Большинство стран-членов ЕС не будут участвовать в "инаугурации" Путина, - Боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал государства-члены блока не посещать "инаугурацию" диктатора Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, после многочисленных дискуссий с государствами-членами ЕС он направил им сообщение о том, что "правильно было бы не посещать эту "инаугурацию"

"Моим советом было не делать этого. Я думаю, что большинство государств-членов не будут участвовать", - сказал он.

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Высокий представитель ЕС напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Также выборы в России были ни честными, ни справедливыми.

Боррель также отметил, что украинцам и другим гражданам в мире будет трудно понять, почему представители ЕС будут присутствовать на "инаугурации" российского диктатора.

"Это было бы четкое противоречие. Мой совет государствам-членам был не посещать, и я надеюсь, что многие из них будут следовать этим указаниям. Но каждое государство-член полностью суверенное в том, чтобы решить - идти или не идти", - подытожил он.

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"Инаугурация" Путина

7 мая должна состояться так называемая инаугурация российского диктатора Путина. Ряд стран отказался отправлять своих дипломатов на это мероприятие. В частности Польша, Чехия, Германия, Эстония, Литва и Латвия. Также на церемонии не будет премьер-министра Армении Николы Пашиняна.

В Госдепе США также заявили, что не будут отправлять представителя на "инаугурацию", однако Путина до сих пор считают президентом.

Западные СМИ сообщили, что в "инаугурации" Путина примут участие представители семи стран ЕС, в том числе Франции.

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