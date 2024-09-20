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Новости Санкции против России
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США могут ужесточить санкции против российской нефти, - Белый дом

США планують посилити санкції проти нафти з РФ

США планируют ускорить процесс ужесточения санкций против России. Они, в частности, будут касаться нефти.

Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"США должны в отношении России прилагать усилия в двух направлениях: разоружение российской военной машины и лишение ее финансовых поступлений", - отметил он.

Это, по словам Сингха, должно быть сделано путем ужесточения санкций и мер экспортного контроля.

Читайте: Евросоюз введет новые санкции против серых торговцев российской нефтью

Он заявил, что третьи страны нарушают американские санкции в отношении поставок компонентов двойного назначения в РФ. Это, в частности, Китай, Индия, Турция, ОАЭ и другие страны.

Сингх считает, что снизить финансовые доходы РФ позволит контроль над ее поставками нефти.

"Приближается момент, когда можно будет говорить о гораздо более жестком режиме, в отношении теневого флота, и объемов нефти, которые России разрешено поставлять на рынок", - пояснил он, добавив, что по этим направлениям США "стоит активизироваться".

Читайте: Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц из России, Ирана и Китая

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС введет новые санкции против серых торговцев российской нефтью.

Советник Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что США не будут ослаблять санкции против РФ, если Украина скажет, что это не соответствует ее стратегии
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Топ комментарии
+3
ого-го! не лякайте!
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20.09.2024 12:58
+3
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20.09.2024 12:59
+2
Дайте їм ромашку,хай поворожать
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20.09.2024 13:01
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ого-го! не лякайте!
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20.09.2024 12:58 Ответить
Прогнози по нафті - різке падіння.
Це те вікно можливостей душити кацапню без шкоди економіці США.
Раз сказали - зроблять.
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20.09.2024 13:10 Ответить
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20.09.2024 12:59 Ответить
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20.09.2024 13:06 Ответить
15 років готовілісь отключіть воду в кранє
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20.09.2024 13:08 Ответить
"можуть посилити санкції", "варто активізуватись", "докладати зусиль"
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20.09.2024 13:00 Ответить
Що ти пропонуєш? Мордор це паперовий тигр, вони дають світові менше 1% ВВП
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20.09.2024 13:06 Ответить
Я за прагматизм:

- Якщо Захід до усрачки бояться росії, так і кажуть: "ми не можемо ввести проти росії дієві санкції, бо дуже боїмось"

- Або ж так: "ми вже ввели вторинні санкції, ось дивіться результат" .

зараз же - середній і найгірший варіант - на словах на Заході називають росію паперовим тигром, а на ділі бояться їй нашкодити і імітують бурхливу діяльність .
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20.09.2024 13:28 Ответить
Навіщо шкодити тому, хто сам себе вже закопав в могилу? Чуваче, Раша - не Китай: крихітна та ригідна рентна економіка вб'є себе швидше, ніж ми собі уявляємо. Якщо не віриш - подивись новини про бандитські розборки в бізнес центрі за півкілометра відчуваю Крємля.
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20.09.2024 13:31 Ответить
* від, вибачте.
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20.09.2024 13:33 Ответить
Блажен кто верует! Детский сад.
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20.09.2024 16:42 Ответить
Такі "посилення" чомусь відбуваються лише тоді, коли кацапи вже знаходять запасний варіант.
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20.09.2024 13:21 Ответить
Краще дайте бити по Засрашці ракетами і Україна сама посилить санкції проти нафти і газу!
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20.09.2024 13:00 Ответить
Дайте їм ромашку,хай поворожать
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20.09.2024 13:01 Ответить
Там ціна на нафту падає. В ОПЕК розбрід і шатання. Падає попит, відповідно падає ціна. Зменшивати видобуток значить ща більше втрачати прибутки, віддаючи їх тим, хто клав на всі ті обмеження. Тому в ОПЕК зараз багато хто хоче зняти обмеження і продовжити рубати капусту. Якшо до цього додастся збільшений контроль за кацапами, то кацапам буде срака ще швидше.
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20.09.2024 13:02 Ответить
були би супер під цей шумок кацапні обрізати цінову стелю з нинішніх 60 до хоча би 40, а то і 30. ну і флот той брухтовий і тіньовий поставити на якір, бо такими коритами возити нафту - то для планети катастрофа. Датчани вже фиркають через це. мабуть задумались уже реально, щоб перекрити тим коритам старим рух через свої протоки.
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20.09.2024 13:11 Ответить
Прикол з ціновою стелею в тому, шо нема механізму як заставити всіх дотримуватися її. Бо ніяк ти не вплинеш ані на Китай, ані на Індію. Але пройшла інфа, що зараз в кацапів знову купують нижче граничної ціни просто тому, що такі зараз ціни. І це дуже добре.
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20.09.2024 13:16 Ответить
так отож. хоча могли би індуси ще більше викручувати кацапні руки і кивати, що вони самі тут ні до чого, просто керуються рекомендаціями цінової стелі. так само могли би зробити і комуняки. на рівному місці зекономили би мільярди доларів. що, кацапи перестали би тоді їм продавати нафту? ) не вірю. бо тоді взагалі вони її нікому не продавали би.
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20.09.2024 13:22 Ответить
"Согласіє - єсть продукт прі полном нєпротівлєніі сторон" (С)
Я думаю індуси своє не впустили.
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20.09.2024 13:26 Ответить
Навіть це - ,,можуть"!!! Вже гидко чути!
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20.09.2024 13:05 Ответить
''Санкції''-це слово вже можна сприймати як матюк.
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20.09.2024 13:17 Ответить
Потрібно щоб США зняли нафтові санкції з Венесуели і війна давно б закінчилась,от тільки закінчення війни вони не хочуть.Новина за 15.06.2022:

"Зазначається, що італійська компанія Eni зафрахтувала танкер із венесуельською нафтою обсягом 650 тис. барелів.

У травні Держдепартамент США дозволив Enі, а також іспанській Repsol відновити операції з венесуельською нафтою, щоб погасити невиплачений борг та дивіденди на мільярди доларів.

Другий танкер, зафрахтований Eni, також незабаром попрямує до Венесуели і, як очікується, завантажить два мільйони барелів розбавленої сирої нафти і доставить її до Європи. Цей вантаж буде розділено між Eni та іспанською Repsol.https://lb.ua/economics/2022/06/18/520459_ievropa_vidnovlyuie_postachannya_nafti_z.html
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20.09.2024 13:17 Ответить
 
 