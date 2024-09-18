УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10023 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 075 19
Зеленський (22389) зброя (7277) допомога і підтримка (1116)

Перебіг війни залежить від домовленостей з партнерами про оперативне постачання зброї, - Зеленський

Зеленський: Перебіг війни в Україні залежить від оперативних постачань зброї партнерами

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що лінію фронту нині вдається утримувати завдяки хоробрості українських воїнів та підтримці партнерів. 

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз на фронті особливо важливо відчути силу наших домовленостей. Всі вони мають бути реалізовані максимально швидко. Від цього залежить перебіг війни. Тільки те, що зміцнює позиції України й погіршує ситуацію для окупантів, може змусити Росію шукати миру", - заявив Зеленський.

Президент подякував усім, хто працює та воює заради України, заради наших людей та наших інтересів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обрана президентка Мексики Шейнбаум відхилила запрошення Зеленського відвідати Київ

Як інформував Цензор.НЕТ, Володимир Зеленський обговорив з військовим командування зміст нового пакету допомоги, який має "відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги".

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
перекладаю з дипломатичної .

зекоманда ні за що не відповідає . Винні тільки:

- винна тільки русня і путін

- винні ухилянти

- влітку винні кондиціонери

- дуже винні США, Німеччина, Шольц, Порошенко, Кличко .
показати весь коментар
18.09.2024 14:24
+7
Тьху яке дурне... Тільки асфальт+бітум+шашлики+95кагал- це дійсно перемога.
показати весь коментар
18.09.2024 14:07
+6
А наша зброя -де?- час був три роки,і що знову проє-..лі зезрадники
показати весь коментар
18.09.2024 14:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тьху яке дурне... Тільки асфальт+бітум+шашлики+95кагал- це дійсно перемога.
показати весь коментар
18.09.2024 14:07 Відповісти
А наша зброя -де?- час був три роки,і що знову проє-..лі зезрадники
показати весь коментар
18.09.2024 14:10 Відповісти
От песдун, песдуй и подписывай,замутил с курвскоми солоаьями не по теме, а теперь надо штормов с атакамсами для БУМ?
показати весь коментар
18.09.2024 14:12 Відповісти
А оперативне будування асфальту? Там же ж дехто продовжує те що почав хрінпіду.
показати весь коментар
18.09.2024 14:17 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2024 14:19 Відповісти
Вже тоді дівчата вову не любили? 😂
показати весь коментар
18.09.2024 14:59 Відповісти
Це він типу шантажує Захід, виставляє ультиматум. ? Якщо не дасте мені що я хочу, то що ...? **** гнидна.
показати весь коментар
18.09.2024 14:22 Відповісти
перекладаю з дипломатичної .

зекоманда ні за що не відповідає . Винні тільки:

- винна тільки русня і путін

- винні ухилянти

- влітку винні кондиціонери

- дуже винні США, Німеччина, Шольц, Порошенко, Кличко .
показати весь коментар
18.09.2024 14:24 Відповісти
чому всі патріотичні патріоти , зазвичай , пишуть з безпечної Німеччини ?
показати весь коментар
18.09.2024 14:26 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2024 14:25 Відповісти
Шольц і амери сказали чітко - бити по кацапах , як слід , вони не дадуть !
Воюйте як хочете ...
показати весь коментар
18.09.2024 14:25 Відповісти
Тобто, Гундосий імбецил, перекладає усю відповідальність за війну і руйнування України на партнерів? Партнери в нас, звісно, не айс, але чи не ти і твоя шобла повинні турбуватися про перемогу і виживання країни? Ні? Ой, як зручно!
показати весь коментар
18.09.2024 14:27 Відповісти
хто підкаже, а що це за сорт такий цей нарік рекламує "план перемоги"? На що після нього пробиває і так бачу по бородатій харі вгодованого на "Мівіні"рембо-віслюка.
показати весь коментар
18.09.2024 14:28 Відповісти
ДЕ НАША ВЛАСНА ЗБРОЯ? ДЕ НАШІ РАКЕТИ? Чому навіть стугна в віськах давно скінчилася?
показати весь коментар
18.09.2024 14:57 Відповісти
А якщо "стугна" навіть колись з'явиться, то де вже будуть ті специ, що вміли з нею працювати...
показати весь коментар
18.09.2024 15:04 Відповісти
Стугна - це не дуже складна зброя, але досить ефективна.
показати весь коментар
18.09.2024 16:02 Відповісти
цікаво,а що змусить пересидента, який ні за що не відповідає, та який все спровокував змінити місце роботи?
показати весь коментар
18.09.2024 15:08 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2024 15:31 Відповісти
 
 