Усика заарештували в аеропорту Кракова (оновлено)
Ввечері 17 вересня перший заступник голови комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк повідомив про арешт боксера Олександра Усика у Кракові.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Беленюк опублікував відео, на якому Усика в наручниках супроводжують люди у формі.
За словами заступника голови комітету ВР, обставини інциденту зʼясовуються.
Оновлення
Згодом Беленюк повідомив, що Олександра Усика мають "скоро відпустити".
"Наче все ок, скоро Саню повинні відпустити. Подробиці, думаю, він сам озвучить. Всім тихої ночі", - написав він.
Дружина боксера Катерина Усик у своїх соцмережах також повідомила, що "усе гаразд, нічого кримінального".
Топ коментарі
+26 Ihor Shvets #582001
показати весь коментар17.09.2024 23:14
+25 DidPetro
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+20 Консулъ Лаптевых #593778
показати весь коментар17.09.2024 23:08
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Вибачайте за сумбур.
чи його вели років так з два?
не остогруєло самім собі в цю муйню вірити?
P.S. Будуть потім хвалитися на лавочці.
***... коли українці перестануть творити собі кумирів?