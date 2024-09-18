Усика арестовали в аэропорту Кракова (обновлено)

Вечером 17 сентября первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк сообщил об аресте боксера Александра Усика в Кракове.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ..

Беленюк опубликовал видео, на котором Усика в наручниках сопровождают люди в форме.

По словам заместителя главы комитета ВР, обстоятельства инцидента выясняются.

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Впоследствии Беленюк сообщил, что Александра Усика должны "скоро отпустить".

"Вроде все ок, скоро Саню должны отпустить. Подробности, думаю, он сам озвучит. Всем тихой ночи", - написал он.

Жена боксера Екатерина Усик в своих соцсетях также сообщила, что "все хорошо, ничего криминального".

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