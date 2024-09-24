Нова Зеландія запровадила додаткові санкції проти громадян РФ та Білорусі

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс 24 вересня оголосив про введення додаткових санкцій проти п'яти фізичних та шести юридичних осіб Росії та Білорусі, які причетні до окупації Запорізької АЕС, російського військово-промислового комплексу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві уряду Нової Зеландії.

"Триваюча незаконна агресивна війна Росії проти України є нападом на порядок, заснований на правилах. Незаконна окупація Росією Запорізької АЕС загрожує ядерній безпеці та захищеності. Нова Зеландія знову закликає Росію припинити окупацію Запорізької атомної електростанції та негайно вивести свої війська з території України", - наголосив Пітерс.

У заяві наголошується, що запровадження санкцій проти білоруських діячів є результатом спільних зусиль з міжнародними "партнерами-однодумцями", спрямованих на засудження та притягнення до відповідальності тих, "хто підтримує незаконні дії" Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина відмовилась відновлювати роботу російської платіжної системи "Мир"

"Приєднуючись до більш ніж 35 інших країн, які накладають санкції на тих, хто підтримує російську агресію, ми збільшуємо ціну, яку заплатить російська військова машина", - сказав новозеландський прем’єр.

У заяві також додається, що з березня 2022 року Нова Зеландія запровадила санкції щодо понад 1,7 тис. фізичних та юридичних осіб, а також низку торгових заходів щодо Росії.

Нагадаємо, айбільший в Росії виробник скрапленого природного газу "Новатек" на тлі санкцій заморозив плани щодо двох масштабних проєктів – будівництва Мурманського СПГ та Обського ЗПГ.