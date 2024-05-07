"Інавгурація" Путіна в Кремлі: Російський диктатор склав присягу. ФОТО
У вівторок, 7 травня, у Кремлі пройшла церемонія "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна. Під час своєї промови він заявив, що "інтереси та безпека Росії будуть основними для його нового терміну".
Про церемонію "інавгурації" Путіна повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Заяви Путіна про Росію та Захід
Під час промови російський диктатор заявив, що "інтереси та безпека Росії будуть основними для його нового терміну".
Путін зауважив, що Росія, яка "зіштовхнулася з серйозними викликами, гідно пройде тяжкий період".
Метою розвитку Росії Путін назвав "народозбереження".
Також усі рівні влади, за його словами, мають підтримувати "багатовікові сімейні цінності".
Путін також заявив, що Росія продовжить роботу з партнерами щодо формування "багатополярного світового порядку".
Очільник Кремля заявив, що Росія не відмовлятиметься від спілкування із західними країнами, якщо вони не вестимуть діалогу з позиції "пихатості й власної винятковості".
Завершив російський диктатор промову такими словами: "Ми єдиний і великий народ. І разом подолаємо всі перепони, втілимо в життя все задумане. Разом переможемо!".
Церемонія "інавгурації" Путіна завершилася салютом із 30 залпів.
Після "інавгурації" в Кремлі Путін прийняв парад президентського полку та взяв участь у молебні.
"Інавгурація" Путіна 7 травня
Нагадаємо, агентство Reuters 6 травня повідомляло, що на "інавгурації" Путіна планують бути присутніми сім країн, у тому числі Франція на рівні посла.
МЗС України напередодні так званої "інавгурації" заявило, що Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації та закликало інші держави не визнавати результати російських псевдовиборів.
Водночас країни Балтії, які не мають своїх представників у Москві, категорично виключили участь в "інавгурації" Путіна. Польща та Німеччина також відкинули таку пропозицію.
Видання "Радіо Свобода" повідомило, що на "інавгурацію" російського диктатора приїдуть представники деяких країн-членів Євросоюзу, серед яких, зокрема, Словаччина та Угорщина.
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муза залишила мене.
шо б ти здох, падло!
Невже навіть нігєри на це свого чорного болта поклали?
Він не імператор по крові, він не імператор який військовими звитягами забрав владу як Бонапарт, він не президент бо це виборна посада. Просто дідо який гадить в чемодан і убиває міліонами людей по світу
Уважно подивіться на обличчя людей, котрі аплодують.
- на пиці довгого у пінжаку: ... ну ти і старий ушльопок (призирливий погляд);
- на харевій частині брюнетки у білій сукні: і оце бляха наш ********** (жіноча огида);
- у фарбованої ******** , з короткою стрижкою - теляча радість імбецила
То просто жах.
Що образливо це присутність на інавгурації лідерів кількох європейських країн, зокрема наших сусідів
Настоящий сидит в бункере и смотрит трансляцию,
поглаживая мальчика по головке.
це вони і прославляють