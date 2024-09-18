Усика отпустили и больше его никто не задерживает, - Зеленский

Владимир Зеленский сообщил о том, что украинского боксера отпустили после ареста в аэропорту Кракова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.

"Поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан. Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону", - рассказал глава государства.

Он также поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибизи и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова.

"Только что мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает", - добавил Зеленский.

Как писал Цензор.НЕТ ранее, вечером 17 сентября украинского боксера Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова.

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