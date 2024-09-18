Обрана президентка Мексики Шейнбаум відхилила запрошення Зеленського відвідати Київ
Обрана президентка Мексики Клаудія Шейнбаум планує дотримуватися політику свого попередника щодо невтручання в зовнішні справи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fuser News.
Так, Шейнбаум відхилила запрошення Володимира Зеленського відвідати Київ після вступу на посаду 1 жовтня.
"Наша відповідальність знаходиться тут. Ми будемо відвідувати деякі міжнародні заходи, які вважаємо важливими, але ми не подорожуватимемо багато. Наша відповідальність - тут", - зазначила вона.
За її словами, Мексика підтримує дипломатичні відносини з усіма країнами, за винятком Еквадору, у квітні там відбувся інцидент із мексиканським посольством.
Раніше видання Reuters повідомляло, що Мексика запросила Путіна на інавгурацію нової президентки.
Згодом Україна попросила Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президентки Шейнбаум, оскільки країна визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.
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Це ще виняток, чи вже закономірность..
А може,ще не навчилась?
Це Байден,буцімто через забудькуватість,але дипломатично,назвав його путіним,тобто підколов того,хто взійшов на трон через приколи.
Якась невдача знову.
Таки розсіяні по усьому світу ...
І де їх тільки немає ...
Так что я понимаю позицию этой мадам, хотя это позиция мне неприятна.
Или может я написал о том, что ничего удивительного в том, что мексиканцам плевать на судьбу Украины, как и украинцам на судьбу жертв конфликтов по всему миру?
тобто, як путіна запросити на інаугурацію - це норм .
а як приїхати самій до України - ні-ні, порушення політики невтручання, росія образиться.
Всі ці нейтральщики - як з одного інкубатора: папа рімскій, гутериш, гроссі , рафамоса, сільва .
p.s. Ясен фіг, що зе і ко - токсичні. але мля, ця пані не цуралась запросити путіна.
Мааасква - надьожний друх і партньор всєх народав уґнєтьоних омєріканскім імпєрєалізмам!
З конкурсу краси відразу у президенти!
Та це ж не на довго. Краса проходить, ейфорія спадає, починаються сірі будні.
Згодом поїде до птн-птх через ліжко про допомогу домовлятись.
Погляньте на обличчя і все зрозумієте, хто перед Вами!