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Россия блокирует сигнал GPS для гражданской авиации семи стран Европы, - глава МИД Эстонии Цахкна

Росія блокує сигнал GPS для цивільної авіації семи країн Європи

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна обвинил РФ в гибридной атаке на гражданское авиационное сообщение значительной части Евросоюза.

Сбой GPS-сигнала в балтийском регионе вызван именно действиями России: "Мы знаем, что Россия глушит сигнал GPS с начала своей агрессии в Украине. За последние полтора года эта проблема стала очень серьезной в нашем регионе". Об этом министр сообщил в эфире эстонского телевидения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По оценке Эстонии, эта проблема касается Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши. Министр иностранных дел балтийской страны оценил эти действия как атаку, гибридное действие, разрушающее жизнь и нарушающее любые международные соглашения, отметил в комментарии Цахкна.

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Он напомнил, что есть соответствующая международная конвенция, устанавливающая правила взаимодействия между странами, в частности относительно сигнала GPS. Действие этой конвенции признает и Россия. По данным Маргуса Цахкна, агрессия относительно беспрепятственного распространения сигнала для сопровождения авиации осуществляется с территории российских городов Санкт-Петербург, Псков и Калининград.

Напомним, в марте 2024 года СМИ сообщили, что РФ могла заглушить GPS-сигнал самолета ВВС Британии, на котором находился Шеппс. Впоследствии стало известно, что РФ обвиняют в глушении GPS-сигнала самолетов над Балтийским регионом. В конце апреля 2024 года страны Балтии предупредили о рисках авиакатастроф из-за подавления GPS-сигналов Россией.

Автор: 

россия (95372) авиасообщение (793) Цахкна Маргус (43)


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Топ комментарии
+10
Ну то заблокуйте рахунки в своїх банках всім фіз та юрособам раїсі! Викиньте їх за парєбрік!
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02.05.2024 19:29
+9
Дали траглодідам сірники, навчили GPSам усяким, а тепер страждають.
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02.05.2024 19:23
+9
И что? В ответ ни глонасс не приглушите, ни даже транспортній корридор в Восточную Пруссию не закроете? Терпилы озабоченные....
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02.05.2024 19:31
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дали траглодідам сірники, навчили GPSам усяким, а тепер страждають.
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02.05.2024 19:23 Ответить
Обеспокоеность уже выразили?
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02.05.2024 19:23 Ответить
Ну то заблокуйте рахунки в своїх банках всім фіз та юрособам раїсі! Викиньте їх за парєбрік!
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02.05.2024 19:29 Ответить
Якомусь невідомо звідки взявшомуся безпілотнику непогано було б відвідати невідомих GPS-глушителів гадаю...
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02.05.2024 19:30 Ответить
Так ніззя. Це не буде відповідати законам ведення війни. Це зараз можуть тобі сказати деякі наші чистоплюї з сайту.
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02.05.2024 19:42 Ответить
Так війни і немає -- у всіх "західних" країнах дипустанови московії працюють, наче нічого й не було, зносини не розірвані, москвопосли періодично роблять "висери", але всім пох, так само, як і на глушіння GPS.
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02.05.2024 19:50 Ответить
И что? В ответ ни глонасс не приглушите, ни даже транспортній корридор в Восточную Пруссию не закроете? Терпилы озабоченные....
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02.05.2024 19:31 Ответить
Що Маск, що Пентагон, як власник GPS чогось пісяються вирубити обслуговування по крайній мірі європейської частини росії. Нічого страшного - згадають як літати по картам, або шукати себе на глобусі. Для дикунів і людожерів кам'яний вік самий золотий час.
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02.05.2024 19:33 Ответить
А якщо упадьот якийсь самольот із мирними кацапськими мальчіками і тьотями. Це ж нарушеніє всім нємислімих законів.
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02.05.2024 19:45 Ответить
"Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала РФ спонсором тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією." Та визнайте вже й рф терористичною організацією! Легше й швидше буде правильні рішення приймати!
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02.05.2024 19:35 Ответить
напишіть в спортлото !
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02.05.2024 19:42 Ответить
Каким 7 странам? Они уже 15 лет вам всем 27 странам в рот серут котяхами прошлогодними---а вы кинулись про джи пи эс, обэ хэ эсс!
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02.05.2024 20:02 Ответить
А сидимо далі на дупці
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02.05.2024 20:12 Ответить
Чому Україна не може так само глушити рашистський GLONAS?
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02.05.2024 20:42 Ответить
Всяких специалистов по кибербезопасности все Европейские и Американские страны имеют ,и могут придумать как для русских рога обломать. Но постоянно жалуются и руки "заламывают "
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03.05.2024 00:04 Ответить
І що? А нічого! ***** пішов "по бєспрєделу", а Захід дивиться на то і сере в штани
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03.05.2024 00:23 Ответить
Якщо Захід нічого з цим не зробить,далі буде ще гірше..
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03.05.2024 14:03 Ответить
 
 