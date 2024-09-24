Білоруський Як-130 залетів до України, - "Беларускі Гаюн"

Білоруський винищувач Як-130 увійшов у повітряний простір України.

Про це пише Беларускі Гаюн, інформує Цензор.НЕТ.

Навчально-бойовий літак Як-130 військово-повітряних сил Білорусі перетнув кордон з Україною близько 14:25. Наразі інформація уточнюється.

Раніше Повітряні сили України повідомили, що повітряна ціль залетіла з Білорусі до України та рухалася на межі Київщини та Житомирщини.

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