Большинство стран-членов ЕС не будут участвовать в "инаугурации" Путина, - Боррель
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал государства-члены блока не посещать "инаугурацию" диктатора Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По его словам, после многочисленных дискуссий с государствами-членами ЕС он направил им сообщение о том, что "правильно было бы не посещать эту "инаугурацию"
"Моим советом было не делать этого. Я думаю, что большинство государств-членов не будут участвовать", - сказал он.
Высокий представитель ЕС напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Также выборы в России были ни честными, ни справедливыми.
Боррель также отметил, что украинцам и другим гражданам в мире будет трудно понять, почему представители ЕС будут присутствовать на "инаугурации" российского диктатора.
"Это было бы четкое противоречие. Мой совет государствам-членам был не посещать, и я надеюсь, что многие из них будут следовать этим указаниям. Но каждое государство-член полностью суверенное в том, чтобы решить - идти или не идти", - подытожил он.
"Инаугурация" Путина
7 мая должна состояться так называемая инаугурация российского диктатора Путина. Ряд стран отказался отправлять своих дипломатов на это мероприятие. В частности Польша, Чехия, Германия, Эстония, Литва и Латвия. Также на церемонии не будет премьер-министра Армении Николы Пашиняна.
В Госдепе США также заявили, что не будут отправлять представителя на "инаугурацию", однако Путина до сих пор считают президентом.
Западные СМИ сообщили, что в "инаугурации" Путина примут участие представители семи стран ЕС, в том числе Франции.
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