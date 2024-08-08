Украина просит Мексику арестовать Путина, если он приедет на инаугурацию президента Шейнбаум

Посольство Украины в Мехико обратилось к мексиканскому правительству с просьбой арестовать российского президента Владимира Путина, в отношении которого выдан ордер МУС на арест, если он будет присутствовать на инаугурации президента Мексики Клаудии Шейнбаум.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства.

Посольство признало тот факт, что Мексика пригласила на инаугурацию представителей всех стран, с которыми поддерживает дипломатические отношения, и поблагодарила за приглашение президента Владимира Зеленского.

"Мы также надеемся, что правительство Мексики осознает тот факт, что Владимир Путин - военный преступник, который имеет ордер на арест по подозрению в похищении и насильственной передаче украинских детей России, выданный Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика... Мы надеемся, что правительство Мексики в любом случае выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутое лицо судебному органу ООН в Гааге", - говорится в заявлении.

Напомним, на днях Мексика пригласила российского диктатора Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум.

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