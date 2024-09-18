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Зеленський (22389) Мексика (96)

Обрана президентка Мексики Шейнбаум відхилила запрошення Зеленського відвідати Київ

Обрана президентка Мексики відмовилася відвідати Київ на запрошення Зеленського

Обрана президентка Мексики Клаудія Шейнбаум планує дотримуватися політику свого попередника щодо невтручання в зовнішні справи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fuser News.

Так, Шейнбаум відхилила запрошення Володимира Зеленського відвідати Київ після вступу на посаду 1 жовтня.

"Наша відповідальність знаходиться тут. Ми будемо відвідувати деякі міжнародні заходи, які вважаємо важливими, але ми не подорожуватимемо багато. Наша відповідальність - тут", - зазначила вона.

За її словами, Мексика підтримує дипломатичні відносини з усіма країнами, за винятком Еквадору, у квітні там відбувся інцидент із мексиканським посольством.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Мексика запросила Путіна на інавгурацію нової президентки.

Згодом Україна попросила Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президентки Шейнбаум, оскільки країна визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Читайте: Усика відпустили і більше його ніхто не затримує, - Зеленський

Автор: 
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Топ коментарі
+29
ну так, краще путіна послухать, про Русь у Новгороді, про половцев... ну, всю ту *****, яку він розповідав карлсону.
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18.09.2024 09:20
+18
Хитрожопа ***** а не розумна людина якій пофуй на країну яка опинилася у біді.
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18.09.2024 09:21
+12
Це танці на кістках подохшого міжнародного права.
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18.09.2024 09:31
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ну так, краще путіна послухать, про Русь у Новгороді, про половцев... ну, всю ту *****, яку він розповідав карлсону.
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18.09.2024 09:20 Відповісти
Хитрожопа ***** а не розумна людина якій пофуй на країну яка опинилася у біді.
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18.09.2024 09:21 Відповісти
А з якого х...я їй має бути на на не п...х...й?
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18.09.2024 09:38 Відповісти
Такого,що за злосний пофуїзм є окреме місце у пеклі.
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18.09.2024 10:26 Відповісти
Тобто її має переконати факт можливого міфічного переміщення її душі після смерті типу у якесь там пеклу. Дуже переконливо...
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18.09.2024 10:43 Відповісти
Це мені пише людина яка вірить в те що ії предком був щур а потім бабуїн....для атеїстів життя є безглуздим і немає сенсу тому що його підсумком є пустка,темрява,забуття,тому піклуватися в житті потрібно лише про власну дупу.але світ складніший ніж ви думаєте і за свої вчинки доведеться відповідати не лише в потойбічному світі.
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18.09.2024 11:28 Відповісти
Ну... кожному своє, хоч про атеїзм я мову не вів. Можливо колись їй доведеться відповісти. Але кого лякає якась можливість колись відповісти? Вона президент заокенської країни. Її відповідальність це її країна. Про нас має думати наш президент.
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18.09.2024 12:27 Відповісти
А де я написав про те що наш президент не має за нас думати?я прокоментував демонстративну відмову ось і усе.
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18.09.2024 13:41 Відповісти
Ви ствердно висловились, що за такі дії десь є окреме погане місце. Я заперечив. По суті от і все.
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19.09.2024 09:03 Відповісти
якщо на свою інавгурацію запросила ху йла і не запросила Зеленського - то ось справжнє єство Мексики. і ніяке воно не нейтральне. дуже вже сильно зв'язана московія з мексиканськими виробниками "муки"..
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18.09.2024 15:14 Відповісти
А з ким не пов'язаний картельний "бізнес"? Зі США? Чи Європою? Чому расєя має бути виключенням? Країна займає вигідну їй позицію. Проблема нашої трускавецької дЕпломатії, що не зуміли склонити нового президента на свій бік.
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19.09.2024 09:06 Відповісти
склонити на свій бік? так само як кацапи відкрити їм наркотрафік? )) ну-ну...
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19.09.2024 09:16 Відповісти
Блін... ви гадаєте тут цієї тєми не має? Та не в то і річ, просто як сказав один зелений тіп "********" от і все.
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19.09.2024 09:21 Відповісти
може й так. ) хоча як би ми не стелилися би, для Мексики більше профіту дружба саме з кацами, а не з нами. тобто якби були би від нас якісь рухи у сторону Мексики, то каци наїхали би на мексикосів і ті здали би взад. приблизно як здав взад Еквадор із поставками в Україну гелікоптерів старих, коли каци пригрозили, що перстануть купувати у них банани. і це те, що було озвучено публічно. хоча там мабуть було ще щось і непублічне.
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19.09.2024 09:49 Відповісти
Тут основне питання кваліфікованих дипломатів і гра в "тіні". Це саме те, чого не має у зелених макак. Як кажуть, з усіма можна домовитися, крім казлорилих, їх треба просто мочити.
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19.09.2024 10:10 Відповісти
А вам не пофуй Сирія, Придністров'я, Грузія, Палестина, діти Африки і т.п.???
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18.09.2024 09:41 Відповісти
Мова йде про арешт міжнародного злочинця, це по-перше По-друге, почитайте про міжнародні місії українських військових
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18.09.2024 09:45 Відповісти
Українські військові за часів Кучми рятували грузинів в Абхазії за проханням Шеварнадзе.
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18.09.2024 10:30 Відповісти
Це дуже вдало сказано, про боневтіка.
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18.09.2024 09:49 Відповісти
А шо поки нашу країну не дзебнув у дупу ЗЕлено-Х..ловський кочет, країна вела себе по їншому?
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18.09.2024 10:32 Відповісти
Наша країна годувала й годує сотні мільйонів людей по всьому світі (така в нас місія від Бога) і завжди допомагала іншим навіть в скрутні часи кучм та януковочів.а тут річ йде про випадок плювка в простягнуту руку і виправдовувати це хамство може не старий зольдат а пенсіонер який впав у маразм.
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18.09.2024 11:23 Відповісти
А скажит Вова, відверто, вас до 24.02.2022 року турбувала наприклад Сірія? Або Південий Судан з Єфіопією? Чі може ви були стурбовані відсутність належній реакції нашой країни на військовий переворот у Буркіна - Фасо та войну у Ємені з Лівією? Або Камерун, Чад тощо? А на рахунок того шо ми годуємо сотні мільйонів так, це вірно, но не безкоштовно годуємо, а за валюту, тоб то за грошики і до бюджету також ці грошики надходять. А в оцю смердючу, ліпку воровиту лапку зеленського плюнути не гріх, а ОБОВ'ЯЗОК порядной людини, яка цінує себе і не бажає марати свою репутацію зустричью з брехливим крадієм та ліцімірним зрадником у одному обличі. Спитаєтє - як жеж оці зустричи з Сунаком, Блінкіном тощо? А партнери на кшталт США, Британії тоща зустричаються з цім покідьком тільки тому шо їм треба нашими руками вбити Парашу. І не розуміти це може тільки розумово відстала у розвітку людина.
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18.09.2024 11:45 Відповісти
Ви не плутайте вову і Україну,(плюнули ви саме в Україну).також на порівнюйте регіональні конфлікти з найбільшою ( за інтенсивністю війною) наслідки якою мають величезне значення для світового устрою.
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18.09.2024 11:52 Відповісти
Ні, я не плутаю, як і не плутаю 73% ********* з 25 % НАРОДА України.
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18.09.2024 12:12 Відповісти
Ну добре а то я вже почав переживати чи не пропустили ви черговий прийом пігулок.
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18.09.2024 13:42 Відповісти
Вова, злазь з пляшки, ви поплутали, то ж не ваша шоденна клізма.
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18.09.2024 14:19 Відповісти
І ще одне з всіх цих конфліктів стирчать вуха фсб та китайських товаришів
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18.09.2024 11:57 Відповісти
Вова, та ви просто КАПІТАН ОЧЕВІДНІСТЬ!
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18.09.2024 12:25 Відповісти
Ось тому всі інші країні повинні допомагати Україні у боротьбі з всесвітнім злом.ну якщо країна такий же підорас як і сосія, тоді нам допоможе Бог.
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18.09.2024 13:44 Відповісти
Даааа, ви в теорії моцний. Аж страшно.
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18.09.2024 14:17 Відповісти
це мексиканська сара вагенкнехт?
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18.09.2024 09:17 Відповісти
На жаль, у кацапів дофіга грошей, за які ***** знаходить собі в світі таких вагінкнехток.
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18.09.2024 09:30 Відповісти
шейнБаум- як сказав один єврей-"наші люди вєздє" !
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18.09.2024 09:44 Відповісти
"Просто Мария"...
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18.09.2024 09:35 Відповісти
"Просто Клава"
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18.09.2024 09:41 Відповісти
Мексика бореться з наркокартелями а тут торчок запрошує.
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18.09.2024 09:17 Відповісти
Так бореться ,що найбільші наркокартелі світу знаходяться у Мексиці і тут величезна кількість зниклих людей яких вбили наркоторговці.тому масово тікають у США.
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18.09.2024 09:23 Відповісти
Прокинула єдиновірця.
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18.09.2024 09:17 Відповісти
Как они до Мексики добрались? Куда смотрит Панчо Вилья?
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18.09.2024 09:35 Відповісти
Мексика сама в собі? -- то чого ж ви через колючии дріт лізете в США?
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18.09.2024 09:18 Відповісти
так тому і лізуть, що "Мексика сама в собі", т ам поблизу ще куба, нікарагуа, венісуела та інші комуністичні "раї" є ...
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18.09.2024 09:22 Відповісти
Один Гондурас чого стоіть
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18.09.2024 09:24 Відповісти
А з наркокартелями ця Шлагбаум боротися буде? Чи вона сама звiдти?
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18.09.2024 09:22 Відповісти
"Мексика запросила путіна на івнагурацію нової президенткі".
Це ще виняток, чи вже закономірность..
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18.09.2024 09:23 Відповісти
Це танці на кістках подохшого міжнародного права.
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18.09.2024 09:31 Відповісти
Мабуть не розуміє гумору чи вирішила, що може стендапи ЗЄ і в ютубі подивитися.
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18.09.2024 09:24 Відповісти
До мАцкви запрошення прийме.
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18.09.2024 09:28 Відповісти
Нечисть вже і в Мексиці захопила владу. Тепер і мексиканців будуть поступово винищувати і грабувати
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18.09.2024 09:32 Відповісти
Чергова кацапська шльондра?
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18.09.2024 09:33 Відповісти
Судячи з прізвища то щира мексиканка
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18.09.2024 10:21 Відповісти
Чому Зеленський вирішив що всі повинні бігти до нього по свистку? Реально вірить що найпотужніший лідер **********?
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18.09.2024 16:21 Відповісти
Прихильниця ідеї сталого розвитку. Мексиканцям створять умови, щоб вони поступово вимирали
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18.09.2024 09:34 Відповісти
Ой! Бубочці дали відкоша! 😲 В так, саме йому особисто, а не державі, яку він представляє. Людина, знайома з міжнародними стосунками, ніеоли б не запрошувала президентку Мексики, знаючи її погляди і маючи аідомості про її політику. На жаль, у розгромленому самим Зєлєнскім проіесійному МЗС нема кому надати президенту актуальну аналітику.
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18.09.2024 09:38 Відповісти
Внєзапно, Найвеличнішого Гундоса опустили! Ти диви, виявляється, світ не обертається ні навколо Гундоса, ні навіть навколо якоїсь там України. Хто б міг таке подумати!
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18.09.2024 09:50 Відповісти
Щоб вам штати 100 метровий забор у висоту вимурували
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18.09.2024 09:51 Відповісти
Трамп нормальный мужик. Так этих мексиканцев. Хай сидят в своих кактусовых ******, а не лезут в США. Не нравится им Мексика, хай валят в росию
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18.09.2024 09:55 Відповісти
Коли вона знає,хто такий зе і його шеф ерм,то навіщо їй робити гарну міну при поганій грі.
А може,ще не навчилась?
Це Байден,буцімто через забудькуватість,але дипломатично,назвав його путіним,тобто підколов того,хто взійшов на трон через приколи.
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18.09.2024 09:55 Відповісти
Общаться с Ермаком это то же самое, что в общественном туалете вымазать себя чужими экскрементами с ног до головы
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18.09.2024 09:57 Відповісти
В нього ще і погляд такий корявий,яким безцеремонно пронизує присутніх,якраз те,що називається біовампіризм.
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18.09.2024 10:30 Відповісти
Шейнбаум щось не дуже привітна зі своїм соплеміником .
Якась невдача знову.
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18.09.2024 10:00 Відповісти
https://www.isrageo.com/2024/06/03/claudiasheinbaum570/ Eвpeйка в мексиканстве
Таки розсіяні по усьому світу ...
І де їх тільки немає ...
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18.09.2024 10:52 Відповісти
тю, а Ізраїль вважає, що такі дебіли як підЄрмачний, взагалі не можуть бути обрізаними.
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18.09.2024 10:55 Відповісти
Подаруйте їй самбреро і пошліть на фестиваль)))
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18.09.2024 10:13 Відповісти
переклад з дипломатичної мови: "в нас і своїх клоунів не бракує"...
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18.09.2024 10:14 Відповісти
Честно говоря, на Мексику мне как украинцу пофигу и, думаю, мексиканцам также на Украину. Когда рф бомбила Сирию, создало приднестровье, воевало с Чечней, я помог только девочке из Чечни и только потому, что она всей семьёй бежавшая от войны, училась в моем классе. Я делился с ней обедом. Но я не помню акций по сбору денег бежавшим из Сирии, приднестровья, или Чечни.
Так что я понимаю позицию этой мадам, хотя это позиция мне неприятна.
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18.09.2024 10:20 Відповісти
Біженці з Сирії відкривали у нас магазини секонд-хенд, мережі шаурми, і навіть вмішувались в політику на боці регіоналів. Бідні сирійці бігли в ЄС. До нас їхали з великими грошима. В Європі їм законодавство не дозволяло брудними справами займатись.
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18.09.2024 12:01 Відповісти
Как это связано с тем что я написал? Я где-то написал о достатке сирийцев?
Или может я написал о том, что ничего удивительного в том, что мексиканцам плевать на судьбу Украины, как и украинцам на судьбу жертв конфликтов по всему миру?
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18.09.2024 13:07 Відповісти
Ті сирійці, чеченці, придністровці, що до нас приїжджали, допомоги не потребували. То були багаті мафіозі.
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19.09.2024 15:34 Відповісти
У меня в классе училась такая "богатая" чеченка. У неё денег на форму не было, наверно все потратила на собственный мясной комбинат.
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19.09.2024 16:09 Відповісти
У нас в місті чеченська діаспора заправляла ринком. В 2014р головний над ними, організував "добровольчий" загін чоловік на 40. Той загін Палицю в Одесі охороняв, як той головою ОДА став. Потім у них була якась перестрілка на автомийці, після того вони зникли з медіапростору.
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20.09.2024 08:34 Відповісти
А у нас они сидели с голой попой и моя мама готовила мне двойной обед, хотя у меня был проплачен обед в столовой. Но мама просила не ходить в столовую, а кушать вместе с чеченской девочкой, а ей говорить, что я объелся в столовой. Мы говорим про разные чеченские войны, видимо. Я про первую. К нам в Сумы приехали обычные матери-одиночки с детьми и очень часто не знающие ни русского (Сумы тогда были русскоязычными, точнее суржикоязычными), ни украинского языков.
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20.09.2024 19:58 Відповісти
потужно.

тобто, як путіна запросити на інаугурацію - це норм .

а як приїхати самій до України - ні-ні, порушення політики невтручання, росія образиться.

Всі ці нейтральщики - як з одного інкубатора: папа рімскій, гутериш, гроссі , рафамоса, сільва .

p.s. Ясен фіг, що зе і ко - токсичні. але мля, ця пані не цуралась запросити путіна.
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18.09.2024 10:31 Відповісти
Сподівалась,що такий знаний диверсант 21ст.,як бунадов на щось спроможеться.
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18.09.2024 10:56 Відповісти
"...тобто, як путіна запросити на інаугурацію - це норм..."
Мааасква - надьожний друх і партньор всєх народав уґнєтьоних омєріканскім імпєрєалізмам!
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18.09.2024 12:15 Відповісти
У нас своїх Шнейбаумів повно.
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18.09.2024 10:32 Відповісти
Влада клованів, професійності нуль, шапіто...
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18.09.2024 10:44 Відповісти
Дивні якісь форумчани, віслюк Вівальді хотів із цією панянкою відфортепіанити, а Шейнбаум відповіла, що не має пісюанінного інструменту... Все дипломатично та шанобливо ж?
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18.09.2024 10:52 Відповісти
міжнародне право у всій красі. І в цьому всесвітньому бардаку українські політики відмовилися від ядерної зброї і нормальної армії. Ганьбище, а не політики. Купили їх, хто хотів - одних кацапи, інших 'миротворці' Заходу.
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18.09.2024 11:00 Відповісти
Так треба цю проросійську сучку ославити на весь світ
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18.09.2024 11:13 Відповісти
А її мабуть обирали за тими самими принципами, що й "зе"!?
З конкурсу краси відразу у президенти!
Та це ж не на довго. Краса проходить, ейфорія спадає, починаються сірі будні.
Згодом поїде до птн-птх через ліжко про допомогу домовлятись.
Погляньте на обличчя і все зрозумієте, хто перед Вами!
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18.09.2024 11:31 Відповісти
Шлакбаум
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18.09.2024 12:31 Відповісти
жарт про два лайна вже був?
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18.09.2024 12:34 Відповісти
Мы вне политики … ще одн деграданти
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18.09.2024 13:00 Відповісти
я думаю, два представники одногонароду мають домовитись..
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18.09.2024 16:48 Відповісти
Цей кловун і нахюй нікому не потрібен. І, як з"ясовується - і в пиюду теж.
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18.09.2024 19:04 Відповісти
Як казав попередній президент тої мексики до США - "нащо ви витрачаєте гроші на допомогу Україні, допоможіть краще Мексиці, бо тут люди бідні".
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18.09.2024 19:08 Відповісти
 
 