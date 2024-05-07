"Інавгурація" Путіна в Кремлі: Російський диктатор склав присягу. ФОТО

У вівторок, 7 травня, у Кремлі пройшла церемонія "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна. Під час своєї промови він заявив, що "інтереси та безпека Росії будуть основними для його нового терміну".

Про церемонію "інавгурації" Путіна повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Заяви Путіна про Росію та Захід

Під час промови російський диктатор заявив, що "інтереси та безпека Росії будуть основними для його нового терміну".

Путін зауважив, що Росія, яка "зіштовхнулася з серйозними викликами, гідно пройде тяжкий період".

Російський диктатор Володимир Путін складає присягу під час церемонії "інавгурації" в Кремлі в Москві, Росія, 7 травня 2024 року

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Метою розвитку Росії Путін назвав "народозбереження".

Також усі рівні влади, за його словами, мають підтримувати "багатовікові сімейні цінності".

Путін також заявив, що Росія продовжить роботу з партнерами щодо формування "багатополярного світового порядку".

Очільник Кремля заявив, що Росія не відмовлятиметься від спілкування із західними країнами, якщо вони не вестимуть діалогу з позиції "пихатості й власної винятковості".

Путін перед церемонією "інавгурації" в Кремлі 7 травня 2024 року

Завершив російський диктатор промову такими словами: "Ми єдиний і великий народ. І разом подолаємо всі перепони, втілимо в життя все задумане. Разом переможемо!".

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Церемонія "інавгурації" Путіна завершилася салютом із 30 залпів.

Після "інавгурації" в Кремлі Путін прийняв парад президентського полку та взяв участь у молебні.

"Інавгурація" Путіна 7 травня

Нагадаємо, агентство Reuters 6 травня повідомляло, що на "інавгурації" Путіна планують бути присутніми сім країн, у тому числі Франція на рівні посла.

МЗС України напередодні так званої "інавгурації" заявило, що Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації та закликало інші держави не визнавати результати російських псевдовиборів.

Водночас країни Балтії, які не мають своїх представників у Москві, категорично виключили участь в "інавгурації" Путіна. Польща та Німеччина також відкинули таку пропозицію.

Видання "Радіо Свобода" повідомило, що на "інавгурацію" російського диктатора приїдуть представники деяких країн-членів Євросоюзу, серед яких, зокрема, Словаччина та Угорщина.

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