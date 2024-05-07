"Инаугурация" Путина в Кремле: Российский диктатор принял присягу. ФОТО
Во вторник, 7 мая, в Кремле прошла церемония "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина. Во время своей речи он заявил, что "интересы и безопасность России будут основными для его нового срока".
О церемонии "инаугурации" Путина сообщают российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Заявления Путина о России и Западе
Во время речи российский диктатор заявил, что "интересы и безопасность России будут основными для его нового срока".
Путин отметил, что Россия, которая "столкнулась с серьезными вызовами, достойно пройдет тяжелый период".
Целью развития России Путин назвал "народосбережение".
Также все уровни власти, по его словам, должны поддерживать "многовековые семейные ценности".
Путин также заявил, что Россия продолжит работу с партнерами по формированию "многополярного мирового порядка".
Глава Кремля заявил, что Россия не будет отказываться от общения с западными странами, если они не будут вести диалог с позиции "тщеславия и собственной исключительности".
Завершил российский диктатор речь такими словами: "Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!".
Церемония "инаугурации" Путина завершилась салютом из 30 залпов.
После "инаугурации" в Кремле Путин принял парад президентского полка и принял участие в молебне.
"Инаугурация" Путина 7 мая
Напомним, агентство Reuters 6 мая сообщало, что на "инаугурации" Путина планируют присутствовать семь стран, в том числе Франция на уровне посла.
МИД Украины накануне так называемой "инаугурации" заявил, что Украина не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации и призвал другие государства не признавать результаты российских псевдовыборов.
В то же время страны Балтии, которые не имеют своих представителей в Москве, категорически исключили участие в "инаугурации" Путина. Польша и Германия также отвергли такое предложение.
Издание "Радио Свобода" сообщило, что на "инаугурацию" российского диктатора приедут представители некоторых стран-членов Евросоюза, среди которых, в частности, Словакия и Венгрия.
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муза залишила мене.
шо б ти здох, падло!
Невже навіть нігєри на це свого чорного болта поклали?
Він не імператор по крові, він не імператор який військовими звитягами забрав владу як Бонапарт, він не президент бо це виборна посада. Просто дідо який гадить в чемодан і убиває міліонами людей по світу
Уважно подивіться на обличчя людей, котрі аплодують.
- на пиці довгого у пінжаку: ... ну ти і старий ушльопок (призирливий погляд);
- на харевій частині брюнетки у білій сукні: і оце бляха наш ********** (жіноча огида);
- у фарбованої ******** , з короткою стрижкою - теляча радість імбецила
То просто жах.
Що образливо це присутність на інавгурації лідерів кількох європейських країн, зокрема наших сусідів
Настоящий сидит в бункере и смотрит трансляцию,
поглаживая мальчика по головке.
це вони і прославляють