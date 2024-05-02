Росія блокує сигнал GPS для цивільної авіації семи країн Європи, - глава МЗС Естонії Цахкна

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна звинуватив РФ у гібридній атаці на цивільне авіаційне сполучення значної частини Євросоюзу.

Збій GPS-сигналу в балтійському регіоні викликаний саме діями Росії: "Ми знаємо, що Росія глушить сигнал GPS з початку своєї агресії в Україні. За останні півтора року ця проблема стала дуже серйозною в нашому регіоні". Про це міністр повідомив в ефірі естонського телебачення, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

За оцінкою Естонії ця проблема стосується Латвії, Литви, Фінляндії, Норвегії, Швеції та Польщі. Міністр закордонних справ балтійської країни оцінив ці дії як атаку, гібридну дію, що руйнує життя та порушує будь-які міжнародні угоди, зазначив у коментарі Цахкна.

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Він нагадав, що є відповідна міжнародна конвенція, що встановлює правила взаємодії між країнами, зокрема щодо сигналу GPS. Дію цієї конвенції визнає і Росія. За даними Маргуса Цахкна, агресія щодо безперешкодного розповсюдження сигналу для супроводу авіації здійснюються з території російських міст Санкт-Петербург, Псков та Калінінград.

Нагадаємо, у березні 2024 року ЗМІ повідомили, що РФ могла заглушити GPS-сигнал літака ВПС Британії, на якому перебував Шеппс. Згодом стало відомо, що РФ звинувачують у глушінні GPS-сигналу літаків над Балтійським регіоном. Наприкінці квітня 2024 року країни Балтії попередили про ризики авіакатастроф через придушення GPS-сигналів Росією.