Естонія не планувала брати участь в "інавгурації" воєнного злочинця Путіна, - глава МЗС Цахкна
"Інавгурація" Володимира Путіна - це частина гри, яка почалась з так званих виборів президента Росії у березні 2024 року.
Про це повідомив глава МЗС Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, так звана інавгурація є другою частиною гри Путіна, яка почалася з так званих виборів президента РФ у березні 2024 року.
"Естонія навіть не планувала брати участь у цьому "святкуванні" розшукуваного воєнного злочинця. Захід не виступає проти кращого майбутнього Росії. Це робить керівництво Росії", - наголосив він.
"Інавгурація" Путіна
Нагадаємо, 7 травня відбулася "інавгурація" диктатора Володимира Путіна.
Низка країн відмовилася відправляти своїх дипломатів на цей захід. Зокрема Польща, Чехія, Німеччина, Естонія, Литва та Латвія. Також на церемонії не буде прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна.
У Держдепі США також заявили, що не відправлятимуть представника на "інавгурацію", проте Путіна досі вважають президентом.
Західні ЗМІ повідомили, що в "інавгурації" Путіна візьмуть участь представники семи країн ЄС, зкорема Франції.
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"Украина не планировала участвовать в "инаугурации" военного преступника Путина,"