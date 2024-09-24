Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против граждан РФ и Беларуси

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс 24 сентября объявил о введении дополнительных санкций против пяти физических и шести юридических лиц России и Беларуси, которые причастны к оккупации Запорожской АЭС, российского военно-промышленного комплекса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении правительства Новой Зеландии.

"Продолжающаяся незаконная агрессивная война России против Украины является нападением на порядок, основанный на правилах. Незаконная оккупация Россией Запорожской АЭС угрожает ядерной безопасности и защищенности. Новая Зеландия вновь призывает Россию прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции и немедленно вывести свои войска с территории Украины", - подчеркнул Питерс.

В заявлении отмечается, что введение санкций против белорусских деятелей является результатом совместных усилий с международными "партнерами-единомышленниками", направленных на осуждение и привлечение к ответственности тех, "кто поддерживает незаконные действия" России.

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"Присоединяясь к более чем 35 другим странам, которые накладывают санкции на тех, кто поддерживает российскую агрессию, мы увеличиваем цену, которую заплатит российская военная машина", - сказал новозеландский премьер.

В заявлении также добавляется, что с марта 2022 года Новая Зеландия ввела санкции в отношении более 1,7 тыс. физических и юридических лиц, а также ряд торговых мер в отношении России.

Напомним, крупнейший в России производитель сжиженного природного газа "Новатэк" на фоне санкций заморозил планы по двум масштабным проектам - строительству Мурманского СПГ и Обского СПГ.