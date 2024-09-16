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Зеленский 25 сентября выступит на Генеральной Ассамблее ООН, - "Голос Америки"

Зеленський виступить на Генасамблеї ООН

Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября выступит на Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Как отмечается, общие дебаты на Генассамблее ООН начнутся 24 сентября и в тот же день там должен выступать президент США Джо Байден, а на следующий день - 25 сентября будет говорить президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Зеленский ранее отмечал, что планирует лично ознакомить западных партнеров и в частности президента Байдена, а также кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис с так называемым "планом победы".

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"Пакет победы, который я представлю президенту Соединенных Штатов, может проложить путь к надежному миру - к полной реализации Формулы мира", - сказал Зеленский 13 сентября.

Он отдельно подчеркивал необходимость "дальнобойности, достаточной для того, чтобы изменить ход войны и заставить Россию искать мира".
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Топ комментарии
+13
соромно вже зараз
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16.09.2024 15:17
+9
хоч би ненанюханий був би як завжди.
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16.09.2024 15:10
+8
Будет нанюханым однозначно
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16.09.2024 15:28
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хоч би ненанюханий був би як завжди.
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16.09.2024 15:10 Ответить
Будет нанюханым однозначно
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16.09.2024 15:28 Ответить
все одно бо напевно в пустій залі гундосить буде
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16.09.2024 19:12 Ответить
Розкаже почім в Одесі грубі пряники
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16.09.2024 15:11 Ответить
соромно вже зараз
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16.09.2024 15:17 Ответить
Величайший лидер современности епта
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16.09.2024 15:17 Ответить
лідОр..не плутайте..
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16.09.2024 15:36 Ответить
План перемоги чи план перемовин?
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16.09.2024 15:21 Ответить
Перезрада або зрадомога - аби при владi бути.
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16.09.2024 17:36 Ответить
дєрьмак, зелений, уморов, абрахамія, - композіція "гра в 4 не руки" ))
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16.09.2024 15:21 Ответить
Буде доповідь про результати розслідування "замаху" на Шефіра чи закличе, нарешті, звернути увагу на обстріли цивільних міст України та страти наших військовополонених?
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16.09.2024 15:22 Ответить
Що означає "нарешті" ?
Президент 2 роки про це скрізь каже і в ООН зокрема ... от тільки не хочуть там чути
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16.09.2024 15:25 Ответить
Дивно, але цього ніхто не чув. Про Шефіра чули всі в ООН, а про обстріли наших міст і сіл -не чув ніхто.
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16.09.2024 15:36 Ответить
Лишь бы не пиз@анул чего-нибудь нагловатого.
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16.09.2024 15:28 Ответить
А ти накаркай .
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16.09.2024 15:40 Ответить
Це жах. Хто небудь, зупинить його. Нехай краще в марахвоні промови толкає.
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16.09.2024 15:28 Ответить
Розкаже черговий "гундосик". Тепер вже Генеральний.
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16.09.2024 15:37 Ответить
За які гріхи Україні така кара ? Уявляю зеленського обкуреним і в засмальцованій футболці .
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16.09.2024 15:39 Ответить
За тупість та безмозговість на виборах 2019 р.
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17.09.2024 12:57 Ответить
Оце буде мега-крінж просто.
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16.09.2024 15:51 Ответить
У сценаристів аврал. Потрібна суміш незламності, потужності, сталевості пестикул, юморного спітчу, і все це з розгубленої, невпевненої в себе, зі злодійкувато бігаючими очима, бомжоватого вигляду фігури.
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16.09.2024 16:01 Ответить
Ещё не выступал,а уже стрёмно.
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16.09.2024 16:05 Ответить
Чмирьку гадливому треба вже останнє слово перед вироком казати, а його ще з України вільно випускають в Америку. Капець
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16.09.2024 16:08 Ответить
нелегітимний нюхач
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16.09.2024 16:11 Ответить
Скоріш збирайтеся брюнети та блондини, з трибуни криворізьский цезар буде щось триндіти.
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16.09.2024 17:13 Ответить
Запад наблюдает авторитарный режим правления Зеленского и , видимо, боится получить диктатуру.
Путин , тоже, начинал с авторитарного режима правления....
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16.09.2024 17:28 Ответить
У вас в Канаде вообще власть передаётся по наследству, прям как у семейки Алиевых. Так что как говорится, чья бы корова мычала.
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16.09.2024 18:15 Ответить
А хто він такий? ХУ? ( who?)
У нього нема подовження повноважень, чого це міжнародна бюрократія його приймає, якщо нє положено...
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16.09.2024 18:09 Ответить
Треба знову шифера зі скриньки витягувати, бо не буде дуже потужної промови.
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16.09.2024 19:16 Ответить
 
 