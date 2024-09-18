Усика отпустили и больше его никто не задерживает, - Зеленский
Владимир Зеленский сообщил о том, что украинского боксера отпустили после ареста в аэропорту Кракова.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.
"Поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан. Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону", - рассказал глава государства.
Он также поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибизи и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова.
"Только что мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает", - добавил Зеленский.
Как писал Цензор.НЕТ ранее, вечером 17 сентября украинского боксера Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова.
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Польская пресса: переговоры Сикорского и Зеленского в Киеве были больше похожи на ссору и чуть не дошли до ударов
"Поляки, казалось, были, по крайней мере, удивлены стилем, в котором Зеленский пытался относиться к главе МИД Польши", - отмечает Онет.
ЯКЩО САМ ВТРУТИВСЯ Й РАПОРТУЄ! МЕНШЕ ГОДИНИ ПРОЙШЛО
зедегенерати будуть в екстазі
Перевищення швидкості більше ніж на 50 км/год -- це дуже серйозне порушення.
У Швейцарії, наприклад, за таке майже гарантовано можна конкретно влетіти.
Сикорський ниє про Волинську різню, але забуває про полонізацію і паціфікацію, чого на нашіх українських землях з'явилися польскі цівільні в наших селах??
А що творила на український землі Армія Крайова , а Пілсудський раніше?
А блокування польских фермерів наразі?
Во время встречи [министра иностранных дел Польши] Сикорского и Зеленского произошла ссора
он-лайн переклад
Как сообщают СМИ, во время встречи Радослава Сикорского с Владимиром Зеленским произошло скандал. Польская делегация должна была быть одурамлена поведением украинского президента.
Министр иностранных дел Польши встретился в пятницу в Киеве с лидером Украины. На встрече также принял участие глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис. Как сообщает Onet, во время переговоров Владимир Зеленский был недоволен, по его мнению, слабой поддержкой Польши в переговорах о присоединении к Европейскому Союзу. Члены польской делегации должны были быть «по крайней мере удивлены стилем, в котором Зеленский пытался обращаться с главой польского МИДа».
«Тон разговора с самого начала задал президент Зеленский, который в литании обвинил Варшаву, в частности, в том, что он не поддерживает Украину в переговорах о присоединении к Европейскому Союзу. Украина, добавим, хочет закончить их к следующему году. Радослав Сикорский заявил, что Польше эти переговоры заняли 10 лет, и термин, предложенный Киевом, нереален", - пишет Онет.
«Можно говорить о scysji»
Чем дольше длилась дискуссия, тем больше величались претензии Зеленского. Президент Украины должен был критиковать Польшу за то, что, по его мнению, слишком мало переданной техники и за то, что польская противоракетная оборона https://dorzeczy.pl/swiat/631288/minister-obrony-holandii-o-propozycji-sikorskiego-korzysci-sa-ograniczone.html стреляет российскими ракетами и беспилотными летатниками над украинским небом.
Сикорский объяснил, что Польша не намерена сбрасывать российские ракеты без согласования с НАТО. Что касается количества переданного оборудования, то министр иностранных дел указал, что Варшава готова передать оставшиеся реактивные ракеты МИГ, но только в том случае, если НАТО дополнит пробел западными машинами.
«Спорным моментом во время переговоров был также вопрос Волыни. Президент Украины заявил, что Польша занимается этим исключительно из-за внутренней политики и не должна возвращаться к этому вопросу. Сикорский ответил, что именно Украина должна рассматривать эксгумации и похоны как христианский жест, однако это не убедило Владимира Зеленского. Согласно отношениям, полученным Onet от участников разговора, в какой-то момент атмосфера была настолько плохой, что можно даже говорить о скиссии. Важно отметить, что литовская делегация не пыталась поддержать польского министра" - читаем на портале.
Чекаємо на його бикування в ООН та з Байденом ???