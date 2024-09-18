Перебіг війни залежить від домовленостей з партнерами про оперативне постачання зброї, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що лінію фронту нині вдається утримувати завдяки хоробрості українських воїнів та підтримці партнерів.
Про це глава держави повідомив у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз на фронті особливо важливо відчути силу наших домовленостей. Всі вони мають бути реалізовані максимально швидко. Від цього залежить перебіг війни. Тільки те, що зміцнює позиції України й погіршує ситуацію для окупантів, може змусити Росію шукати миру", - заявив Зеленський.
Президент подякував усім, хто працює та воює заради України, заради наших людей та наших інтересів.
Як інформував Цензор.НЕТ, Володимир Зеленський обговорив з військовим командування зміст нового пакету допомоги, який має "відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги".
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зекоманда ні за що не відповідає . Винні тільки:
- винна тільки русня і путін
- винні ухилянти
- влітку винні кондиціонери
- дуже винні США, Німеччина, Шольц, Порошенко, Кличко .
Воюйте як хочете ...