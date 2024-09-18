Избранная президент Мексики Шейнбаум отклонила приглашение Зеленского посетить Киев

Избранная президент Мексики Клаудия Шейнбаум планирует придерживаться политики своего предшественника относительно невмешательства во внешние дела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fuser News.

Так, Шейнбаум отклонила приглашение Владимира Зеленского посетить Киев после вступления в должность 1 октября.

"Наша ответственность находится здесь. Мы будем посещать некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но мы не будем путешествовать много. Наша ответственность - здесь", - отметила она.

По ее словам, Мексика поддерживает дипломатические отношения со всеми странами, за исключением Эквадора, в апреле там произошел инцидент с мексиканским посольством.

Ранее издание Reuters сообщало, что Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента.

Впоследствии Украина попросила Мексику арестовать Путина, если он приедет на инаугурацию президента Шейнбаум, поскольку страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

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