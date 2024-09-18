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Новости
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Усика отпустили и больше его никто не задерживает, - Зеленский

Володимир Зеленський

Владимир Зеленский сообщил о том, что украинского боксера отпустили после ареста в аэропорту Кракова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.

"Поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан. Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону", - рассказал глава государства.

Он также поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибизи и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова.

"Только что мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает", - добавил Зеленский.

Как писал Цензор.НЕТ ранее, вечером 17 сентября украинского боксера Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский 25 сентября выступит на Генеральной Ассамблее ООН, - "Голос Америки"

Автор: 

арест (10455) Зеленский Владимир (20365) Польша (8412) Усик Александр (78)


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Топ комментарии
+24
ахахах а ось і чмо вилізло попіаритись як воно все порішало
зедегенерати будуть в екстазі
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18.09.2024 00:22
+18
Не треба бикувати українцям своїм ПРЕЗОМ . Так Поляки гонорові! А ВОВЧИК аналізи кому здавав Пальчевському?
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18.09.2024 00:42
+13
Там и без тебя все решили, НАПОЛЕОН хренов.
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18.09.2024 00:21
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Ось так скандал між Сікорськым та Зеленським подають военные новости - РАШКА

Польская пресса: переговоры Сикорского и Зеленского в Киеве были больше похожи на ссору и чуть не дошли до ударов
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18.09.2024 00:23 Ответить
Боксера Усика отпустили после звонка Зеленского КОМСОМОЛКА РАША
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18.09.2024 00:45 Ответить
якби так,то у херпіду не було б шансів - не допригнув би
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18.09.2024 09:28 Ответить
Так, а шо це було? Тупа помста від Сікорського?
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18.09.2024 00:19 Ответить
Согласно источникам польского портала «Онет», атмосфера между Зеленским и Сикорским была чрезвычайно напряженной, «можно было даже говорить о ссоре».
"Поляки, казалось, были, по крайней мере, удивлены стилем, в котором Зеленский пытался относиться к главе МИД Польши", - отмечает Онет.

ЯКЩО САМ ВТРУТИВСЯ Й РАПОРТУЄ! МЕНШЕ ГОДИНИ ПРОЙШЛО
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18.09.2024 00:29 Ответить
цей сікорській вже задовбав зі свою "есгумацією" так званих "жертв", так званої "валинськой резні" !!!
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18.09.2024 05:19 Ответить
Там и без тебя все решили, НАПОЛЕОН хренов.
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18.09.2024 00:21 Ответить
ахахах а ось і чмо вилізло попіаритись як воно все порішало
зедегенерати будуть в екстазі
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18.09.2024 00:22 Ответить
Дивно. Чому тоді відпустили?

Перевищення швидкості більше ніж на 50 км/год -- це дуже серйозне порушення.

У Швейцарії, наприклад, за таке майже гарантовано можна конкретно влетіти.
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18.09.2024 01:02 Ответить
Оштрафували і відпустили. Чи за це мають посадити на 10 років?
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18.09.2024 01:07 Ответить
мене це не цікавить, цікавить інше: чому воно не нафронті ??? куди дивиться це гавнняне "тцк" ??? чи воювати мають найбідніші, а воно "дзвезда православна" ???
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18.09.2024 05:20 Ответить
Біг на літак?
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18.09.2024 00:27 Ответить
Поляки-красавці, то дороги тракторами перегородити, то ще щось
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18.09.2024 00:23 Ответить
то 700 танків Україні подарувати, чмо ти зєльоноє
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18.09.2024 03:08 Ответить
Ніхера вони нікому не дарували. Обміняли радянське на величезну знижку від США на поставку нової техніки. За все заплатили американські платники податків.
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18.09.2024 06:08 Ответить
надо было полякам тебе с зеленским шашлыков дать, сразу зауважали бы их
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18.09.2024 10:33 Ответить
Поляки від угорців недалеко втекли
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18.09.2024 00:25 Ответить
Та ти шо? Україна в " кольцє врагов"? Ляпало ти малолітнє.
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18.09.2024 00:58 Ответить
А ти впевнений, що я набагато тебе моложе?) Полякобот ти просто. Бо поляки майже так само, як москалі драли Україну на друзки. Тільки чого стоять Андрусовські угоди, коли польский і московський царі розідрали Україну навпіл на 300 років. Тому вся лівобережна Україна, Одеса, Київ наразі російськомовні переважно. Аби під польскими панами було добре, то гайдамаки би з панами не воювали, так само, як казаки на лівобережжі проти москалів.
Сикорський ниє про Волинську різню, але забуває про полонізацію і паціфікацію, чого на нашіх українських землях з'явилися польскі цівільні в наших селах??
А що творила на український землі Армія Крайова , а Пілсудський раніше?
А блокування польских фермерів наразі?
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18.09.2024 13:10 Ответить
Яка ріжниця, що у божевільного за вік у паспорті.? У божевільного розум підлітка, уе вже не виправити.
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18.09.2024 13:37 Ответить
Порозумніше за тебе. Ну молися на своїх польских панів. Ставай на коліна і вибачайся перед ними. Я родом з Гетьманщини, ми шо поляків, що москалів на шампурі вертіли.
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18.09.2024 14:14 Ответить
Поляки в любий спосіб хочуть принизити українців!
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18.09.2024 00:27 Ответить
Не треба бикувати українцям своїм ПРЕЗОМ . Так Поляки гонорові! А ВОВЧИК аналізи кому здавав Пальчевському?
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18.09.2024 00:42 Ответить
Да, Андрію, такій же хуцпатій особі, як і сам. А, як відомо, ворон воронові очі не виклює, ось тому ми і маємо наріка в натурі.
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18.09.2024 07:32 Ответить
це Усік с православієм головного мозга від УПЦ МП-ФСБ в тебе українець?
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18.09.2024 03:09 Ответить
Він зрікся ФСБ МП,після того,як орки йому православненько наср@ли посеред хати під Києвом,але в голові там всерівно насцято-це вже не виводиться з організму.
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18.09.2024 03:44 Ответить
A co ja mówiłem )))
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18.09.2024 00:28 Ответить
Забули вже як Александр себе поводив до початку повномасштабки? Забули чий Крим? Він манкурт з відбитою рпцешною головою.
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18.09.2024 00:30 Ответить
да какая разница - ВОВА УНИЖЕН КАК ПАСЛЕДНИЙ БУРАТИНО ЛИСОЙ АЛИСОЙ
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18.09.2024 00:39 Ответить
это ты манкурт, если забыл что говорил и сколько сделал Усик для Украины после той же полномасштабки
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18.09.2024 00:43 Ответить
ты еще нам расскажи "что говорил и сколько сделал" криворогий гундосик после "полномасштабки" за одно только "Крым - крымчан" этого отбитого в ринге ***** можно сажать по ст. 111 за госизмену!
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18.09.2024 03:11 Ответить
Обурений він,страшне!Нічого тому Усику б не зробили.Нахіба той дешевий піар, шо ти шось робиш???
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18.09.2024 00:46 Ответить
сайт REDDIT

Во время встречи [министра иностранных дел Польши] Сикорского и Зеленского произошла ссора

он-лайн переклад

Как сообщают СМИ, во время встречи Радослава Сикорского с Владимиром Зеленским произошло скандал. Польская делегация должна была быть одурамлена поведением украинского президента.

Министр иностранных дел Польши встретился в пятницу в Киеве с лидером Украины. На встрече также принял участие глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис. Как сообщает Onet, во время переговоров Владимир Зеленский был недоволен, по его мнению, слабой поддержкой Польши в переговорах о присоединении к Европейскому Союзу. Члены польской делегации должны были быть «по крайней мере удивлены стилем, в котором Зеленский пытался обращаться с главой польского МИДа».

«Тон разговора с самого начала задал президент Зеленский, который в литании обвинил Варшаву, в частности, в том, что он не поддерживает Украину в переговорах о присоединении к Европейскому Союзу. Украина, добавим, хочет закончить их к следующему году. Радослав Сикорский заявил, что Польше эти переговоры заняли 10 лет, и термин, предложенный Киевом, нереален", - пишет Онет.

«Можно говорить о scysji»

Чем дольше длилась дискуссия, тем больше величались претензии Зеленского. Президент Украины должен был критиковать Польшу за то, что, по его мнению, слишком мало переданной техники и за то, что польская противоракетная оборона https://dorzeczy.pl/swiat/631288/minister-obrony-holandii-o-propozycji-sikorskiego-korzysci-sa-ograniczone.html стреляет российскими ракетами и беспилотными летатниками над украинским небом.

Сикорский объяснил, что Польша не намерена сбрасывать российские ракеты без согласования с НАТО. Что касается количества переданного оборудования, то министр иностранных дел указал, что Варшава готова передать оставшиеся реактивные ракеты МИГ, но только в том случае, если НАТО дополнит пробел западными машинами.

«Спорным моментом во время переговоров был также вопрос Волыни. Президент Украины заявил, что Польша занимается этим исключительно из-за внутренней политики и не должна возвращаться к этому вопросу. Сикорский ответил, что именно Украина должна рассматривать эксгумации и похоны как христианский жест, однако это не убедило Владимира Зеленского. Согласно отношениям, полученным Onet от участников разговора, в какой-то момент атмосфера была настолько плохой, что можно даже говорить о скиссии. Важно отметить, что литовская делегация не пыталась поддержать польского министра" - читаем на портале.
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18.09.2024 01:05 Ответить
...Чем дольше длилась дискуссия, тем больше увеличивались претензии Зеленского...

Чекаємо на його бикування в ООН та з Байденом ???
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18.09.2024 01:10 Ответить
Клоун виріш попіаритися на Усику)) Зєля де ти (мародер), а де Усик!
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18.09.2024 01:51 Ответить
вони обидва довбойоби без мізків! тільки один з-за професійниx травм і промивання мізків маасковським патріарxатом - а другий з-за буxла і наркоти!
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18.09.2024 03:15 Ответить
Потужний Лідор обурений ставленням до нашого громадянина. Що і за мене теж порішає, єслі шо?🤣
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18.09.2024 04:04 Ответить
Ішак готує собі "достойну" заміну, такого ж малороса , як і сам.
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18.09.2024 07:29 Ответить
Велика трагедія для країни, і одне безмозгле чмо захищає такого ж з відбитими мозгами.
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18.09.2024 07:37 Ответить
отправить в чернивецкое тцк хотят
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18.09.2024 10:34 Ответить
Ох і рожа у найвеличнішого,потужно бредка🤮🤮🤮🤮
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18.09.2024 13:44 Ответить
 
 