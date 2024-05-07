Більшість країн-членів ЄС не братимуть участі в "інавгурації" Путіна, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав держави-члени блоку не відвідувати "інавгурацію" диктатора Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За його словами, після численних дискусій із державами-членами ЄС він надіслав їм повідомлення щодо того, що "правильно було б не відвідувати цю "інавгурацію"

"Моєю порадою було не робити цього. Я думаю, що більшість держав-членів не братимуть участі", - сказав він.

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Високий представник ЄС нагадав, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Також вибори у Росії були ні чесними, ні справедливими.

Боррель також наголосив, що українцям та іншим громадянам у світі буде важко зрозуміти, чому представники ЄС будуть присутні на "інавгурації" російського диктатора.

"Це була б чітка суперечність. Моя порада державам-членам була не відвідувати, і я сподіваюсь, що багато з них слідуватимуть цим вказівками. Але кожна держава-член повністю суверенна у тому, щоб вирішити – іти чи не іти", - підсумував він.

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"Інавгурація" Путіна

7 травня має відбутися так звана інавгурація російського диктатора Путіна. Низка країн відмовилася відправляти своїх дипломатів на цей захід. Зокрема Польща, Чехія, Німеччина, Естонія, Литва та Латвія. Також на церемонії не буде прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна.

У Держдепі США також заявили, що не відправлятимуть представника на "інавгурацію", проте Путіна досі вважають президентом.

Західні ЗМІ повідомили, що в "інавгурації" Путіна візьмуть участь представники семи країн ЄС, зкорема Франції.

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