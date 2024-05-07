"Инаугурация" Путина в Кремле: Российский диктатор принял присягу. ФОТО

Во вторник, 7 мая, в Кремле прошла церемония "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина. Во время своей речи он заявил, что "интересы и безопасность России будут основными для его нового срока".

О церемонии "инаугурации" Путина сообщают российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Заявления Путина о России и Западе

Во время речи российский диктатор заявил, что "интересы и безопасность России будут основными для его нового срока".

Путин отметил, что Россия, которая "столкнулась с серьезными вызовами, достойно пройдет тяжелый период".

Российский диктатор Владимир Путин принимает присягу во время церемонии "инаугурации" в Кремле в Москве, Россия, 7 мая 2024 года

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Целью развития России Путин назвал "народосбережение".

Также все уровни власти, по его словам, должны поддерживать "многовековые семейные ценности".

Путин также заявил, что Россия продолжит работу с партнерами по формированию "многополярного мирового порядка".

Глава Кремля заявил, что Россия не будет отказываться от общения с западными странами, если они не будут вести диалог с позиции "тщеславия и собственной исключительности".

Путин перед церемонией "инаугурации" в Кремле 7 мая 2024 года

Завершил российский диктатор речь такими словами: "Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!".

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Церемония "инаугурации" Путина завершилась салютом из 30 залпов.

После "инаугурации" в Кремле Путин принял парад президентского полка и принял участие в молебне.

"Инаугурация" Путина 7 мая

Напомним, агентство Reuters 6 мая сообщало, что на "инаугурации" Путина планируют присутствовать семь стран, в том числе Франция на уровне посла.

МИД Украины накануне так называемой "инаугурации" заявил, что Украина не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации и призвал другие государства не признавать результаты российских псевдовыборов.

В то же время страны Балтии, которые не имеют своих представителей в Москве, категорически исключили участие в "инаугурации" Путина. Польша и Германия также отвергли такое предложение.

Издание "Радио Свобода" сообщило, что на "инаугурацию" российского диктатора приедут представители некоторых стран-членов Евросоюза, среди которых, в частности, Словакия и Венгрия.

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