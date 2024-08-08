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Новини
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Україна просить Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президентки Шейнбаум

Володимир Путін

Посольство України в Мехіко звернулося до мексиканського уряду з проханням заарештувати російського президента Володимира Путіна, щодо якого видано ордер МКС на арешт, якщо він буде присутнім на інавгурації президентки Мексики Клаудії Шейнбаум.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посольства.

Посольство визнало той факт, що Мексика запросила на інавгурацію представників усіх країн, з якими підтримує дипломатичні відносини, та подякувала за запрошення президенту Володимиру Зеленському.

"Ми також сподіваємося, що уряд Мексики усвідомлює той факт, що Володимир Путін - воєнний злочинець, який має ордер на арешт за підозрою у викраденні та насильницькій передачі українських дітей Росії, виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика… Ми сподіваємось, що уряд Мексики у будь-якому разі виконає міжнародний ордер на арешт, передавши вищезгадану особу судовому органу ООН у Гаазі", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, днями Мексика запросила російського диктатора Путіна на інавгурацію новообраної президентки Клаудії Шейнбаум.

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Автор: 

арешт (2520) Мексика (115) путін володимир (23761)


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Топ коментарі
+4
Пуйло не поїде! Засцить!
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08.08.2024 09:29
+2
Мабуть мекси не почують
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08.08.2024 09:15
+2
Оно и так никуда не ездит. Ездят клоны.
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08.08.2024 09:37
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Мабуть мекси не почують
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08.08.2024 09:15 Відповісти
По перше мекси кохають пуйла в пику своїм кормителям янкі. По друге в мексиці править нарко картелі, а не уряд.
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08.08.2024 09:21 Відповісти
Там зараз легенька віина - в Колумбіі - кажуть - держава навіть перемогла нарко - баронів
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08.08.2024 09:30 Відповісти
від мексики до колумбії як від україни до ізраїлю наприклад, то як, відчуваєте у нас, як ******** по газі?
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08.08.2024 10:48 Відповісти
До чого тут відстань? - я написав шо ці краіни сидять на наркоті - як і Афган
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08.08.2024 11:32 Відповісти
а вище свій коментар подивитися?

а перед ним?

я по темі, ви ні
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08.08.2024 11:35 Відповісти
Радии за вас
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08.08.2024 11:37 Відповісти
Пуйло не поїде! Засцить!
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08.08.2024 09:29 Відповісти
Оно и так никуда не ездит. Ездят клоны.
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08.08.2024 09:37 Відповісти
прикідаєш комедію, приїхав клон, його затримали, х...ло чорт вискочиа і кричить, ха типа обманув, а всі так покерфейс, ти клон, а цього ми в тюрму посадимо, і посадять саме як х..ла, а не клона, а того не будуть визнавати, бо він типа фальшивка.
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08.08.2024 10:59 Відповісти
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08.08.2024 09:30 Відповісти
Та плювала Мексика на вас, дегроти.
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08.08.2024 09:43 Відповісти
А шо *****? Попкорн брати чи ні? Нічого з новин на Цензорі нєпонятно, і од єтого трєвожна робиться...
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08.08.2024 09:52 Відповісти
Незабаром на усіх телеканалах радісна новина....
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08.08.2024 10:20 Відповісти
Пора вже усвідомити, що ордер на арешт путіна, виданий минулого року є суто формальним. Ніхто заарештовувати ***** не збирався. І ліквідовувати, як, наприклад, бен ладена теж не буде. Цей покидьок або помре своєю смертю, загнавши на той світ ще багато людей, або його приб"ють свої ж, що, враховуючи побудований ним режим, малоімовірно
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08.08.2024 10:31 Відповісти
сралін, кажуть не своєю смертю здох, задушили, чи то блювотою захлинувся, а ніхто не допоміг.
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08.08.2024 11:01 Відповісти
такий план був, а наші, як завжди все розляпали
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08.08.2024 10:44 Відповісти
В такій ситуації не просять, а настійно вимагають.
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08.08.2024 11:08 Відповісти
 
 