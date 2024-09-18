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Новости Война
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Ход войны зависит от договоренностей с партнерами об оперативных поставках оружия, - Зеленский

Зеленський: Перебіг війни в Україні залежить від оперативних постачань зброї партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что линию фронта сейчас удается удерживать благодаря храбрости украинских воинов и поддержке партнеров.

Об этом глава государства сообщил в Телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас на фронте особенно важно почувствовать силу наших договоренностей. Все они должны быть реализованы максимально быстро. От этого зависит ход войны. Только то, что укрепляет позиции Украины и ухудшает ситуацию для оккупантов, может заставить Россию искать мира", - заявил Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто работает и воюет ради Украины, ради наших людей и наших интересов.

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Как информировал Цензор.НЕТ, Владимир Зеленский обсудил с военным командование содержание нового пакета помощи, который должен "ощутимо укрепить Украину согласно Плану победы".

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) оружие (10219) помощь и поддержка (871)


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Топ комментарии
+9
перекладаю з дипломатичної .

зекоманда ні за що не відповідає . Винні тільки:

- винна тільки русня і путін

- винні ухилянти

- влітку винні кондиціонери

- дуже винні США, Німеччина, Шольц, Порошенко, Кличко .
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18.09.2024 14:24
+7
Тьху яке дурне... Тільки асфальт+бітум+шашлики+95кагал- це дійсно перемога.
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18.09.2024 14:07
+6
А наша зброя -де?- час був три роки,і що знову проє-..лі зезрадники
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18.09.2024 14:10
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Тьху яке дурне... Тільки асфальт+бітум+шашлики+95кагал- це дійсно перемога.
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18.09.2024 14:07 Ответить
А наша зброя -де?- час був три роки,і що знову проє-..лі зезрадники
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18.09.2024 14:10 Ответить
От песдун, песдуй и подписывай,замутил с курвскоми солоаьями не по теме, а теперь надо штормов с атакамсами для БУМ?
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18.09.2024 14:12 Ответить
А оперативне будування асфальту? Там же ж дехто продовжує те що почав хрінпіду.
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18.09.2024 14:17 Ответить
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18.09.2024 14:19 Ответить
Вже тоді дівчата вову не любили? 😂
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18.09.2024 14:59 Ответить
Це він типу шантажує Захід, виставляє ультиматум. ? Якщо не дасте мені що я хочу, то що ...? **** гнидна.
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18.09.2024 14:22 Ответить
перекладаю з дипломатичної .

зекоманда ні за що не відповідає . Винні тільки:

- винна тільки русня і путін

- винні ухилянти

- влітку винні кондиціонери

- дуже винні США, Німеччина, Шольц, Порошенко, Кличко .
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18.09.2024 14:24 Ответить
чому всі патріотичні патріоти , зазвичай , пишуть з безпечної Німеччини ?
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18.09.2024 14:26 Ответить
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18.09.2024 14:25 Ответить
Шольц і амери сказали чітко - бити по кацапах , як слід , вони не дадуть !
Воюйте як хочете ...
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18.09.2024 14:25 Ответить
Тобто, Гундосий імбецил, перекладає усю відповідальність за війну і руйнування України на партнерів? Партнери в нас, звісно, не айс, але чи не ти і твоя шобла повинні турбуватися про перемогу і виживання країни? Ні? Ой, як зручно!
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18.09.2024 14:27 Ответить
хто підкаже, а що це за сорт такий цей нарік рекламує "план перемоги"? На що після нього пробиває і так бачу по бородатій харі вгодованого на "Мівіні"рембо-віслюка.
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18.09.2024 14:28 Ответить
ДЕ НАША ВЛАСНА ЗБРОЯ? ДЕ НАШІ РАКЕТИ? Чому навіть стугна в віськах давно скінчилася?
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18.09.2024 14:57 Ответить
А якщо "стугна" навіть колись з'явиться, то де вже будуть ті специ, що вміли з нею працювати...
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18.09.2024 15:04 Ответить
Стугна - це не дуже складна зброя, але досить ефективна.
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18.09.2024 16:02 Ответить
цікаво,а що змусить пересидента, який ні за що не відповідає, та який все спровокував змінити місце роботи?
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18.09.2024 15:08 Ответить
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18.09.2024 15:31 Ответить
 
 