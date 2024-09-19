США не будут ослаблять санкции против РФ, если Украина скажет, что это не соответствует ее стратегии, - Салливан
Соединенные Штаты не будут ослаблять санкции против Российской Федерации, если Киев скажет, что это не соответствует ее стратегии. Украина в вопросе снятия ограничений будет иметь значительное влияние.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом советник президента США по нацбезопасности безопасности Джейк Салливан заявил в интервью Фариду Закарии.
Он отказался отвечать, чего бы хотел президент США Джо Байден в обмен на ослабление санкций против России и подчеркнул, что именно Украина будет иметь значительное влияние в этом вопросе.
Мы не будем формулировать позицию для такого ослабления без того, чтобы она согласовывалась с возможной стратегией достижения мира, которую предложит Украина. ... Если Украина скажет: не надо ослаблять санкции, поскольку это не соответствует нашей стратегии, то мы, конечно, этого не будем делать", - заявил Салливан.
Советник Байдена напомнил, что до конца года Украина должна получить 50 миллиардов долларов из замороженных активов России.
Пожалуйста, подождите...
Можемо робити висновки - йде підготовка до заморозки.
Враховуючи особистість Трампа, буде так, як сказав він, а не якесь там абстрактне США.
Ситуація дуже хитка. Все вирішить один-два відсотки "свінгерів".
І в чому проблема спецслужбам русні напередодні виборів підкласти Харріс умовних "свинарчуків"?
Він цим здивував плебс у 2016, та не зараз. Навіть республіканці не приховують, що Донні зганьбився на публіку. Камала, на відміну від Клінтон, не боялася грати за його правилами, тому Agent Orange тупо здувся навіть у очах реднеків.
Русня докладе всіх зусиль, аби переміг Трамп. А вони вміють.
Тут на сайті протрампісти працюють аж бігом.
Ололошко, Базіль Кук, Секонд Фірст.
Анука Деня приведи приклад коли востаннє США знімали санкції і для кого? ЧЕКАЮ.
Справа в тому - що САНКЦІЇ зняти ДУЖЕ складно - це здійснює НЕ ОДНА особа - а ВСЯ влада США різних рівнів.
Рішення одного Трампа дуже і дуже замало...
Це ви так думаєте - замало. Трамп - егоїст, призначить на посади людей, що лижуть йому дупу, як отой його майбутній віце-президент, який сказав, що війна в Україні США аж ні як не має стосуватись.
Ще раз - рішення Трампа зняти щось - ЗАМАЛО - вчіть історію.
Санкції приймаються легко але знімаються ДУЖЕ ВАЖКО - взагалі НЕ ЗНІМАЮТЬСЯ.
Ви суть то розумієте?
ПЕРВИННО - Економіка США - як вона відреагує коли знімуть санкції?
Санкції вводять для ЗНИЩЕННЯ конкурента - просто росії НЕ повезло і випав вдалий момент відрізати росії "єкономічний потенціал".
Америці НАЙГОЛОВНІШЕ - її економіка та конкурентна боротьба з Китаєм.
росія для Америки - маленька шавка що постійно гавкає та крутиться біля ніг.
Звичайно що санкції в США НІХТО НІКОЛИ не знімав - це так працює - знищити конкурента - на першому місці.
Втім, подивіться на Україну.
Вас забанили в гуглі?
Зараз Трамп вже не той. Як мінімум, йому тоді в разі програшу не загрожувала буцегарня.
Запам'ятай - характер дитини-людини формується до ТРЬОХ років - після того змінити повадки дитини-людини - НЕ МОЖЛИВО.
Ефімерний термін "ПЕРЕ-виховати" придумали в ссср для оправдання репресій та гулагів.
Який БУВ Трамп - такий він і ЗАЛИШИТЬСЯ - рвач-міліардер з амбіціями урвати і примножити свій статок.
Але хто сказав, що людину неможливо зіпсувати?
гадати не будемо - як Трамп програє - тоді поговоримо далі про мільярдерів
Трампушка здійснив одну фатальну помилку що коштуватиме йому президенства - він ЗАСИЛЬНО затролив Байдена. Трампушці потрібно було Байдена просто вести на короткому повідку - і все б вдалося.
Ситуація зараз така що Харріс - жінка, а за жінку проголосують більшість жінок США - фемінізм в повній красі.
Я вангую 50 на 50 на перемогу обох кандидатів. Хоча більше схиляюсь до Харріс.
ладно - проїхали