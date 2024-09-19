Угрозы РФ о последствиях разрешения Украине на удары дальнобойным оружием не парализуют решение США, - Салливан

В США наблюдают за действиями и заявлениями РФ, но выстраивают собственные решения в координации со своими партнерами и Украиной. Это касается и угроз российского диктатора Владимира Путина из-за возможного разрешения Украине бить по России дальнобойным оружием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Фариду Закарии.

Салливан отметил, что это - тема (разрешения дальнобойных ударов Украины по РФ - ред.) интенсивных консультаций между США, нашими партнерами и президентом Владимиром Зеленским.

"Я не могу читать мысли Путина. Моя точка зрения на то, что он сказал - и вчера, и много раз раньше - такова. Президент Байден и наша администрация отказались от того, что угрозы России могут парализовать наши решения. Мы очевидно поставляем огромное количество оружия в Украину и будем продолжать это делать, несмотря на российские угрозы", - отметил он.

Читайте также: Украина в ОБСЕ: Каждый день промедления с принятием решения о дальнобойном оружии означает очередной удар РФ по больнице или школе

По словам советника, администрация Байдена не говорит, что Россия не представляет вообще никакой угрозы, поскольку видит, как она пытается нанести вред странам НАТО.

"Итак, нас не парализует то, что они говорят. Мы смотрим что делает и что говорит Россия, соответственно мы выстраиваем собственные решения и делаем это в координации со своими партнерами и Украиной. Но мы не намерены прислушиваться к каким-то конкретным заявлениям [Москвы] как к библейским наставлениям", - резюмировал Салливан.

Напомним, ранее диктатор РФ Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по России дальнобойным оружием будет означать прямое участие западных стран в войне, поскольку Украина якобы самостоятельно не может находить цели без западной разведки.

Разрешение на удары по военным целям на территории России

Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

После завершения переговоров между президентом США Джо Байденом и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, оба лидера заявили, что и дальше будут поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии. Однако решение о разрешении Украине бить по территории РФ не принято.

Хотя издание The Guardian сообщило, что Великобритания и США разрешили бить Storm Shadow по России, но пока не готовы объявить об этом.

Читайте также: Страны ЕС должны снять все "красные линии" по использованию Украиной предоставленного оружия, - евродепутат Кубилюс