Избранная президент Мексики Шейнбаум отклонила приглашение Зеленского посетить Киев
Избранная президент Мексики Клаудия Шейнбаум планирует придерживаться политики своего предшественника относительно невмешательства во внешние дела.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fuser News.
Так, Шейнбаум отклонила приглашение Владимира Зеленского посетить Киев после вступления в должность 1 октября.
"Наша ответственность находится здесь. Мы будем посещать некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но мы не будем путешествовать много. Наша ответственность - здесь", - отметила она.
По ее словам, Мексика поддерживает дипломатические отношения со всеми странами, за исключением Эквадора, в апреле там произошел инцидент с мексиканским посольством.
Ранее издание Reuters сообщало, что Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента.
Впоследствии Украина попросила Мексику арестовать Путина, если он приедет на инаугурацию президента Шейнбаум, поскольку страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда.
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Це ще виняток, чи вже закономірность..
А може,ще не навчилась?
Це Байден,буцімто через забудькуватість,але дипломатично,назвав його путіним,тобто підколов того,хто взійшов на трон через приколи.
Якась невдача знову.
Таки розсіяні по усьому світу ...
І де їх тільки немає ...
Так что я понимаю позицию этой мадам, хотя это позиция мне неприятна.
Или может я написал о том, что ничего удивительного в том, что мексиканцам плевать на судьбу Украины, как и украинцам на судьбу жертв конфликтов по всему миру?
тобто, як путіна запросити на інаугурацію - це норм .
а як приїхати самій до України - ні-ні, порушення політики невтручання, росія образиться.
Всі ці нейтральщики - як з одного інкубатора: папа рімскій, гутериш, гроссі , рафамоса, сільва .
p.s. Ясен фіг, що зе і ко - токсичні. але мля, ця пані не цуралась запросити путіна.
Мааасква - надьожний друх і партньор всєх народав уґнєтьоних омєріканскім імпєрєалізмам!
З конкурсу краси відразу у президенти!
Та це ж не на довго. Краса проходить, ейфорія спадає, починаються сірі будні.
Згодом поїде до птн-птх через ліжко про допомогу домовлятись.
Погляньте на обличчя і все зрозумієте, хто перед Вами!