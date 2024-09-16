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Зеленський 25 вересня виступить на Генеральній Асамблеї ООН, - "Голос Америки"

Зеленський виступить на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський 25 вересня виступить на Генеральній Асамблеї ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Як зазначається, загальні дебати на Генасамблеї ООН розпочнуться 24 вересня і того ж дня там має промовляти президент США Джо Байден, а наступного дня - 25 вересня говоритиме президент України Володимир Зеленський.

Президент Зеленський раніше зазначав, що планує особисто ознайомити західних партнерів і зокрема президента Байдена, а також кандидатів у президенти США Дональда Трампа і Камалу Гарріс з так званим "планом перемоги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 14 нових бригад не вдалося укомплектувати навіть чотири, - Зеленський

"Пакет перемоги, який я представлю президенту Сполучених Штатів, може прокласти шлях до надійного миру – до повної реалізації Формули миру", - сказав Зеленський 13 вересня.

Він окремо наголошував на потребі "далекобійності, достатньої для того, щоб змінити перебіг війни та змусити Росію шукати миру".

Автор: 
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Топ коментарі
+13
соромно вже зараз
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16.09.2024 15:17
+9
хоч би ненанюханий був би як завжди.
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16.09.2024 15:10
+8
Будет нанюханым однозначно
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16.09.2024 15:28
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хоч би ненанюханий був би як завжди.
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16.09.2024 15:10 Відповісти
Будет нанюханым однозначно
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16.09.2024 15:28 Відповісти
все одно бо напевно в пустій залі гундосить буде
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16.09.2024 19:12 Відповісти
Розкаже почім в Одесі грубі пряники
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16.09.2024 15:11 Відповісти
соромно вже зараз
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16.09.2024 15:17 Відповісти
Величайший лидер современности епта
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16.09.2024 15:17 Відповісти
лідОр..не плутайте..
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16.09.2024 15:36 Відповісти
План перемоги чи план перемовин?
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16.09.2024 15:21 Відповісти
Перезрада або зрадомога - аби при владi бути.
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16.09.2024 17:36 Відповісти
дєрьмак, зелений, уморов, абрахамія, - композіція "гра в 4 не руки" ))
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16.09.2024 15:21 Відповісти
Буде доповідь про результати розслідування "замаху" на Шефіра чи закличе, нарешті, звернути увагу на обстріли цивільних міст України та страти наших військовополонених?
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16.09.2024 15:22 Відповісти
Що означає "нарешті" ?
Президент 2 роки про це скрізь каже і в ООН зокрема ... от тільки не хочуть там чути
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16.09.2024 15:25 Відповісти
Дивно, але цього ніхто не чув. Про Шефіра чули всі в ООН, а про обстріли наших міст і сіл -не чув ніхто.
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16.09.2024 15:36 Відповісти
Лишь бы не пиз@анул чего-нибудь нагловатого.
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16.09.2024 15:28 Відповісти
А ти накаркай .
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16.09.2024 15:40 Відповісти
Це жах. Хто небудь, зупинить його. Нехай краще в марахвоні промови толкає.
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16.09.2024 15:28 Відповісти
Розкаже черговий "гундосик". Тепер вже Генеральний.
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16.09.2024 15:37 Відповісти
За які гріхи Україні така кара ? Уявляю зеленського обкуреним і в засмальцованій футболці .
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16.09.2024 15:39 Відповісти
За тупість та безмозговість на виборах 2019 р.
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17.09.2024 12:57 Відповісти
Оце буде мега-крінж просто.
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16.09.2024 15:51 Відповісти
У сценаристів аврал. Потрібна суміш незламності, потужності, сталевості пестикул, юморного спітчу, і все це з розгубленої, невпевненої в себе, зі злодійкувато бігаючими очима, бомжоватого вигляду фігури.
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16.09.2024 16:01 Відповісти
Ещё не выступал,а уже стрёмно.
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16.09.2024 16:05 Відповісти
Чмирьку гадливому треба вже останнє слово перед вироком казати, а його ще з України вільно випускають в Америку. Капець
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16.09.2024 16:08 Відповісти
нелегітимний нюхач
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16.09.2024 16:11 Відповісти
Скоріш збирайтеся брюнети та блондини, з трибуни криворізьский цезар буде щось триндіти.
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16.09.2024 17:13 Відповісти
Запад наблюдает авторитарный режим правления Зеленского и , видимо, боится получить диктатуру.
Путин , тоже, начинал с авторитарного режима правления....
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16.09.2024 17:28 Відповісти
У вас в Канаде вообще власть передаётся по наследству, прям как у семейки Алиевых. Так что как говорится, чья бы корова мычала.
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16.09.2024 18:15 Відповісти
А хто він такий? ХУ? ( who?)
У нього нема подовження повноважень, чого це міжнародна бюрократія його приймає, якщо нє положено...
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16.09.2024 18:09 Відповісти
Треба знову шифера зі скриньки витягувати, бо не буде дуже потужної промови.
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16.09.2024 19:16 Відповісти
 
 