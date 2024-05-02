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Росія блокує сигнал GPS для цивільної авіації семи країн Європи, - глава МЗС Естонії Цахкна

Росія блокує сигнал GPS для цивільної авіації семи країн Європи

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна звинуватив РФ у гібридній атаці на цивільне авіаційне сполучення значної частини Євросоюзу.

Збій GPS-сигналу в балтійському регіоні викликаний саме діями Росії: "Ми знаємо, що Росія глушить сигнал GPS з початку своєї агресії в Україні. За останні півтора року ця проблема стала дуже серйозною в нашому регіоні". Про це міністр повідомив в ефірі естонського телебачення, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

За оцінкою Естонії ця проблема стосується Латвії, Литви, Фінляндії, Норвегії, Швеції та Польщі. Міністр закордонних справ балтійської країни оцінив ці дії як атаку, гібридну дію, що руйнує життя та порушує будь-які міжнародні угоди, зазначив у коментарі Цахкна.

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Він нагадав, що є відповідна міжнародна конвенція, що встановлює правила взаємодії між країнами, зокрема щодо сигналу GPS. Дію цієї конвенції визнає і Росія. За даними Маргуса Цахкна, агресія щодо безперешкодного розповсюдження сигналу для супроводу авіації здійснюються з території російських міст Санкт-Петербург, Псков та Калінінград.

Нагадаємо, у березні 2024 року ЗМІ повідомили, що РФ могла заглушити GPS-сигнал літака ВПС Британії, на якому перебував Шеппс. Згодом стало відомо, що РФ звинувачують у глушінні GPS-сигналу літаків над Балтійським регіоном. Наприкінці квітня 2024 року країни Балтії попередили про ризики авіакатастроф через придушення GPS-сигналів Росією.

Автор: 

росія (64935) авіасполучення (3064) Цахкна Маргус (56)


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Топ коментарі
+10
Ну то заблокуйте рахунки в своїх банках всім фіз та юрособам раїсі! Викиньте їх за парєбрік!
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02.05.2024 19:29
+9
Дали траглодідам сірники, навчили GPSам усяким, а тепер страждають.
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02.05.2024 19:23
+9
И что? В ответ ни глонасс не приглушите, ни даже транспортній корридор в Восточную Пруссию не закроете? Терпилы озабоченные....
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02.05.2024 19:31
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Дали траглодідам сірники, навчили GPSам усяким, а тепер страждають.
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02.05.2024 19:23 Відповісти
Обеспокоеность уже выразили?
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02.05.2024 19:23 Відповісти
Ну то заблокуйте рахунки в своїх банках всім фіз та юрособам раїсі! Викиньте їх за парєбрік!
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02.05.2024 19:29 Відповісти
Якомусь невідомо звідки взявшомуся безпілотнику непогано було б відвідати невідомих GPS-глушителів гадаю...
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02.05.2024 19:30 Відповісти
Так ніззя. Це не буде відповідати законам ведення війни. Це зараз можуть тобі сказати деякі наші чистоплюї з сайту.
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02.05.2024 19:42 Відповісти
Так війни і немає -- у всіх "західних" країнах дипустанови московії працюють, наче нічого й не було, зносини не розірвані, москвопосли періодично роблять "висери", але всім пох, так само, як і на глушіння GPS.
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02.05.2024 19:50 Відповісти
И что? В ответ ни глонасс не приглушите, ни даже транспортній корридор в Восточную Пруссию не закроете? Терпилы озабоченные....
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02.05.2024 19:31 Відповісти
Що Маск, що Пентагон, як власник GPS чогось пісяються вирубити обслуговування по крайній мірі європейської частини росії. Нічого страшного - згадають як літати по картам, або шукати себе на глобусі. Для дикунів і людожерів кам'яний вік самий золотий час.
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02.05.2024 19:33 Відповісти
А якщо упадьот якийсь самольот із мирними кацапськими мальчіками і тьотями. Це ж нарушеніє всім нємислімих законів.
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02.05.2024 19:45 Відповісти
"Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала РФ спонсором тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією." Та визнайте вже й рф терористичною організацією! Легше й швидше буде правильні рішення приймати!
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02.05.2024 19:35 Відповісти
напишіть в спортлото !
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02.05.2024 19:42 Відповісти
Каким 7 странам? Они уже 15 лет вам всем 27 странам в рот серут котяхами прошлогодними---а вы кинулись про джи пи эс, обэ хэ эсс!
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02.05.2024 20:02 Відповісти
А сидимо далі на дупці
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02.05.2024 20:12 Відповісти
Чому Україна не може так само глушити рашистський GLONAS?
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02.05.2024 20:42 Відповісти
Всяких специалистов по кибербезопасности все Европейские и Американские страны имеют ,и могут придумать как для русских рога обломать. Но постоянно жалуются и руки "заламывают "
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03.05.2024 00:04 Відповісти
І що? А нічого! ***** пішов "по бєспрєделу", а Захід дивиться на то і сере в штани
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03.05.2024 00:23 Відповісти
Якщо Захід нічого з цим не зробить,далі буде ще гірше..
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03.05.2024 14:03 Відповісти
 
 