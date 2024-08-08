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Украина просит Мексику арестовать Путина, если он приедет на инаугурацию президента Шейнбаум

Володимир Путін

Посольство Украины в Мехико обратилось к мексиканскому правительству с просьбой арестовать российского президента Владимира Путина, в отношении которого выдан ордер МУС на арест, если он будет присутствовать на инаугурации президента Мексики Клаудии Шейнбаум.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства.

Посольство признало тот факт, что Мексика пригласила на инаугурацию представителей всех стран, с которыми поддерживает дипломатические отношения, и поблагодарила за приглашение президента Владимира Зеленского.

"Мы также надеемся, что правительство Мексики осознает тот факт, что Владимир Путин - военный преступник, который имеет ордер на арест по подозрению в похищении и насильственной передаче украинских детей России, выданный Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика... Мы надеемся, что правительство Мексики в любом случае выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутое лицо судебному органу ООН в Гааге", - говорится в заявлении.

Напомним, на днях Мексика пригласила российского диктатора Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум.

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Автор: 

арест (10454) Мексика (117) путин владимир (31214)


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Топ комментарии
+4
Пуйло не поїде! Засцить!
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08.08.2024 09:29
+2
Мабуть мекси не почують
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08.08.2024 09:15
+2
Оно и так никуда не ездит. Ездят клоны.
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08.08.2024 09:37
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Мабуть мекси не почують
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08.08.2024 09:15 Ответить
По перше мекси кохають пуйла в пику своїм кормителям янкі. По друге в мексиці править нарко картелі, а не уряд.
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08.08.2024 09:21 Ответить
Там зараз легенька віина - в Колумбіі - кажуть - держава навіть перемогла нарко - баронів
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08.08.2024 09:30 Ответить
від мексики до колумбії як від україни до ізраїлю наприклад, то як, відчуваєте у нас, як ******** по газі?
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08.08.2024 10:48 Ответить
До чого тут відстань? - я написав шо ці краіни сидять на наркоті - як і Афган
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08.08.2024 11:32 Ответить
а вище свій коментар подивитися?

а перед ним?

я по темі, ви ні
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08.08.2024 11:35 Ответить
Радии за вас
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08.08.2024 11:37 Ответить
Пуйло не поїде! Засцить!
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08.08.2024 09:29 Ответить
Оно и так никуда не ездит. Ездят клоны.
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08.08.2024 09:37 Ответить
прикідаєш комедію, приїхав клон, його затримали, х...ло чорт вискочиа і кричить, ха типа обманув, а всі так покерфейс, ти клон, а цього ми в тюрму посадимо, і посадять саме як х..ла, а не клона, а того не будуть визнавати, бо він типа фальшивка.
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08.08.2024 10:59 Ответить
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08.08.2024 09:30 Ответить
Та плювала Мексика на вас, дегроти.
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08.08.2024 09:43 Ответить
А шо *****? Попкорн брати чи ні? Нічого з новин на Цензорі нєпонятно, і од єтого трєвожна робиться...
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08.08.2024 09:52 Ответить
Незабаром на усіх телеканалах радісна новина....
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08.08.2024 10:20 Ответить
Пора вже усвідомити, що ордер на арешт путіна, виданий минулого року є суто формальним. Ніхто заарештовувати ***** не збирався. І ліквідовувати, як, наприклад, бен ладена теж не буде. Цей покидьок або помре своєю смертю, загнавши на той світ ще багато людей, або його приб"ють свої ж, що, враховуючи побудований ним режим, малоімовірно
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08.08.2024 10:31 Ответить
сралін, кажуть не своєю смертю здох, задушили, чи то блювотою захлинувся, а ніхто не допоміг.
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08.08.2024 11:01 Ответить
такий план був, а наші, як завжди все розляпали
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08.08.2024 10:44 Ответить
В такій ситуації не просять, а настійно вимагають.
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08.08.2024 11:08 Ответить
 
 