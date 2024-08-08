Україна просить Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президентки Шейнбаум

Посольство України в Мехіко звернулося до мексиканського уряду з проханням заарештувати російського президента Володимира Путіна, щодо якого видано ордер МКС на арешт, якщо він буде присутнім на інавгурації президентки Мексики Клаудії Шейнбаум.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посольства.

Посольство визнало той факт, що Мексика запросила на інавгурацію представників усіх країн, з якими підтримує дипломатичні відносини, та подякувала за запрошення президенту Володимиру Зеленському.

"Ми також сподіваємося, що уряд Мексики усвідомлює той факт, що Володимир Путін - воєнний злочинець, який має ордер на арешт за підозрою у викраденні та насильницькій передачі українських дітей Росії, виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика… Ми сподіваємось, що уряд Мексики у будь-якому разі виконає міжнародний ордер на арешт, передавши вищезгадану особу судовому органу ООН у Гаазі", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, днями Мексика запросила російського диктатора Путіна на інавгурацію новообраної президентки Клаудії Шейнбаум.

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