Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента, - Reuters
Мексика пригласила российского диктатора Владимира Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину. Президент России решит, будет ли участвовать в церемонии сам или назначит другое высокопоставленное лицо для этого от своего имени", - рассказал представитель посольства Мексики.
Впоследствии МИД Мексики сообщил, что правительство направило дипломатические ноты всем странам, с которыми оно имело отношения, а также международным организациям, членом которых она является, с приглашением на инаугурацию Шейнбаум.
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Позитив с утра
нкло і далі мастурбує на ТЮльку, але в повній тиші.
Ходит перед зеркалом, позирует и так, и так...
- Вова, ты ЧМО, а не Мачо....
До того ж, думаю, якщо спецслужби використають заохочення, то й мексиканські картелі не відмовляться тушку ***** випатрати.