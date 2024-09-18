Усика відпустили і більше його ніхто не затримує, - Зеленський

Володимир Зеленський повідомив про те, що українського боксера Олександра Усика відпустили після арешту в аеропорту Кракова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

"Поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли він був затриманий. Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона", - розповів глава держави.

Він також доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова.

"Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує", - додав Зеленський.

Як писав Цензор.НЕТ раніше, ввечері 17 вересня українського боксера Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова.

Читайте: Зеленський нагородив 11 видатних діячів відзнакою "Національна легенда" за досягнення з прославлення України. ФОТОрепортаж