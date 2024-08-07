Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента, - Reuters

Мексика пригласила российского диктатора Владимира Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину. Президент России решит, будет ли участвовать в церемонии сам или назначит другое высокопоставленное лицо для этого от своего имени", - рассказал представитель посольства Мексики.

Впоследствии МИД Мексики сообщил, что правительство направило дипломатические ноты всем странам, с которыми оно имело отношения, а также международным организациям, членом которых она является, с приглашением на инаугурацию Шейнбаум.

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