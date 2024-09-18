Усика арестовали в аэропорту Кракова (обновлено)
Вечером 17 сентября первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк сообщил об аресте боксера Александра Усика в Кракове.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ..
Беленюк опубликовал видео, на котором Усика в наручниках сопровождают люди в форме.
По словам заместителя главы комитета ВР, обстоятельства инцидента выясняются.
Обновление
Впоследствии Беленюк сообщил, что Александра Усика должны "скоро отпустить".
"Вроде все ок, скоро Саню должны отпустить. Подробности, думаю, он сам озвучит. Всем тихой ночи", - написал он.
Жена боксера Екатерина Усик в своих соцсетях также сообщила, что "все хорошо, ничего криминального".
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+26 Ihor Shvets #582001
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Вибачайте за сумбур.
чи його вели років так з два?
не остогруєло самім собі в цю муйню вірити?
P.S. Будуть потім хвалитися на лавочці.
***... коли українці перестануть творити собі кумирів?