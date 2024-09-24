Білоруський Як-130 залетів до України, - "Беларускі Гаюн"
Білоруський винищувач Як-130 увійшов у повітряний простір України.
Про це пише Беларускі Гаюн, інформує Цензор.НЕТ.
Навчально-бойовий літак Як-130 військово-повітряних сил Білорусі перетнув кордон з Україною близько 14:25. Наразі інформація уточнюється.
Раніше Повітряні сили України повідомили, що повітряна ціль залетіла з Білорусі до України та рухалася на межі Київщини та Житомирщини.
Топ коментарі
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Наступного разу жахнути.
Ну чекайте, поки бульбаші бомбити будуть.
Договорняк Зелі з пуйлом, виконується чітко.
Китайці просили Україну налагодити його спільне виробництво, поскільки там були двигуни Мотор-Січ.
а там, гинули, цілими багатоповерховими домами.
от, вам, дзеркало!
ну, що ж, чекаємо від речника ппо, щось на кшталт: вони ж, не спеціально. чи, це була провокація, а ми не відповідаємо на провокації. чи, ну то ж навчальний літак.
Тогда не надо полякам пальчиком грозить!!!!!
Нет ,12
Сейчас 12 - балльная система!!!!!
І більше б не залетів ні Як, ні Зубр, ні Хомяк.