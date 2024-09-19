РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3627 посетителей онлайн
Новости
1 445 46
санкции (11033) США (24808) Салливан Джейк (252)

США не будут ослаблять санкции против РФ, если Украина скажет, что это не соответствует ее стратегии, - Салливан

Салліван про послаблення санкцій проти РФ

Соединенные Штаты не будут ослаблять санкции против Российской Федерации, если Киев скажет, что это не соответствует ее стратегии. Украина в вопросе снятия ограничений будет иметь значительное влияние.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом советник президента США по нацбезопасности безопасности Джейк Салливан заявил в интервью Фариду Закарии.

Он отказался отвечать, чего бы хотел президент США Джо Байден в обмен на ослабление санкций против России и подчеркнул, что именно Украина будет иметь значительное влияние в этом вопросе.

Мы не будем формулировать позицию для такого ослабления без того, чтобы она согласовывалась с возможной стратегией достижения мира, которую предложит Украина. ... Если Украина скажет: не надо ослаблять санкции, поскольку это не соответствует нашей стратегии, то мы, конечно, этого не будем делать", - заявил Салливан.

Советник Байдена напомнил, что до конца года Украина должна получить 50 миллиардов долларов из замороженных активов России.

Читайте также: Угрозы РФ о последствиях разрешения Украине на удары дальнобойным оружием не парализуют решение США, - Салливан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Хай ще вибори виграє з такою позицією
показать весь комментарий
19.09.2024 14:14
+4
Багато республіканців починають розуміти, що тупість MAGA https://en.m.wikipedia.org/wiki/Republican_in_name_only RINOs набагато більша проблема, ніж мігранти...
показать весь комментарий
19.09.2024 14:31
+2
Елементарно. До України пересічним американцям справи немає, а от мігранти багато кому дошкуляють. Трамп обіцяє депортувати більшість нелегалів. І взагалі багато чого обіцяє.
Ситуація дуже хитка. Все вирішить один-два відсотки "свінгерів".
І в чому проблема спецслужбам русні напередодні виборів підкласти Харріс умовних "свинарчуків"?
показать весь комментарий
19.09.2024 14:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це звертання в сторону тих, хто стверджує, що після заморозки санкції знімуть, почнуть торгувати, росія накопичить ресурси і піде знов. Вона в будь-якому випадку піде знов, адже окупувати москву і вбивати/судити путіна і ко ніхто не збирається.

Можемо робити висновки - йде підготовка до заморозки.
показать весь комментарий
19.09.2024 14:02 Ответить
Трамп сказав, що санкції проти росії та Ірану неефективні, він їх зніме.
Враховуючи особистість Трампа, буде так, як сказав він, а не якесь там абстрактне США.
показать весь комментарий
19.09.2024 14:11 Ответить
Хай ще вибори виграє з такою позицією
показать весь комментарий
19.09.2024 14:14 Ответить
Елементарно. До України пересічним американцям справи немає, а от мігранти багато кому дошкуляють. Трамп обіцяє депортувати більшість нелегалів. І взагалі багато чого обіцяє.
Ситуація дуже хитка. Все вирішить один-два відсотки "свінгерів".
І в чому проблема спецслужбам русні напередодні виборів підкласти Харріс умовних "свинарчуків"?
показать весь комментарий
19.09.2024 14:19 Ответить
Багато республіканців починають розуміти, що тупість MAGA https://en.m.wikipedia.org/wiki/Republican_in_name_only RINOs набагато більша проблема, ніж мігранти...
показать весь комментарий
19.09.2024 14:31 Ответить
Серйозно? Американцям є до України діло, бо ця війна про цінности. Не треба ******** реднеків із Алабеми вважати мірилом американців
показать весь комментарий
19.09.2024 14:34 Ответить
Коли майже половина країни після всіх зашкварів досі, за опитуваннями, за цього рудого муділу, виникає питання, а які там насправді цінності зараз розповсюджені?
показать весь комментарий
19.09.2024 14:39 Ответить
Чуваче, Трамп програв 11 вересня. І не тому, що Гарріс була кращою (хоча і тому теж, Камала його випатрала). Просто всі заготовки ДонОлда зводяться до вже нудного fake news.
Він цим здивував плебс у 2016, та не зараз. Навіть республіканці не приховують, що Донні зганьбився на публіку. Камала, на відміну від Клінтон, не боялася грати за його правилами, тому Agent Orange тупо здувся навіть у очах реднеків.
показать весь комментарий
19.09.2024 15:26 Ответить
Не кажіть "гоп". Напередодні виборів на Камалу викотять щось на кшталт "свинарчуків", помірковані змінять свою думку - і донні знову на коні.
показать весь комментарий
19.09.2024 15:30 Ответить
Я уже сказав, вспокойся. Треба буде - скажу ще. Души свою бабелу цією змовою ФСБ, не мене
показать весь комментарий
19.09.2024 15:33 Ответить
Скільки не кажіть "халва", солодше не стане.
Русня докладе всіх зусиль, аби переміг Трамп. А вони вміють.
показать весь комментарий
19.09.2024 15:38 Ответить
Якщо казати «гавно», гірше також не буде. Нічого нового для мене тут немає, я бачив і дебати Кілл Моніки з Донні, і Камали. 8 років тому Orange Man був куди живішим, ніж тепер. Русскіє йому, до речі, не поможуть, бо Пріґожина і його фабрик ботів вже немає 😂
показать весь комментарий
19.09.2024 15:43 Ответить
Є фабрика, тільки під контролем інших.
Тут на сайті протрампісти працюють аж бігом.
Ололошко, Базіль Кук, Секонд Фірст.
показать весь комментарий
19.09.2024 15:50 Ответить
Деня знову розганяє зраду.
Анука Деня приведи приклад коли востаннє США знімали санкції і для кого? ЧЕКАЮ.
Справа в тому - що САНКЦІЇ зняти ДУЖЕ складно - це здійснює НЕ ОДНА особа - а ВСЯ влада США різних рівнів.
Рішення одного Трампа дуже і дуже замало...
показать весь комментарий
19.09.2024 14:34 Ответить
https://www.dw.com/ru/minfin-ssa-vremenno-razresil-operacii-s-bankami-rf/a-68956075 Минфин США временно разрешил операции с банками РФ
Це ви так думаєте - замало. Трамп - егоїст, призначить на посади людей, що лижуть йому дупу, як отой його майбутній віце-президент, який сказав, що війна в Україні США аж ні як не має стосуватись.
показать весь комментарий
19.09.2024 14:38 Ответить
Ви пишете НЕ про санкції - а про "ограничительные меры в отношении финансовых институтов".
Ще раз - рішення Трампа зняти щось - ЗАМАЛО - вчіть історію.
Санкції приймаються легко але знімаються ДУЖЕ ВАЖКО - взагалі НЕ ЗНІМАЮТЬСЯ.
Ви суть то розумієте?
ПЕРВИННО - Економіка США - як вона відреагує коли знімуть санкції?
Санкції вводять для ЗНИЩЕННЯ конкурента - просто росії НЕ повезло і випав вдалий момент відрізати росії "єкономічний потенціал".
показать весь комментарий
19.09.2024 14:53 Ответить
Трампу русня підкаже через його/своїх "радників", як поламати цей механізм і пришвидшити прийняття одноосібних рішень. Так, як зробили у нашому держапараті д'Єрьмак з татаровим.
показать весь комментарий
19.09.2024 14:55 Ответить
Деня - ти взагалі не тямиш в економічний політиці США.
Америці НАЙГОЛОВНІШЕ - її економіка та конкурентна боротьба з Китаєм.
росія для Америки - маленька шавка що постійно гавкає та крутиться біля ніг.
Звичайно що санкції в США НІХТО НІКОЛИ не знімав - це так працює - знищити конкурента - на першому місці.
показать весь комментарий
19.09.2024 14:59 Ответить
А ви не тямите, що буде, якщо демократію очолить щось типу Трампа.
Втім, подивіться на Україну.
показать весь комментарий
19.09.2024 15:11 Ответить
Чому не тямлю - Трамп був уже президентом - пролистайте підручник історії взад - і почитайте що буде...
Вас забанили в гуглі?
показать весь комментарий
19.09.2024 15:17 Ответить
Один з улюблених аргументів протрампістів.
Зараз Трамп вже не той. Як мінімум, йому тоді в разі програшу не загрожувала буцегарня.
показать весь комментарий
19.09.2024 15:28 Ответить
Який же ти смешной пацан, Дэня... 🤣
Запам'ятай - характер дитини-людини формується до ТРЬОХ років - після того змінити повадки дитини-людини - НЕ МОЖЛИВО.
Ефімерний термін "ПЕРЕ-виховати" придумали в ссср для оправдання репресій та гулагів.
Який БУВ Трамп - такий він і ЗАЛИШИТЬСЯ - рвач-міліардер з амбіціями урвати і примножити свій статок.
показать весь комментарий
19.09.2024 15:54 Ответить
Перевиховати у кращий бік, як правило, неможливо.
Але хто сказав, що людину неможливо зіпсувати?
показать весь комментарий
19.09.2024 16:01 Ответить
це вже твоя казуїстика
гадати не будемо - як Трамп програє - тоді поговоримо далі про мільярдерів
показать весь комментарий
19.09.2024 16:41 Ответить
Він виграє.
показать весь комментарий
20.09.2024 08:47 Ответить
хіба що в наступному житті
показать весь комментарий
20.09.2024 12:14 Ответить
це вже 2 різні Трампи. у попередній каденції в його команді були яструби щодо кацапів - Помпео, Пенс, Болтон, Метісс... і він їх усіх прибрав із своєї команди, ще навіть будучи президентом - Метіса і Болтона.. А зараз у нього в команді Венс, серед головних радників син Дональд молодший, який дуже сильно впливає на Донні старшого і є дуже великим несимпатиком України. що на днях прекрасно довів, викотивши разом з Кеннеді свій план припинення війни в Україні. тож листати підручник історії взад не варто. варто дивитись на сьогоднішні заяви і дії того персонажа.
показать весь комментарий
20.09.2024 04:15 Ответить
Друже, Ріно - як твій капелюх?
Трампушка здійснив одну фатальну помилку що коштуватиме йому президенства - він ЗАСИЛЬНО затролив Байдена. Трампушці потрібно було Байдена просто вести на короткому повідку - і все б вдалося.
Ситуація зараз така що Харріс - жінка, а за жінку проголосують більшість жінок США - фемінізм в повній красі.
Я вангую 50 на 50 на перемогу обох кандидатів. Хоча більше схиляюсь до Харріс.
показать весь комментарий
20.09.2024 12:26 Ответить
до чого тут капелюх? ти ж сам обісрався, коли малював котел кацапам і якого не сталося. натомість за цей час кацапня захопила ще кілька в цій локації.
показать весь комментарий
20.09.2024 12:52 Ответить
Котел - це загроза оточення - він там стався, тому кацапня розширює фланги.
ладно - проїхали
показать весь комментарий
20.09.2024 12:57 Ответить
не тому кацапня розширює фланги, що він стався, а тому розширює фланги, щоб він не стався.
показать весь комментарий
20.09.2024 13:02 Ответить
це гра слів від тебе. це одне і теж саме.
показать весь комментарий
20.09.2024 13:06 Ответить
Зараз слухають, що Камала скаже. Зі слів Трампа просто сміються.
показать весь комментарий
19.09.2024 14:21 Ответить
А мені чомусь не смішно. Ну просто як у 2019, коли мене своїми словами навіть професійний комік розсмішити не зміг.
показать весь комментарий
19.09.2024 14:23 Ответить
Так в тому і справа, що він не комік, в нього це природньо виходить, як у Кличка.
показать весь комментарий
19.09.2024 14:26 Ответить
"Слугу народа" навіть у США по Нетфліксу показували, так що зєля як комік таки щось може.
показать весь комментарий
19.09.2024 14:34 Ответить
З Трампа уже ніхто навіть не сміється. Просто йдуть з його виступів. Fake news були в новинку в 2016, тепер цим нікого уже не здивуєш.
показать весь комментарий
19.09.2024 14:36 Ответить
Він це казав до свого попереднього строку, чи після?
показать весь комментарий
19.09.2024 14:25 Ответить
таваріщь саліффанов брєдіт в сослагатєльному наклонєніі
показать весь комментарий
19.09.2024 14:39 Ответить
яка замануха для х..ла
показать весь комментарий
19.09.2024 14:30 Ответить
що воно несе цей комуняка яша біробіджанський, вже не знає що молоти, щоб кацапію врятувати, дебіл бл...
показать весь комментарий
19.09.2024 14:31 Ответить
вже на днях ожна буде очікувати американське послаблення санкцій проти рашиста .в якому брехливі американці запросто звинуватять Україну
показать весь комментарий
19.09.2024 15:18 Ответить
 
 