В странах Балтии предупреждают о рисках авиакатастроф из-за подавления GPS-сигналов Россией, - Financial Times

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы обвинили Россию в подавлении работы спутниковой навигационной системы GPS в районе Балтийского моря. В связи с этим они предупредили о росте угрозы авиационных катастроф в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что 25 и 26 апреля два самолета финской авиакомпании Finnair вылетели из Хельсинки в эстонский город Тарту, но были вынуждены вернуться в аэропорт вылета из-за помех в GPS. Такое решение пилоты приняли, поскольку были не уверены, что им удастся безопасно добраться до пункта назначения.

"Если кто-то выключит вам фары, пока вы едете ночью, поездка станет опасной. Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь стала слишком опасной, чтобы ее игнорировать", - подчеркнул глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Власти Эстонии рассматривают ситуацию с GPS как "часть вражеской деятельности России" и поднимают эту тему в разговоре с союзниками, отметил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна. По его словам, действия Москвы "являются гибридной атакой и угрозой нашему народу и безопасности, чего мы не потерпим".

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С августа 2023-го до конца марта 2024 года количество случаев с глушением или заменой GPS-сигнала в районе Балтийского моря увеличилось с менее чем 50 до 350 в неделю, подсчитала газета The Sun с помощью экспертов на основании данных GPSJAM.org.

В начале этого года командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем предполагал, что помехи в работе спутниковой навигационной системы могут быть связаны с действиями России. По словам Херема, Москва могла прибегнуть к этому на фоне риска потенциального военного столкновения с НАТО.

Напомним, в марте Россию заподозрили в глушении GPS-сигнала самолета ВВС Великобритании, на борту которого был глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шеппс. Инцидент произошел, когда самолет Шеппса RAF Dassault 900LX Falcon возвращался из Польши и пролетал неподалеку от Калининграда. Связь со спутниками отсутствовала примерно 30 минут, из-за чего пилотам пришлось воспользоваться альтернативными навигационными системами.