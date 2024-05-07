РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13127 посетителей онлайн
Новости
1 703 5

Эстония не планировала участвовать в "инаугурации" военного преступника Путина, - глава МИД Цахкна

Естонія не планувала брати участь в інавгурації Путіна

"Инаугурация" Владимира Путина - это часть игры, которая началась с так называемых выборов президента России в марте 2024 года.

Об этом сообщил глава МИД Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, так называемая инаугурация является второй частью игры Путина, которая началась с так называемых выборов президента РФ в марте 2024 года.

"Эстония даже не планировала участвовать в этом "праздновании" разыскиваемого военного преступника. Запад не выступает против лучшего будущего России. Это делает руководство России", - подчеркнул он.

Читайте: В Эстонии Московский патриархат признали институтом, который поддерживает российскую агрессию

"Инаугурация" Путина

Напомним, 7 мая состоялась "инаугурация" диктатора Владимира Путина.

Ряд стран отказались отправлять своих дипломатов на это мероприятие. В частности Польша, Чехия, Германия, Эстония, Литва и Латвия. Также на церемонии не было премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В Госдепе США также заявили, что не будут отправлять представителя на "инаугурацию", однако Путина до сих пор считают президентом.

Западные СМИ сообщили, что в "инаугурации" Путина примут участие представители семи стран ЕС, в том числе Франции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия блокирует сигнал GPS для гражданской авиации семи стран Европы, - глава МИД Эстонии Цахкна

Автор: 

инаугурация (467) путин владимир (31217) Эстония (1414) Цахкна Маргус (43)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рило президента РФ....

Чорт! нечиста сила...

Всі обіцянки - блеф...

І в почесті- спокуса....

Мозок покусанний...

З тилу....

Воні - шлейф...
показать весь комментарий
07.05.2024 15:02 Ответить
А Франція нє попбрєзгувала
показать весь комментарий
07.05.2024 15:03 Ответить
Вот это новость.. Следующей новостью будет, наверное:
"Украина не планировала участвовать в "инаугурации" военного преступника Путина,"
показать весь комментарий
07.05.2024 15:38 Ответить
Путлер не инагурацию произвел,а свою коронацию.
показать весь комментарий
07.05.2024 15:41 Ответить
Так і є, - пахана "всея параша" коронували. АРХ М
показать весь комментарий
07.05.2024 18:26 Ответить
 
 