Усика заарештували в аеропорту Кракова (оновлено)

Ввечері 17 вересня перший заступник голови комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк повідомив про арешт боксера Олександра Усика у Кракові.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Беленюк опублікував відео, на якому Усика в наручниках супроводжують люди у формі.

За словами заступника голови комітету ВР, обставини інциденту зʼясовуються.

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Згодом Беленюк повідомив, що Олександра Усика мають "скоро відпустити".

"Наче все ок, скоро Саню повинні відпустити. Подробиці, думаю, він сам озвучить. Всім тихої ночі", - написав він.

Дружина боксера Катерина Усик у своїх соцмережах також повідомила, що "усе гаразд, нічого кримінального".

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