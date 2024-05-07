Эстония не планировала участвовать в "инаугурации" военного преступника Путина, - глава МИД Цахкна
"Инаугурация" Владимира Путина - это часть игры, которая началась с так называемых выборов президента России в марте 2024 года.
Об этом сообщил глава МИД Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, так называемая инаугурация является второй частью игры Путина, которая началась с так называемых выборов президента РФ в марте 2024 года.
"Эстония даже не планировала участвовать в этом "праздновании" разыскиваемого военного преступника. Запад не выступает против лучшего будущего России. Это делает руководство России", - подчеркнул он.
"Инаугурация" Путина
Напомним, 7 мая состоялась "инаугурация" диктатора Владимира Путина.
Ряд стран отказались отправлять своих дипломатов на это мероприятие. В частности Польша, Чехия, Германия, Эстония, Литва и Латвия. Также на церемонии не было премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
В Госдепе США также заявили, что не будут отправлять представителя на "инаугурацию", однако Путина до сих пор считают президентом.
Западные СМИ сообщили, что в "инаугурации" Путина примут участие представители семи стран ЕС, в том числе Франции.
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"Украина не планировала участвовать в "инаугурации" военного преступника Путина,"