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Усика арестовали в аэропорту Кракова (обновлено)

Олександра Усика заарештували у Польщі

Вечером 17 сентября первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк сообщил об аресте боксера Александра Усика в Кракове.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ..

Беленюк опубликовал видео, на котором Усика в наручниках сопровождают люди в форме.

По словам заместителя главы комитета ВР, обстоятельства инцидента выясняются.

Обновление

Впоследствии Беленюк сообщил, что Александра Усика должны "скоро отпустить".

"Вроде все ок, скоро Саню должны отпустить. Подробности, думаю, он сам озвучит. Всем тихой ночи", - написал он.

Жена боксера Екатерина Усик в своих соцсетях также сообщила, что "все хорошо, ничего криминального".

Пост Катерини Усик про арешт чоловіка

Смотрите также: Пропагандист Мардан обвинил Усика в измене: "Уроженец Симферополя. Несмотря на украинское фамилию, он русский. Он дышал русским воздухом". ВИДЕО

Автор: 

арест (10455) Польша (8412) Усик Александр (78)


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Топ комментарии
+26
Напевно, що росія в розшук подала. Бив їхніх громадян на ринзі.
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17.09.2024 23:14
+25
Після того як вивіз сім'ю, сказав що Крим український. І не раз на фронт їздив. Люди змінюються. Рекомендую новини читати, а то інфа з 2017 року.
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17.09.2024 23:38
+20
Тепер той хто наручники на нього надягав до кінця життя вже може нічого не робити - він досяг піку своєї слави)
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17.09.2024 23:08
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17.09.2024 23:56 Ответить
Скоріш всього, щось перевозив.
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17.09.2024 23:57 Ответить
Шо, пояс подарува Зєлі і вирішив конюшинки йому привезти)) Пшеки як научники знімуть, то всі пізд*и получать))
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18.09.2024 00:01 Ответить
Поляки до сраки. Можливо Польща і є ситуативним союзником України але це зараз, а так, більш гівнувату націю важко знайти. Навіть кацапи більше відвертіші в своїй природній дикості але поляки це повне ізуітське гівно.
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18.09.2024 00:14 Ответить
а гівнувату владу важко було знайти 73%
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18.09.2024 10:29 Ответить
Це Ви з США віщуєте ? Що там у Америках ? "Чорна сила", "Жовті зуби ...", "Блакитна кров ..."

Вибачайте за сумбур.
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18.09.2024 13:24 Ответить
Пшеки засцяли нашого Велитня і в кайданки закували ..мразоти ..Він би там всіх оформив і пшек на ранок - мав би синє око і поганий настрій
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18.09.2024 00:14 Ответить
Хм ... На усіх відео він у кайданках. У ліфт зайшло людей 5 мабуть.
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18.09.2024 13:25 Ответить
Тут якщо історію знати, то не відомо хто з наших сусідів гірше
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18.09.2024 00:18 Ответить
але бився до останього!
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18.09.2024 00:18 Ответить
це він прямо в аеропорту привищів швидкість,
чи його вели років так з два?
не остогруєло самім собі в цю муйню вірити?
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18.09.2024 00:25 Ответить
гірші однорзначно кацапи, особливо в ХХ-сторіччі, так звані червоні кацапи, а по факту червоні комуно-нацисти, капо-совки, окупанти України і де більше дваох десятків країн сходу Європи, Кавказу, Цетральної Азії, організатори трьох гОлодоморів геноцидів Українців та 2Світової війни !!!
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18.09.2024 05:25 Ответить
Наверное польские фермеры заевление на него подали.
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18.09.2024 00:24 Ответить
Я не зрозумів, а його дружина кому це пояснювала, своїм дружбанам на раїсі?
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18.09.2024 00:27 Ответить
Мабуть поДлякам знов каса з Москви зайшл
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18.09.2024 00:33 Ответить
A chio vi tak za Usika perezhivaite ? 🤷
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18.09.2024 00:43 Ответить
Дыма без огня не бывает. Нефиг быковать, в отношении поляков, шо Усику, шо ваве. Это карма возвращается за любовь к гундяевскому сатанату, с его сруцким миГом. ЗЫ... А когда Усик переобулся, когда понял, шо без Украины на каазлабаде ему лавры не светят? Мабуть, пан Кличко его крепко повязал боксерским контрактом.
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18.09.2024 00:44 Ответить
Видно вы,уважемый,никогда не сталкивались с поляками.Побыковать?Так это скорее к нашим братам полянам.
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18.09.2024 06:18 Ответить
Два ярких примера. Вечером захожу в магазин(Варшава) сигарет купить , местная алкашня налетела , мол дай на пиво(молодежь). Я еще подумал, мож я с Украины не выезжал. ЖД вокзал, Варшава, ожидаю свой потяг... Прицепилась полустарая .ердуха-полька, сидела рядом в зале ожидания. Как понесло ее, мол, как хорошо жилось при советах... Я ее обломил, а сам - з вiдразою до полякiв, мол, голимый совок, как и мы.
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18.09.2024 11:01 Ответить
Шо бросается в глаза в Польше - на пригородных поездах, цыганвы, мама не горюй , как полно. Целыми кагалами( с детьми) шастают по вагону.
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18.09.2024 11:04 Ответить
Просто поліцейські автограф хотіли взяти.
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18.09.2024 00:47 Ответить
за некримінальне браслети не надягають. шоу якесь
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18.09.2024 01:06 Ответить
уроды пшеки ,хотели спровоцировать на драку , но Усик нормально себя повел
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18.09.2024 02:27 Ответить
На заходi за привищення швидкостi понад 50 км можуть згноiть у тюрмi поциента з конфiскацiей.
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18.09.2024 02:40 Ответить
не читай рос СМИ, а то язва будет
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18.09.2024 04:23 Ответить
це на заході від канади таке - в китаї тобто?
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18.09.2024 09:13 Ответить
брехня, або перебільшення
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18.09.2024 13:27 Ответить
Яка брехня? Водiй заарештовуеться, автiвка конфiскуеться до рiшення суду. права водiя забирають назавжди.
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18.09.2024 16:07 Ответить
На заходi за привищення швидкостi понад 50 км можуть згноiть у тюрмi поциента
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18.09.2024 21:10 Ответить
это Усик наводнение спровоцировал
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18.09.2024 03:18 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/18/7475595/ МИД направит ноту польской стороне из-за задержания Усика
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18.09.2024 03:23 Ответить
недоразумение это пшеки
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18.09.2024 03:55 Ответить
А шо тут объяснять , Дуда дал команду задержать
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18.09.2024 04:22 Ответить
опять пшеки опозорились
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18.09.2024 05:10 Ответить
Сани Волю !!!
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18.09.2024 06:36 Ответить
и сразу повылазила куча ботов с антипольскими постами....
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18.09.2024 07:20 Ответить
То були протестуючи фермери у формі з куркою на гербі!
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18.09.2024 07:36 Ответить
Почав бикувати через те що не "не пустили на рейс супутника". Зазвездився як Зеленський.
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18.09.2024 07:48 Ответить
Мабуть вплив магнітних збурень досяг і польського прикордонного контролю!
P.S. Будуть потім хвалитися на лавочці.
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18.09.2024 08:08 Ответить
То спрацювала автоматична система яка реагує на упецешних совків.
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18.09.2024 08:45 Ответить
Пшеки теперь будут всю жизнь хвастаться как они связали самого Усика. Самим же похвастаться больше нечем
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18.09.2024 08:54 Ответить
а класно, що дружина боксера usyk_kate постить інформацію російською. мабуть, щоб кацапи теж не хвилювалися
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18.09.2024 09:17 Ответить
Так і "нардеп" СН беленюк теж ізигом окупанта нашкрябав текст про усика. Щось дружбана ломаченка по мацкрвському паиріархату не чутно, дивно!
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18.09.2024 09:57 Ответить
По мені то це політичний заказ, кайданки за непорозуміння не вдягають просто так. Перед цим оманський дебілоїд по хамські себе вів на зустрічі з керівництвом Польщі. Цей інцендент має політичний характер. Як підібрати нам щось на весь світ, то поляки це вміють.
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18.09.2024 09:58 Ответить
Сам Усик не розповідає з-за чого стався сам інцендент, зато у журнашлюх повно вже різних версій.
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18.09.2024 10:00 Ответить
у нас теж є цікавість: що це було ?? Це неправильно ??
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18.09.2024 13:28 Ответить
нащадок зеленского в переобувании и притворстве, гниловатный этот вусик
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18.09.2024 10:31 Ответить
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18.09.2024 11:16 Ответить
його супутник-******** порушив правила реєстрації на рейс, але винні поляки

***... коли українці перестануть творити собі кумирів?
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18.09.2024 11:39 Ответить
Все, абсолютно все, що відбувається це воля так званної "зеленої влади"!
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19.09.2024 07:31 Ответить
Коли бухаєш перед вильотом закушувати треба, ці дятли подумали що їм все можна а тут облом...
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19.09.2024 15:55 Ответить
Поляки не ******* українців, але й самі не білі і пухнасті, такий самий совок, але й нема про що казати, побикував та й відпустили... Чергове шапіто...
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21.09.2024 11:06 Ответить
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