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"Інавгурація" Путіна в Кремлі: Російський диктатор склав присягу. ФОТО

У вівторок, 7 травня, у Кремлі пройшла церемонія "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна. Під час своєї промови він заявив, що "інтереси та безпека Росії будуть основними для його нового терміну".

Про церемонію "інавгурації" Путіна повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Заяви Путіна про Росію та Захід

Під час промови російський диктатор заявив, що "інтереси та безпека Росії будуть основними для його нового терміну".

Путін зауважив, що Росія, яка "зіштовхнулася з серйозними викликами, гідно пройде тяжкий період".

Російський диктатор Володимир Путін на "інавгурації" в Кремлі в Москві 7 травня 2024 року
Російський диктатор Володимир Путін складає присягу під час церемонії "інавгурації" в Кремлі в Москві, Росія, 7 травня 2024 року

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість країн-членів ЄС не братимуть участі в "інавгурації" Путіна, - Боррель

Метою розвитку Росії Путін назвав "народозбереження".

Також усі рівні влади, за його словами, мають підтримувати "багатовікові сімейні цінності".

Путін також заявив, що Росія продовжить роботу з партнерами щодо формування "багатополярного світового порядку".

Очільник Кремля заявив, що Росія не відмовлятиметься від спілкування із західними країнами, якщо вони не вестимуть діалогу з позиції "пихатості й власної винятковості".

Російський диктатор Володимир Путін на "інавгурації" в Кремлі в Москві 7 травня 2024 року
Путін перед церемонією "інавгурації" в Кремлі 7 травня 2024 року

Завершив російський диктатор промову такими словами: "Ми єдиний і великий народ. І разом подолаємо всі перепони, втілимо в життя все задумане. Разом переможемо!".

Читайте також: Представники 6 країн ЄС приїдуть на "інавгурацію" Путіна: Бельгія передумала в останній момент, - ЗМІ

Церемонія "інавгурації" Путіна завершилася салютом із 30 залпів.

Після "інавгурації" в Кремлі Путін прийняв парад президентського полку та взяв участь у молебні.

"Інавгурація" Путіна 7 травня

Нагадаємо, агентство Reuters  6 травня повідомляло, що на "інавгурації" Путіна планують бути присутніми сім країн, у тому числі Франція на рівні посла.

МЗС України напередодні так званої "інавгурації" заявило, що Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації та закликало інші держави не визнавати результати російських псевдовиборів.

Водночас країни Балтії, які не мають своїх представників у Москві, категорично виключили участь в "інавгурації" Путіна. Польща та Німеччина також відкинули таку пропозицію.

Видання "Радіо Свобода" повідомило, що на "інавгурацію" російського диктатора приїдуть представники деяких країн-членів Євросоюзу, серед яких, зокрема, Словаччина та Угорщина.

Також читайте: Якщо Путін хоче захистити війська РФ від ураження західною зброєю, він має вивести їх з України, - Кірбі

Автор: 

інавгурація (232) путін володимир (23811) росія (65146)


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Топ коментарі
+37
нічого кумедного в голову не приходить.
муза залишила мене.
шо б ти здох, падло!
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07.05.2024 13:41
+23
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07.05.2024 13:46
+22
Щоб воно здохло це падло!!!
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07.05.2024 13:43
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нічого кумедного в голову не приходить.
муза залишила мене.
шо б ти здох, падло!
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07.05.2024 13:41 Відповісти
Стислість - сестра таланту!
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07.05.2024 13:45 Відповісти
Талант з вами, навіть якщо ви в ньому засумнівались. Просто досконалість нескінченна.
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07.05.2024 14:00 Відповісти
Не побачив на фото жодного керівника африканських країн.
Невже навіть нігєри на це свого чорного болта поклали?
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07.05.2024 14:12 Відповісти
Перестав вірити у прокльони. Скільки мільйонів людей його проклинають вже роками - а йому хоч би що, здоровіший всіх здорових. А по його вині десятки тисяч невинних людей гинуть...
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07.05.2024 16:51 Відповісти
"курочка по зьорнишку клюйот. тук тук тук"
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07.05.2024 17:23 Відповісти
та сдохне він рано чи пізно...але скоріше пізно чим рано((
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07.05.2024 22:42 Відповісти
люди смертні, а як писав один класик, хоч імперець з України, неочікувано смертні, кацапською "внезапно", тому він здохне, хочемо щоб швитдше, якомога, але може так і станеться.
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08.05.2024 20:55 Відповісти
воно не так працює, і у нього сильний захист, але і він не безмежний і пробивається і якщо це станеться, хотілося б "коли" то смерть буде страшна.
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08.05.2024 20:58 Відповісти
Та хто він? - маленьке старе ніщо. Малютка Цахез.

Він не імператор по крові, він не імператор який військовими звитягами забрав владу як Бонапарт, він не президент бо це виборна посада. Просто дідо який гадить в чемодан і убиває міліонами людей по світу
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07.05.2024 13:42 Відповісти
Ну и нах это старое ***** в очередной раз светить в новостях? Ладно б некролог
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07.05.2024 13:43 Відповісти
Мабуть остання, перед смертю
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07.05.2024 13:43 Відповісти
Ваші-б слова.....
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07.05.2024 13:44 Відповісти
А ноги він там не склав? Шкода.
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07.05.2024 13:43 Відповісти
Щоб воно здохло це падло!!!
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07.05.2024 13:43 Відповісти
Скільки вже він навіть своїх вбив і зробив інвалідами, а вони і далі його в пупок цілують недолугі.
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07.05.2024 13:44 Відповісти
як і наші деякі обожнюють до сих пір найвеличнішого
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07.05.2024 14:07 Відповісти
Якби тільки цілувати. Вони готові померти за те, про що він їм бреше.
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08.05.2024 18:10 Відповісти
А це який з них склав присягу?
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07.05.2024 13:45 Відповісти
Багато честі ***** , здохне як останній забутий всіма покидьок.
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07.05.2024 13:45 Відповісти
Що пУТІН,що росіяни - шовіністи,які гірше нацистів!Бо саме їх армія знищує українські міста та села та вбиває десятки тисяч українців!Будь проклята росія,точніше Московія!
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07.05.2024 13:57 Відповісти
"назвав "народозбереження"" - довести богатейшую страну мира до полной нищеты и разрухи, зажмурить сотни тысяч работоспособного, мужского населения оно называет "народозбереженням". Правду говорят, что нет у кацапов большего врага, чем собственное ху*ло..
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07.05.2024 13:45 Відповісти
Та не, война то и затеяна шобы украинцы пополнили славянский кацапгенофонд, бо кацапы - вымирающая цепь нараис конгломерата, как и чукчи.
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07.05.2024 13:53 Відповісти
чукчи - достойний народ, 100 років воювали за свою незалежність з русскімі
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07.05.2024 15:58 Відповісти
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07.05.2024 13:46 Відповісти
Царь то гаварят нєнастаясчій !
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07.05.2024 14:30 Відповісти
Ось тут би мав прилетіти безпілотник,щоб всі побачили кількість калу в інагуранта)
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07.05.2024 13:48 Відповісти
тоді він наклав би присягу...
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07.05.2024 13:54 Відповісти
А члены инаугурации, шо, сахарные, мимо пролетят?
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07.05.2024 13:55 Відповісти
Кацапи інагурували, інагурували та винаігурували.
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07.05.2024 13:55 Відповісти
Шановний бомонд.
Уважно подивіться на обличчя людей, котрі аплодують.
- на пиці довгого у пінжаку: ... ну ти і старий ушльопок (призирливий погляд);
- на харевій частині брюнетки у білій сукні: і оце бляха наш ********** (жіноча огида);
- у фарбованої ******** , з короткою стрижкою - теляча радість імбецила

То просто жах.
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07.05.2024 13:55 Відповісти
Мразота повинна склеїти ласти, а не складати присягу!
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07.05.2024 13:56 Відповісти
И никаких прилетов? Какой-то договорняк.
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07.05.2024 13:56 Відповісти
ну коли ж ця сатана вже здохне
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07.05.2024 13:56 Відповісти
вторая фотка зачет, на мумию ленина похож
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07.05.2024 13:57 Відповісти
Краще би склав голову.
Що образливо це присутність на інавгурації лідерів кількох європейських країн, зокрема наших сусідів
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07.05.2024 14:00 Відповісти
Господь, пора этой мрази, выдать документ на постоянку в ад, подельники скучают
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07.05.2024 14:01 Відповісти
кровожерлива карлікова потвора!!
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07.05.2024 14:01 Відповісти
судячи з фото, це якийсь двійник, або трійник.... оригінал не наважився, або обісрався в останню мить....
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07.05.2024 14:03 Відповісти
Цей - наймоложавіший, найенергійніший та без памперсів.
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07.05.2024 14:25 Відповісти
ЛИСА МРАЗОТА.
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07.05.2024 14:04 Відповісти
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07.05.2024 14:17 Відповісти
Це він руку на конституцію поклав чи щось інше?
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07.05.2024 14:20 Відповісти
Что-то он на себя не похож ....
Настоящий сидит в бункере и смотрит трансляцию,
поглаживая мальчика по головке.
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07.05.2024 14:23 Відповісти
скак там арм зам зам со спины с люля кебаб казан
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07.05.2024 14:27 Відповісти
Ну і де наші вітальні хаймарси, дрони, атакамси ?!
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07.05.2024 14:29 Відповісти
Так, що там від Франції хтось був, Макрон скурвився чи ні?
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07.05.2024 14:55 Відповісти
Новий термін *****, у тебе буде в тюрмі, це у кращому для тебе випадку. А у кращому для Українців, коли перед сконом, подригаєш своїми кечами, висячи на сруськой березке.
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07.05.2024 15:18 Відповісти
Инагурация плешивого имеет правильное название - ********** *****
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07.05.2024 15:21 Відповісти
7 травня - Міжнародний день мастурбації.
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07.05.2024 15:41 Відповісти
єдина "вєчная сємєйная цєнность" в кацапа - це вбити всі інші сім'ї навколо

це вони і прославляють
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07.05.2024 16:01 Відповісти
Щоб ти здох САТАНА
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07.05.2024 16:18 Відповісти
Коронували диявола Всесвіту у пеклі на землі. З цього моменту від нього можна очікувати все, що завгодно.
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07.05.2024 16:29 Відповісти
Поклявся нарешті дорозвалити рашку? Скільки ж можна тягнути свого намальованого кота за хвіст?
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07.05.2024 16:54 Відповісти
Та коли ж ти здохнеш,гнида кацапська?
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07.05.2024 16:57 Відповісти
Пуйло: я вам абєсчаю - в 24 гаду каждай бабє па бєлай ладє, каждаму мужіку по чьорнаму пакєту, мамай клянусь, вєк волі нє відать!
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07.05.2024 17:00 Відповісти
Добре харькнув в харю рашці: - ХАРЯ КРИШ, ПАХАН дурдому. І помолився Сатані, - бо порушив з десяти заповідей всі десять. АРХ М
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07.05.2024 18:33 Відповісти
Цеж пак.. пятий раз...раз..раз...раз...раз...
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08.05.2024 10:18 Відповісти
 
 