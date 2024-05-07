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"Инаугурация" Путина в Кремле: Российский диктатор принял присягу. ФОТО

Во вторник, 7 мая, в Кремле прошла церемония "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина. Во время своей речи он заявил, что "интересы и безопасность России будут основными для его нового срока".

О церемонии "инаугурации" Путина сообщают российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Заявления Путина о России и Западе

Во время речи российский диктатор заявил, что "интересы и безопасность России будут основными для его нового срока".

Путин отметил, что Россия, которая "столкнулась с серьезными вызовами, достойно пройдет тяжелый период".

Російський диктатор Володимир Путін на "інавгурації" в Кремлі в Москві 7 травня 2024 року
Российский диктатор Владимир Путин принимает присягу во время церемонии "инаугурации" в Кремле в Москве, Россия, 7 мая 2024 года

Читайте также: Большинство стран-членов ЕС не будут участвовать в "инаугурации" Путина, - Боррель

Целью развития России Путин назвал "народосбережение".

Также все уровни власти, по его словам, должны поддерживать "многовековые семейные ценности".

Путин также заявил, что Россия продолжит работу с партнерами по формированию "многополярного мирового порядка".

Глава Кремля заявил, что Россия не будет отказываться от общения с западными странами, если они не будут вести диалог с позиции "тщеславия и собственной исключительности".

Російський диктатор Володимир Путін на "інавгурації" в Кремлі в Москві 7 травня 2024 року
Путин перед церемонией "инаугурации" в Кремле 7 мая 2024 года

Завершил российский диктатор речь такими словами: "Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!".

Также читайте: Представители 6 стран ЕС приедут на "инаугурацию" Путина: Бельгия передумала в последний момент, - СМИ

Церемония "инаугурации" Путина завершилась салютом из 30 залпов.

После "инаугурации" в Кремле Путин принял парад президентского полка и принял участие в молебне.

"Инаугурация" Путина 7 мая

Напомним, агентство Reuters 6 мая сообщало, что на "инаугурации" Путина планируют присутствовать семь стран, в том числе Франция на уровне посла.

МИД Украины накануне так называемой "инаугурации" заявил, что Украина не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации и призвал другие государства не признавать результаты российских псевдовыборов.

В то же время страны Балтии, которые не имеют своих представителей в Москве, категорически исключили участие в "инаугурации" Путина. Польша и Германия также отвергли такое предложение.

Издание "Радио Свобода" сообщило, что на "инаугурацию" российского диктатора приедут представители некоторых стран-членов Евросоюза, среди которых, в частности, Словакия и Венгрия.

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Автор: 

инаугурация (467) путин владимир (31260) россия (95515)


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Топ комментарии
+37
нічого кумедного в голову не приходить.
муза залишила мене.
шо б ти здох, падло!
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07.05.2024 13:41
+23
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07.05.2024 13:46
+22
Щоб воно здохло це падло!!!
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07.05.2024 13:43
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нічого кумедного в голову не приходить.
муза залишила мене.
шо б ти здох, падло!
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07.05.2024 13:41 Ответить
Стислість - сестра таланту!
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07.05.2024 13:45 Ответить
Талант з вами, навіть якщо ви в ньому засумнівались. Просто досконалість нескінченна.
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07.05.2024 14:00 Ответить
Не побачив на фото жодного керівника африканських країн.
Невже навіть нігєри на це свого чорного болта поклали?
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07.05.2024 14:12 Ответить
Перестав вірити у прокльони. Скільки мільйонів людей його проклинають вже роками - а йому хоч би що, здоровіший всіх здорових. А по його вині десятки тисяч невинних людей гинуть...
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07.05.2024 16:51 Ответить
"курочка по зьорнишку клюйот. тук тук тук"
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07.05.2024 17:23 Ответить
та сдохне він рано чи пізно...але скоріше пізно чим рано((
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07.05.2024 22:42 Ответить
люди смертні, а як писав один класик, хоч імперець з України, неочікувано смертні, кацапською "внезапно", тому він здохне, хочемо щоб швитдше, якомога, але може так і станеться.
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08.05.2024 20:55 Ответить
воно не так працює, і у нього сильний захист, але і він не безмежний і пробивається і якщо це станеться, хотілося б "коли" то смерть буде страшна.
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08.05.2024 20:58 Ответить
Та хто він? - маленьке старе ніщо. Малютка Цахез.

Він не імператор по крові, він не імператор який військовими звитягами забрав владу як Бонапарт, він не президент бо це виборна посада. Просто дідо який гадить в чемодан і убиває міліонами людей по світу
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07.05.2024 13:42 Ответить
Ну и нах это старое ***** в очередной раз светить в новостях? Ладно б некролог
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07.05.2024 13:43 Ответить
Мабуть остання, перед смертю
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07.05.2024 13:43 Ответить
Ваші-б слова.....
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07.05.2024 13:44 Ответить
А ноги він там не склав? Шкода.
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07.05.2024 13:43 Ответить
Щоб воно здохло це падло!!!
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07.05.2024 13:43 Ответить
Скільки вже він навіть своїх вбив і зробив інвалідами, а вони і далі його в пупок цілують недолугі.
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07.05.2024 13:44 Ответить
як і наші деякі обожнюють до сих пір найвеличнішого
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07.05.2024 14:07 Ответить
Якби тільки цілувати. Вони готові померти за те, про що він їм бреше.
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08.05.2024 18:10 Ответить
А це який з них склав присягу?
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07.05.2024 13:45 Ответить
Багато честі ***** , здохне як останній забутий всіма покидьок.
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07.05.2024 13:45 Ответить
Що пУТІН,що росіяни - шовіністи,які гірше нацистів!Бо саме їх армія знищує українські міста та села та вбиває десятки тисяч українців!Будь проклята росія,точніше Московія!
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07.05.2024 13:57 Ответить
"назвав "народозбереження"" - довести богатейшую страну мира до полной нищеты и разрухи, зажмурить сотни тысяч работоспособного, мужского населения оно называет "народозбереженням". Правду говорят, что нет у кацапов большего врага, чем собственное ху*ло..
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07.05.2024 13:45 Ответить
Та не, война то и затеяна шобы украинцы пополнили славянский кацапгенофонд, бо кацапы - вымирающая цепь нараис конгломерата, как и чукчи.
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07.05.2024 13:53 Ответить
чукчи - достойний народ, 100 років воювали за свою незалежність з русскімі
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07.05.2024 15:58 Ответить
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07.05.2024 13:46 Ответить
Царь то гаварят нєнастаясчій !
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07.05.2024 14:30 Ответить
Ось тут би мав прилетіти безпілотник,щоб всі побачили кількість калу в інагуранта)
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07.05.2024 13:48 Ответить
тоді він наклав би присягу...
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07.05.2024 13:54 Ответить
А члены инаугурации, шо, сахарные, мимо пролетят?
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07.05.2024 13:55 Ответить
Кацапи інагурували, інагурували та винаігурували.
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07.05.2024 13:55 Ответить
Шановний бомонд.
Уважно подивіться на обличчя людей, котрі аплодують.
- на пиці довгого у пінжаку: ... ну ти і старий ушльопок (призирливий погляд);
- на харевій частині брюнетки у білій сукні: і оце бляха наш ********** (жіноча огида);
- у фарбованої ******** , з короткою стрижкою - теляча радість імбецила

То просто жах.
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07.05.2024 13:55 Ответить
Мразота повинна склеїти ласти, а не складати присягу!
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07.05.2024 13:56 Ответить
И никаких прилетов? Какой-то договорняк.
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07.05.2024 13:56 Ответить
ну коли ж ця сатана вже здохне
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07.05.2024 13:56 Ответить
вторая фотка зачет, на мумию ленина похож
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07.05.2024 13:57 Ответить
Краще би склав голову.
Що образливо це присутність на інавгурації лідерів кількох європейських країн, зокрема наших сусідів
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07.05.2024 14:00 Ответить
Господь, пора этой мрази, выдать документ на постоянку в ад, подельники скучают
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07.05.2024 14:01 Ответить
кровожерлива карлікова потвора!!
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07.05.2024 14:01 Ответить
судячи з фото, це якийсь двійник, або трійник.... оригінал не наважився, або обісрався в останню мить....
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07.05.2024 14:03 Ответить
Цей - наймоложавіший, найенергійніший та без памперсів.
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07.05.2024 14:25 Ответить
ЛИСА МРАЗОТА.
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07.05.2024 14:04 Ответить
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07.05.2024 14:17 Ответить
Це він руку на конституцію поклав чи щось інше?
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07.05.2024 14:20 Ответить
Что-то он на себя не похож ....
Настоящий сидит в бункере и смотрит трансляцию,
поглаживая мальчика по головке.
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07.05.2024 14:23 Ответить
скак там арм зам зам со спины с люля кебаб казан
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07.05.2024 14:27 Ответить
Ну і де наші вітальні хаймарси, дрони, атакамси ?!
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07.05.2024 14:29 Ответить
Так, що там від Франції хтось був, Макрон скурвився чи ні?
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07.05.2024 14:55 Ответить
Новий термін *****, у тебе буде в тюрмі, це у кращому для тебе випадку. А у кращому для Українців, коли перед сконом, подригаєш своїми кечами, висячи на сруськой березке.
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07.05.2024 15:18 Ответить
Инагурация плешивого имеет правильное название - ********** *****
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07.05.2024 15:21 Ответить
7 травня - Міжнародний день мастурбації.
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07.05.2024 15:41 Ответить
єдина "вєчная сємєйная цєнность" в кацапа - це вбити всі інші сім'ї навколо

це вони і прославляють
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07.05.2024 16:01 Ответить
Щоб ти здох САТАНА
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07.05.2024 16:18 Ответить
Коронували диявола Всесвіту у пеклі на землі. З цього моменту від нього можна очікувати все, що завгодно.
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07.05.2024 16:29 Ответить
Поклявся нарешті дорозвалити рашку? Скільки ж можна тягнути свого намальованого кота за хвіст?
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07.05.2024 16:54 Ответить
Та коли ж ти здохнеш,гнида кацапська?
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07.05.2024 16:57 Ответить
Пуйло: я вам абєсчаю - в 24 гаду каждай бабє па бєлай ладє, каждаму мужіку по чьорнаму пакєту, мамай клянусь, вєк волі нє відать!
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07.05.2024 17:00 Ответить
Добре харькнув в харю рашці: - ХАРЯ КРИШ, ПАХАН дурдому. І помолився Сатані, - бо порушив з десяти заповідей всі десять. АРХ М
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07.05.2024 18:33 Ответить
Цеж пак.. пятий раз...раз..раз...раз...раз...
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08.05.2024 10:18 Ответить
 
 