - Повітряні сили Джерело:
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24.09.2024 18:36 Відповісти
Треба було чітко завалити, пославшись на нервове напруження, викликане війною.
І більше б не залетів ні Як, ні Зубр, ні Хомяк.
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24.09.2024 18:43 Відповісти
і чому не збили?вже б не залітав
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24.09.2024 18:48 Відповісти
Гаюн у бінокль розгледів, що то був як-130. Вірю.
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24.09.2024 20:35 Відповісти
 
 