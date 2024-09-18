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Усика заарештували в аеропорту Кракова (оновлено)

Ввечері 17 вересня перший заступник голови комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк повідомив про арешт боксера Олександра Усика у Кракові.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Беленюк опублікував відео, на якому Усика в наручниках супроводжують люди у формі.

За словами заступника голови комітету ВР, обставини інциденту зʼясовуються.

Оновлення

Згодом Беленюк повідомив, що Олександра Усика мають "скоро відпустити".

"Наче все ок, скоро Саню повинні відпустити. Подробиці, думаю, він сам озвучить. Всім тихої ночі", - написав він.

Дружина боксера Катерина Усик у своїх соцмережах також повідомила, що "усе гаразд, нічого кримінального".

Пост Катерини Усик про арешт чоловіка

Дивіться: Пропагандист Мардан звинуватив Усика у зраді: "Уроженец Симферополя. Несмотря на украинскую фамилию, он русский. Он дышал русским воздухом". ВIДЕО

Автор: 

арешт (2523) Польща (8500) Усик Олександр (75)


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Топ коментарі
+26
Напевно, що росія в розшук подала. Бив їхніх громадян на ринзі.
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17.09.2024 23:14
+25
Після того як вивіз сім'ю, сказав що Крим український. І не раз на фронт їздив. Люди змінюються. Рекомендую новини читати, а то інфа з 2017 року.
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17.09.2024 23:38
+20
Тепер той хто наручники на нього надягав до кінця життя вже може нічого не робити - він досяг піку своєї слави)
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17.09.2024 23:08
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17.09.2024 23:56 Відповісти
Скоріш всього, щось перевозив.
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17.09.2024 23:57 Відповісти
Шо, пояс подарува Зєлі і вирішив конюшинки йому привезти)) Пшеки як научники знімуть, то всі пізд*и получать))
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18.09.2024 00:01 Відповісти
Поляки до сраки. Можливо Польща і є ситуативним союзником України але це зараз, а так, більш гівнувату націю важко знайти. Навіть кацапи більше відвертіші в своїй природній дикості але поляки це повне ізуітське гівно.
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18.09.2024 00:14 Відповісти
а гівнувату владу важко було знайти 73%
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18.09.2024 10:29 Відповісти
Це Ви з США віщуєте ? Що там у Америках ? "Чорна сила", "Жовті зуби ...", "Блакитна кров ..."

Вибачайте за сумбур.
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18.09.2024 13:24 Відповісти
Пшеки засцяли нашого Велитня і в кайданки закували ..мразоти ..Він би там всіх оформив і пшек на ранок - мав би синє око і поганий настрій
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18.09.2024 00:14 Відповісти
Хм ... На усіх відео він у кайданках. У ліфт зайшло людей 5 мабуть.
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18.09.2024 13:25 Відповісти
Тут якщо історію знати, то не відомо хто з наших сусідів гірше
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18.09.2024 00:18 Відповісти
але бився до останього!
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18.09.2024 00:18 Відповісти
це він прямо в аеропорту привищів швидкість,
чи його вели років так з два?
не остогруєло самім собі в цю муйню вірити?
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18.09.2024 00:25 Відповісти
гірші однорзначно кацапи, особливо в ХХ-сторіччі, так звані червоні кацапи, а по факту червоні комуно-нацисти, капо-совки, окупанти України і де більше дваох десятків країн сходу Європи, Кавказу, Цетральної Азії, організатори трьох гОлодоморів геноцидів Українців та 2Світової війни !!!
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18.09.2024 05:25 Відповісти
Наверное польские фермеры заевление на него подали.
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18.09.2024 00:24 Відповісти
Я не зрозумів, а його дружина кому це пояснювала, своїм дружбанам на раїсі?
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18.09.2024 00:27 Відповісти
Мабуть поДлякам знов каса з Москви зайшл
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18.09.2024 00:33 Відповісти
A chio vi tak za Usika perezhivaite ? 🤷
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18.09.2024 00:43 Відповісти
Дыма без огня не бывает. Нефиг быковать, в отношении поляков, шо Усику, шо ваве. Это карма возвращается за любовь к гундяевскому сатанату, с его сруцким миГом. ЗЫ... А когда Усик переобулся, когда понял, шо без Украины на каазлабаде ему лавры не светят? Мабуть, пан Кличко его крепко повязал боксерским контрактом.
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18.09.2024 00:44 Відповісти
Видно вы,уважемый,никогда не сталкивались с поляками.Побыковать?Так это скорее к нашим братам полянам.
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18.09.2024 06:18 Відповісти
Два ярких примера. Вечером захожу в магазин(Варшава) сигарет купить , местная алкашня налетела , мол дай на пиво(молодежь). Я еще подумал, мож я с Украины не выезжал. ЖД вокзал, Варшава, ожидаю свой потяг... Прицепилась полустарая .ердуха-полька, сидела рядом в зале ожидания. Как понесло ее, мол, как хорошо жилось при советах... Я ее обломил, а сам - з вiдразою до полякiв, мол, голимый совок, как и мы.
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18.09.2024 11:01 Відповісти
Шо бросается в глаза в Польше - на пригородных поездах, цыганвы, мама не горюй , как полно. Целыми кагалами( с детьми) шастают по вагону.
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18.09.2024 11:04 Відповісти
Просто поліцейські автограф хотіли взяти.
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18.09.2024 00:47 Відповісти
за некримінальне браслети не надягають. шоу якесь
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18.09.2024 01:06 Відповісти
уроды пшеки ,хотели спровоцировать на драку , но Усик нормально себя повел
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18.09.2024 02:27 Відповісти
На заходi за привищення швидкостi понад 50 км можуть згноiть у тюрмi поциента з конфiскацiей.
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18.09.2024 02:40 Відповісти
не читай рос СМИ, а то язва будет
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18.09.2024 04:23 Відповісти
це на заході від канади таке - в китаї тобто?
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18.09.2024 09:13 Відповісти
брехня, або перебільшення
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18.09.2024 13:27 Відповісти
Яка брехня? Водiй заарештовуеться, автiвка конфiскуеться до рiшення суду. права водiя забирають назавжди.
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18.09.2024 16:07 Відповісти
На заходi за привищення швидкостi понад 50 км можуть згноiть у тюрмi поциента
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18.09.2024 21:10 Відповісти
это Усик наводнение спровоцировал
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18.09.2024 03:18 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/18/7475595/ МИД направит ноту польской стороне из-за задержания Усика
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18.09.2024 03:23 Відповісти
недоразумение это пшеки
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18.09.2024 03:55 Відповісти
А шо тут объяснять , Дуда дал команду задержать
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18.09.2024 04:22 Відповісти
опять пшеки опозорились
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18.09.2024 05:10 Відповісти
Сани Волю !!!
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18.09.2024 06:36 Відповісти
и сразу повылазила куча ботов с антипольскими постами....
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18.09.2024 07:20 Відповісти
То були протестуючи фермери у формі з куркою на гербі!
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18.09.2024 07:36 Відповісти
Почав бикувати через те що не "не пустили на рейс супутника". Зазвездився як Зеленський.
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18.09.2024 07:48 Відповісти
Мабуть вплив магнітних збурень досяг і польського прикордонного контролю!
P.S. Будуть потім хвалитися на лавочці.
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18.09.2024 08:08 Відповісти
То спрацювала автоматична система яка реагує на упецешних совків.
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18.09.2024 08:45 Відповісти
Пшеки теперь будут всю жизнь хвастаться как они связали самого Усика. Самим же похвастаться больше нечем
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18.09.2024 08:54 Відповісти
а класно, що дружина боксера usyk_kate постить інформацію російською. мабуть, щоб кацапи теж не хвилювалися
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18.09.2024 09:17 Відповісти
Так і "нардеп" СН беленюк теж ізигом окупанта нашкрябав текст про усика. Щось дружбана ломаченка по мацкрвському паиріархату не чутно, дивно!
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18.09.2024 09:57 Відповісти
По мені то це політичний заказ, кайданки за непорозуміння не вдягають просто так. Перед цим оманський дебілоїд по хамські себе вів на зустрічі з керівництвом Польщі. Цей інцендент має політичний характер. Як підібрати нам щось на весь світ, то поляки це вміють.
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18.09.2024 09:58 Відповісти
Сам Усик не розповідає з-за чого стався сам інцендент, зато у журнашлюх повно вже різних версій.
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18.09.2024 10:00 Відповісти
у нас теж є цікавість: що це було ?? Це неправильно ??
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18.09.2024 13:28 Відповісти
нащадок зеленского в переобувании и притворстве, гниловатный этот вусик
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18.09.2024 10:31 Відповісти
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18.09.2024 11:16 Відповісти
його супутник-******** порушив правила реєстрації на рейс, але винні поляки

***... коли українці перестануть творити собі кумирів?
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18.09.2024 11:39 Відповісти
Все, абсолютно все, що відбувається це воля так званної "зеленої влади"!
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19.09.2024 07:31 Відповісти
Коли бухаєш перед вильотом закушувати треба, ці дятли подумали що їм все можна а тут облом...
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19.09.2024 15:55 Відповісти
Поляки не ******* українців, але й самі не білі і пухнасті, такий самий совок, але й нема про що казати, побикував та й відпустили... Чергове шапіто...
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21.09.2024 11:06 Відповісти
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