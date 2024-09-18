Ход войны зависит от договоренностей с партнерами об оперативных поставках оружия, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что линию фронта сейчас удается удерживать благодаря храбрости украинских воинов и поддержке партнеров.
Об этом глава государства сообщил в Телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас на фронте особенно важно почувствовать силу наших договоренностей. Все они должны быть реализованы максимально быстро. От этого зависит ход войны. Только то, что укрепляет позиции Украины и ухудшает ситуацию для оккупантов, может заставить Россию искать мира", - заявил Зеленский.
Президент поблагодарил всех, кто работает и воюет ради Украины, ради наших людей и наших интересов.
Как информировал Цензор.НЕТ, Владимир Зеленский обсудил с военным командование содержание нового пакета помощи, который должен "ощутимо укрепить Украину согласно Плану победы".
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