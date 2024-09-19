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Угрозы РФ о последствиях разрешения Украине на удары дальнобойным оружием не парализуют решение США, - Салливан

Салліван відповів на погрози Путіна через удари зброєю по РФ

В США наблюдают за действиями и заявлениями РФ, но выстраивают собственные решения в координации со своими партнерами и Украиной. Это касается и угроз российского диктатора Владимира Путина из-за возможного разрешения Украине бить по России дальнобойным оружием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Фариду Закарии.

Салливан отметил, что это - тема (разрешения дальнобойных ударов Украины по РФ - ред.) интенсивных консультаций между США, нашими партнерами и президентом Владимиром Зеленским.

"Я не могу читать мысли Путина. Моя точка зрения на то, что он сказал - и вчера, и много раз раньше - такова. Президент Байден и наша администрация отказались от того, что угрозы России могут парализовать наши решения. Мы очевидно поставляем огромное количество оружия в Украину и будем продолжать это делать, несмотря на российские угрозы", - отметил он.

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По словам советника, администрация Байдена не говорит, что Россия не представляет вообще никакой угрозы, поскольку видит, как она пытается нанести вред странам НАТО.

"Итак, нас не парализует то, что они говорят. Мы смотрим что делает и что говорит Россия, соответственно мы выстраиваем собственные решения и делаем это в координации со своими партнерами и Украиной. Но мы не намерены прислушиваться к каким-то конкретным заявлениям [Москвы] как к библейским наставлениям", - резюмировал Салливан.

Напомним, ранее диктатор РФ Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по России дальнобойным оружием будет означать прямое участие западных стран в войне, поскольку Украина якобы самостоятельно не может находить цели без западной разведки.

Разрешение на удары по военным целям на территории России

Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

После завершения переговоров между президентом США Джо Байденом и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, оба лидера заявили, что и дальше будут поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии. Однако решение о разрешении Украине бить по территории РФ не принято.

Хотя издание The Guardian сообщило, что Великобритания и США разрешили бить Storm Shadow по России, но пока не готовы объявить об этом.

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Топ комментарии
+12
Так ви це і робите ходите паралізовано згуртовані цією екскалацвєю.
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19.09.2024 13:00
+8
Так надаите зброю - а не спітчі кожен день
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19.09.2024 13:02
+8
"Погрози РФ про наслідки дозволу Україні на удари далекобійною зброєю не паралізують рішення США", бо ніякого рішення про дозвіл на удари і так немає. Не можна паралізувати те, чого нема.
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19.09.2024 13:09
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Правила форума Совет форумчан
Так ви це і робите ходите паралізовано згуртовані цією екскалацвєю.
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19.09.2024 13:00 Ответить
А що ти пропонуєш? Як треба діяти?
Не те щоб я любив такий конфлікт менеджменту, але іншого немає 🤷‍♂️
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19.09.2024 13:05 Ответить
Чуваче, Салліван якраз для того і потрібен, щоб збирати на собі гнилі томати піпла. Мені теж він не подобається, але в нього немає таких обов'язків. А от захищати Президента Байдена від помідорів - є
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19.09.2024 13:04 Ответить
Так надаите зброю - а не спітчі кожен день
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19.09.2024 13:02 Ответить
"Навіщо вам зброя, коли у вас ще є 5 млн. мобілізаційного "ресурсу"?
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19.09.2024 13:30 Ответить
Спостерігають вони з партнерами за нами, як за тарганами .
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19.09.2024 13:03 Ответить
Бла,бла,бла...
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19.09.2024 13:04 Ответить
Та щезни вже десь,чмо. І діда Джо свого прихвати. Взагалі -то цей салліван скоро стане звичайним громадянином США. Варіантів щоб "поздоровити" його з цим фактом маса.🤔
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19.09.2024 13:04 Ответить
"Погрози РФ про наслідки дозволу Україні на удари далекобійною зброєю не паралізують рішення США", бо ніякого рішення про дозвіл на удари і так немає. Не можна паралізувати те, чого нема.
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19.09.2024 13:09 Ответить
...бо не можна паралізувати те що вже паралізовано!
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19.09.2024 13:16 Ответить
Після удару ГРУ по складу в Торопці тепер точно не нададуть дозвіл на використання своїх ракет по Засрашці!
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19.09.2024 13:20 Ответить
Бе бе бе бе - ЕС і США як лошки, їм Китай і РФ роблять все шо захочуть а ті "бу бу бу так не чесно"
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19.09.2024 13:21 Ответить
У кацапа з маскви в руках вибухнув телефон Honor 70 - тепер будуть зʼясовувати, чи телефон не з тієї самої заміненої Моссадом партії техніки.

Це сталося саме тоді, коли Ізраїль влаштував кібератаку на прилади бойовиків Хезболла.

Москвич поранив руку, але втік.
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19.09.2024 13:26 Ответить
Huawei
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19.09.2024 13:28 Ответить
Ой-вей
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19.09.2024 13:29 Ответить
>> Москвич поранив руку, але втік.

Від кого? Від поліції? 😁
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19.09.2024 14:38 Ответить
ніфіга собі. цей слабосилний саліван, корєш єрмачини, яким войовничим яструбом став, наприкінці кар'ри.
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19.09.2024 13:36 Ответить
То дайте далекобійни з дозвілом щоб не виглядати паралітиками і хай дії співпадають з заявами.
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19.09.2024 13:42 Ответить
@ Insider:

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19.09.2024 14:03 Ответить
"Президент Байден і наша адміністрація відмовилися від того, що погрози Росії можуть паралізувати наші рішення. "

Ага, ми тобі віримо...
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19.09.2024 14:36 Ответить
цей віслючок саліван являє собою мозок соплежуя байдена
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19.09.2024 14:48 Ответить
Погрози РФ про наслідки дозволу Україні на удари далекобійною зброєю не паралізують рішення США, - Салліван, Якщо б американська влада подивилася уважно у велике зеркало(і "трамбон" і "байда" і республіканці і демократи і т.д),то мала б обов'язково в цьому зеркалі побачити стару перекривлену паралічем, до невпізнання , фальшиву харю,
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19.09.2024 15:33 Ответить
Саллі вийшов в ефір, щоб підпортити Блінкену красоту ігри. Другий після Трампа путінферштейн і начальник Грема на переговорах із х......
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19.09.2024 15:56 Ответить
 
 