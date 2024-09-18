Обрана президентка Мексики Шейнбаум відхилила запрошення Зеленського відвідати Київ

Обрана президентка Мексики Клаудія Шейнбаум планує дотримуватися політику свого попередника щодо невтручання в зовнішні справи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fuser News.

Так, Шейнбаум відхилила запрошення Володимира Зеленського відвідати Київ після вступу на посаду 1 жовтня.

"Наша відповідальність знаходиться тут. Ми будемо відвідувати деякі міжнародні заходи, які вважаємо важливими, але ми не подорожуватимемо багато. Наша відповідальність - тут", - зазначила вона.

За її словами, Мексика підтримує дипломатичні відносини з усіма країнами, за винятком Еквадору, у квітні там відбувся інцидент із мексиканським посольством.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Мексика запросила Путіна на інавгурацію нової президентки.

Згодом Україна попросила Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президентки Шейнбаум, оскільки країна визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Читайте: Усика відпустили і більше його ніхто не затримує, - Зеленський