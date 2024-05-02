Россия блокирует сигнал GPS для гражданской авиации семи стран Европы, - глава МИД Эстонии Цахкна

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна обвинил РФ в гибридной атаке на гражданское авиационное сообщение значительной части Евросоюза.

Сбой GPS-сигнала в балтийском регионе вызван именно действиями России: "Мы знаем, что Россия глушит сигнал GPS с начала своей агрессии в Украине. За последние полтора года эта проблема стала очень серьезной в нашем регионе". Об этом министр сообщил в эфире эстонского телевидения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По оценке Эстонии, эта проблема касается Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши. Министр иностранных дел балтийской страны оценил эти действия как атаку, гибридное действие, разрушающее жизнь и нарушающее любые международные соглашения, отметил в комментарии Цахкна.

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Он напомнил, что есть соответствующая международная конвенция, устанавливающая правила взаимодействия между странами, в частности относительно сигнала GPS. Действие этой конвенции признает и Россия. По данным Маргуса Цахкна, агрессия относительно беспрепятственного распространения сигнала для сопровождения авиации осуществляется с территории российских городов Санкт-Петербург, Псков и Калининград.

Напомним, в марте 2024 года СМИ сообщили, что РФ могла заглушить GPS-сигнал самолета ВВС Британии, на котором находился Шеппс. Впоследствии стало известно, что РФ обвиняют в глушении GPS-сигнала самолетов над Балтийским регионом. В конце апреля 2024 года страны Балтии предупредили о рисках авиакатастроф из-за подавления GPS-сигналов Россией.