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Погрози РФ про наслідки дозволу Україні на удари далекобійною зброєю не паралізують рішення США, - Салліван

Салліван відповів на погрози Путіна через удари зброєю по РФ

У США спостерігають за діями й заявами РФ, але вибудовують власні рішення у координації зі своїми партнерами та Україною. Це стосується й погроз російського диктатора Володимира Путіна через можливий дозвіл Україні бити по Росії далекобійною зброєю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це радник президента США з нацбезпеки безпеки Джейк Салліван заявив в інтерв'ю Фаріду Закарії. 

Салліван зауважив, що це тема (дозволу далекобійних ударів України по РФ - ред.) інтенсивних консультацій між США, нашими партнерами та президентом Володимиром Зеленським.

"Я не можу читати думки Путіна. Моя точка зору на те, що він сказав — і вчора, і багато разів раніше — є такою. Президент Байден і наша адміністрація відмовилися від того, що погрози Росії можуть паралізувати наші рішення. Ми очевидно поставляємо величезну кількість зброї в Україну і будемо продовжувати це робити, попри російські погрози", - зазначив він. 

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За словами радника, адміністрація Байдена не говорить, що Росія не становить взагалі ніякої загрози, оскільки бачить, як вона намагається завдати шкоди країнам НАТО.

"Отже, нас не паралізує те, що вони говорять. Ми дивимося що робить і що каже Росія, відповідно ми вибудовуємо власні рішення і робимо це в координації зі своїми партнерами та Україною. Але ми не маємо наміру дослуховуватися до якихось конкретних заяв [Москви] як до біблійних настанов", - резюмував Салліван.

Нагадаємо, раніше диктатор РФ Володимир Путін заявив, що удари ЗСУ по Росії далекобійною зброєю буде означати пряму участь західних країн у війні, оскільки Україна начебто самотужки не може знаходити цілі без західної розвідки.

Дозвіл на удари по військових цілях на території Росії

Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

Після завершення переговорів між президентом США Джо Байденом та з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, обидва лідери заявили що й далі підтримуватимуть Україну в її протистоянні російській агресії. Проте рішення щодо дозволу Україні бити по території РФ не прийнято.

Хоча видання The Guardian повідомило, що Велика Британія та США дозволили бити Storm Shadow по Росії, але поки не готові оголосити про це.

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Автор: 
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Топ коментарі
+12
Так ви це і робите ходите паралізовано згуртовані цією екскалацвєю.
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19.09.2024 13:00
+8
Так надаите зброю - а не спітчі кожен день
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19.09.2024 13:02
+8
"Погрози РФ про наслідки дозволу Україні на удари далекобійною зброєю не паралізують рішення США", бо ніякого рішення про дозвіл на удари і так немає. Не можна паралізувати те, чого нема.
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19.09.2024 13:09
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Так ви це і робите ходите паралізовано згуртовані цією екскалацвєю.
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19.09.2024 13:00 Відповісти
А що ти пропонуєш? Як треба діяти?
Не те щоб я любив такий конфлікт менеджменту, але іншого немає 🤷‍♂️
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19.09.2024 13:05 Відповісти
Чуваче, Салліван якраз для того і потрібен, щоб збирати на собі гнилі томати піпла. Мені теж він не подобається, але в нього немає таких обов'язків. А от захищати Президента Байдена від помідорів - є
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19.09.2024 13:04 Відповісти
Так надаите зброю - а не спітчі кожен день
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19.09.2024 13:02 Відповісти
"Навіщо вам зброя, коли у вас ще є 5 млн. мобілізаційного "ресурсу"?
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19.09.2024 13:30 Відповісти
Спостерігають вони з партнерами за нами, як за тарганами .
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19.09.2024 13:03 Відповісти
Бла,бла,бла...
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19.09.2024 13:04 Відповісти
Та щезни вже десь,чмо. І діда Джо свого прихвати. Взагалі -то цей салліван скоро стане звичайним громадянином США. Варіантів щоб "поздоровити" його з цим фактом маса.🤔
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19.09.2024 13:04 Відповісти
"Погрози РФ про наслідки дозволу Україні на удари далекобійною зброєю не паралізують рішення США", бо ніякого рішення про дозвіл на удари і так немає. Не можна паралізувати те, чого нема.
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19.09.2024 13:09 Відповісти
...бо не можна паралізувати те що вже паралізовано!
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19.09.2024 13:16 Відповісти
Після удару ГРУ по складу в Торопці тепер точно не нададуть дозвіл на використання своїх ракет по Засрашці!
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19.09.2024 13:20 Відповісти
Бе бе бе бе - ЕС і США як лошки, їм Китай і РФ роблять все шо захочуть а ті "бу бу бу так не чесно"
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19.09.2024 13:21 Відповісти
У кацапа з маскви в руках вибухнув телефон Honor 70 - тепер будуть зʼясовувати, чи телефон не з тієї самої заміненої Моссадом партії техніки.

Це сталося саме тоді, коли Ізраїль влаштував кібератаку на прилади бойовиків Хезболла.

Москвич поранив руку, але втік.
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19.09.2024 13:26 Відповісти
Huawei
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19.09.2024 13:28 Відповісти
Ой-вей
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19.09.2024 13:29 Відповісти
>> Москвич поранив руку, але втік.

Від кого? Від поліції? 😁
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19.09.2024 14:38 Відповісти
ніфіга собі. цей слабосилний саліван, корєш єрмачини, яким войовничим яструбом став, наприкінці кар'ри.
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19.09.2024 13:36 Відповісти
То дайте далекобійни з дозвілом щоб не виглядати паралітиками і хай дії співпадають з заявами.
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19.09.2024 13:42 Відповісти
@ Insider:

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19.09.2024 14:03 Відповісти
"Президент Байден і наша адміністрація відмовилися від того, що погрози Росії можуть паралізувати наші рішення. "

Ага, ми тобі віримо...
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19.09.2024 14:36 Відповісти
цей віслючок саліван являє собою мозок соплежуя байдена
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19.09.2024 14:48 Відповісти
Погрози РФ про наслідки дозволу Україні на удари далекобійною зброєю не паралізують рішення США, - Салліван, Якщо б американська влада подивилася уважно у велике зеркало(і "трамбон" і "байда" і республіканці і демократи і т.д),то мала б обов'язково в цьому зеркалі побачити стару перекривлену паралічем, до невпізнання , фальшиву харю,
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19.09.2024 15:33 Відповісти
Саллі вийшов в ефір, щоб підпортити Блінкену красоту ігри. Другий після Трампа путінферштейн і начальник Грема на переговорах із х......
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19.09.2024 15:56 Відповісти
 
 