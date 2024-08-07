РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12427 посетителей онлайн
Новости
8 882 64

Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента, - Reuters

Мексика запросила Путіна на інавгурацію

Мексика пригласила российского диктатора Владимира Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину. Президент России решит, будет ли участвовать в церемонии сам или назначит другое высокопоставленное лицо для этого от своего имени", - рассказал представитель посольства Мексики.

Впоследствии МИД Мексики сообщил, что правительство направило дипломатические ноты всем странам, с которыми оно имело отношения, а также международным организациям, членом которых она является, с приглашением на инаугурацию Шейнбаум.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония не планировала участвовать в "инаугурации" военного преступника Путина, - глава МИД Цахкна

Автор: 

инаугурация (467) Мексика (117) путин владимир (31214)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
Згоден. Добра нагода замочити падлюку. Можна прямо в сортирі - за його власним рецептом
показать весь комментарий
07.08.2024 09:20
+17
показать весь комментарий
07.08.2024 09:32
+16
заманюють, хитруни.
показать весь комментарий
07.08.2024 09:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отут Буданов його і ..... (шутка)))
показать весь комментарий
07.08.2024 09:14 Ответить
Згоден. Добра нагода замочити падлюку. Можна прямо в сортирі - за його власним рецептом
показать весь комментарий
07.08.2024 09:20 Ответить
Це, насправді, запрошення відвідати Гаагу.
показать весь комментарий
07.08.2024 09:15 Ответить
От мекси і звіздюки. Їх США кормить, приймає мільйони їх мігрантів,і має вдячність.
показать весь комментарий
07.08.2024 09:23 Ответить
Напевно задумали повернути Техас і Каліфорнію в рідну гавань
показать весь комментарий
07.08.2024 09:30 Ответить
а може це у них такий хитрий план
показать весь комментарий
07.08.2024 13:00 Ответить
Або запрошення купити собі хатинку в Акапулько...

показать весь комментарий
07.08.2024 09:45 Ответить
і нахіба ти цього чорта вліпив?
показать весь комментарий
07.08.2024 10:17 Ответить
одне слово шейнбаум,розенбаум,гозенбаум і так по списку,"наші"люди всюди
показать весь комментарий
07.08.2024 09:49 Ответить
******* комуняцька лівачня. Дідусі і бабусі - євреї з Литви і Болгарії. Ашкенази і сефарди.

показать весь комментарий
07.08.2024 10:05 Ответить
То-то я дивлюсь -- прізвище в неї зовсім не латинське...
показать весь комментарий
07.08.2024 10:32 Ответить
Таки - да!
показать весь комментарий
07.08.2024 10:45 Ответить
через океан летіти ***** за стіть .
показать весь комментарий
07.08.2024 09:17 Ответить
А Васіліч нашо?
показать весь комментарий
07.08.2024 09:21 Ответить
якщо Васіліч втопиться втопиться в океані. всі зрозуміють що цар не настоящий і войско може взбунтоваться .
показать весь комментарий
07.08.2024 09:27 Ответить
Васіліч врятується на нєпотопляємом чумодані.
показать весь комментарий
07.08.2024 12:11 Ответить
заманюють, хитруни.
показать весь комментарий
07.08.2024 09:20 Ответить
+++

Позитив с утра
показать весь комментарий
07.08.2024 10:24 Ответить
Згадали б старі часи та й принесли в жертву Богам старого миршавого маніяка ))) Хоча, це ссикливе чмо ще й не полетить - сситься за своє пацюче напівжиття.
показать весь комментарий
07.08.2024 09:21 Ответить
Богам в жертву приносили молодих та гарних хлопців та дівчат. За таку жертву, вони би образились
показать весь комментарий
07.08.2024 09:49 Ответить
Посейдон прийме
показать весь комментарий
07.08.2024 10:05 Ответить
це теж цінна жертва, сам х..ло, не просто так.
показать весь комментарий
07.08.2024 13:04 Ответить
Невиїздний виродок не ризикне своєю огидною пацючою шкуркою, хіба двійником пожертвує.
показать весь комментарий
07.08.2024 09:24 Ответить
Нічого дивного. Кацапів у країнах Латинської Америки доволі багато. Вони там живуть і працюють. Ну і при цьому активно лобіюють свої інтереси.
показать весь комментарий
07.08.2024 09:27 Ответить
скоріше б воно втікло на Ростов разомзВасілічом.
показать весь комментарий
07.08.2024 09:28 Ответить
А потом Трамп визжит чего ето мексиканцы прут через границу. Типо одна рука не знает что делает другая. Играют в игру, ***** гонит мигрантов в США а Трамп его друг Трамп на предвыборных дебатах расказывает что закроет границу с Мексикой. Неужели люди такие тупые и не могут сложить 2+2
показать весь комментарий
07.08.2024 09:31 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2024 09:32 Ответить
Свинка шкоду не робить, на відміну від пуйла
показать весь комментарий
07.08.2024 10:04 Ответить
а ТЮлька?
показать весь комментарий
07.08.2024 10:19 Ответить
і мовчить, ванья і ще тут один гондурас марчелло, раніше упорото за тюльку топили, а зараз сцикливо мовчать, мабуть вказівка бахіні до певного часу не писати про неї нічого.
показать весь комментарий
07.08.2024 13:07 Ответить
Марченкло і далі мастурбує на ТЮльку, але в повній тиші.
показать весь комментарий
07.08.2024 13:10 Ответить
На місці кацапів я б напружився і на всяк випадок розірвав з Мексикою дипломатичні стосунки. 😁 Це настільки явна пастка, що схожа на тролінг. 😊
показать весь комментарий
07.08.2024 09:32 Ответить
Добре, щоб не долетів, упав би в океан, і всі задоволені, крім північнокорейського подільника, коли ще воно змогло б залісти у світову політику
показать весь комментарий
07.08.2024 09:33 Ответить
Наркокартелі запросили споживача на дєгустацію.)
показать весь комментарий
07.08.2024 09:36 Ответить
Смачний плювок в обличчя США. Вмиються і не помітять?
показать весь комментарий
07.08.2024 09:37 Ответить
Не тільки сша, але українці настільки звикли що не помітили.
показать весь комментарий
08.08.2024 09:22 Ответить
Шейнбаум...Истинная мексиканка, И приглашение с надеждой на сюрприз!
показать весь комментарий
07.08.2024 09:39 Ответить
Латинос - шось вони з амерами на ножах
показать весь комментарий
07.08.2024 09:41 Ответить
Такий бздун,як ***** полетить через океан?! Не смішіть!
показать весь комментарий
07.08.2024 09:41 Ответить
Та мабуть двійника чи трійника відправлять. Ті мекси під кайфом не розберуть.
показать весь комментарий
07.08.2024 09:44 Ответить
Мабуть як дорого гостя найкращим стратегічним коксом пригощатимуть.
показать весь комментарий
07.08.2024 09:42 Ответить
Ось вам и изоляция. Просто плюют в лицо Америке. Из-за Украины все шакалы почувствовали слабость гегемона.
показать весь комментарий
07.08.2024 09:46 Ответить
як завжди, типовий трампіст-бот-магашист прочитав лише заголовок, до останнього абзацу інфу не вивчив...
показать весь комментарий
07.08.2024 10:02 Ответить
Путин готовится к поездке в Мексику.

Ходит перед зеркалом, позирует и так, и так...
показать весь комментарий
07.08.2024 09:46 Ответить
- Алинка, я - Мачо, я Мачо!

- Вова, ты ЧМО, а не Мачо....
показать весь комментарий
07.08.2024 09:48 Ответить
Ставлю 100%, що його там не буде.
показать весь комментарий
07.08.2024 09:50 Ответить
он будет низвергнут в пучину...(с)
показать весь комментарий
07.08.2024 09:50 Ответить
Льодоруби зараз будуть в топі
показать весь комментарий
07.08.2024 09:58 Ответить
А нашого найвеличнішого запросили ?
показать весь комментарий
07.08.2024 10:12 Ответить
Не поїде! Засцить!
показать весь комментарий
07.08.2024 10:18 Ответить
Не поїде. Занадто близько до США.

До того ж, думаю, якщо спецслужби використають заохочення, то й мексиканські картелі не відмовляться тушку ***** випатрати.
показать весь комментарий
07.08.2024 10:21 Ответить
Коммунисты всех стран, соединяйтесь!
показать весь комментарий
07.08.2024 10:24 Ответить
В будь-якому випадку його треба валити - інші варіанти будуть проміжними. Цей бур'ян піддається тільки механічному видаленню, не всяка лопата для цього підійде, глибоке коріння.
показать весь комментарий
07.08.2024 10:47 Ответить
Ух ты,если у ботокса есть яйца пусть поедет и всем мексиканцам скажет - "мы,московиты,знаем кому по справедливости принадлежат Техас и Калифорния,если захоте поможем вернуть".
показать весь комментарий
07.08.2024 10:49 Ответить
Шейнбаум - це так мексикансько!
показать весь комментарий
07.08.2024 10:52 Ответить
Де наші F-16? Приготуватись!
показать весь комментарий
07.08.2024 11:17 Ответить
Та нехай хоть чийсь F-16, ми з радість скажемо, що то наш!
показать весь комментарий
07.08.2024 12:13 Ответить
Мексика, готуй нового Меркадера з льодорубом
показать весь комментарий
07.08.2024 11:32 Ответить
А все просто розуміється....Прилетить державний борт, який вивезе кілька тон коксу...Досвід вже є вантажити в держборт.
показать весь комментарий
07.08.2024 12:22 Ответить
Швидше за все поїде сумна коняка. Йому не вперше кокаїн літаком перти.
показать весь комментарий
07.08.2024 12:54 Ответить
мабуть Буданов записався в картель, ***..ти х..ла - свята справа
показать весь комментарий
07.08.2024 13:37 Ответить
Мексика підписала Римський статут, тому вони будуть зобов'язані заарештувати Путіна...
показать весь комментарий
07.08.2024 13:46 Ответить
Не знал что мекси такие питори.
показать весь комментарий
08.08.2024 09:19 Ответить
 
 