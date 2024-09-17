Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета, который укрепит Украину согласно Плану победы, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский обсудил с военным командованием содержание нового пакета помощи, который должен "ощутимо укрепить Украину согласно Плану победы".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в вечернем видеообращении.
"Первое - совещание относительно военного наполнения нашего Плана победы для Украины. Вместе работал с военным командованием. Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета - именно того, что может ощутимо укрепить Украину согласно Плану победы.
Сегодня в Украине - День спасателя. День всех наших людей, которые работают исключительно для того, чтобы спасать жизни других. Я поблагодарил сегодня весь коллектив ГСЧС Украины, каждого и каждую, кто помогает. Отметил также государственными наградами.
И сейчас я хочу лично поблагодарить тех спасателей, кто особенно отличился именно сейчас, именно в эти дни. Это Евгений Хорунжий - спасатель из Харьковской области, сержант, и уже пять лет работает в ГСЧС и постоянно привлекается к ликвидации последствий российских ударов. Это Александр Агудов - капитан службы гражданской защиты, уже 13 лет в Службе спасения, Донецкая область, Владимир Морозов - мастер-сержант, Сумщина; в ночь на сегодня участвовал в ликвидации последствий российского удара по Конотопу и всегда активен в защите людей. Андрей Житков - мастер-сержант, Донецкая область. Работает в наиболее опасных прифронтовых районах, помогает эвакуации людей, спасает после ударов. Владимир Пискун - мастер-сержант, Херсонская область. Уже 14 лет в ГСЧС, действительно профессиональный человек. И саперы ГСЧС Украины: Олег Филиппов, Николай Линцов, Александр Гуменчак. Результативные ребята. Я благодарю вас и всех ваших коллег!" - сказал Зеленский.
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Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета..."
підготовлений (він, хто що?) - зміст хороший українською гарний...
за сам "зміст" речення я мовчу - зміст військового пакета
вова, ти від кремля шифруєшся, чи нам мізки кострюбами париш ? передай чмарю Литвину, щоб вчив мову, сучий потрох !
От в яких одиницях вимірюється хороший ? А сильний в яких одиницях ? І ****** зміст якогось пакета зміцнює Україну ?
Сцянина в очі, як завжди, а наріду нравіцца
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Реєстрація: 23.08.2024
Джерело:
Що там з 10 бригадами (з 14), які не озброєні?
Що там з подальшими діями на Курщині? Вже вигадали, що робити далі?
Що там з обвалом фронту на Донбасі? Ситуацію стабілізовано?
Що там з "мирним самітом"? Скільки країн вже послали вас і запропонували своє чи доєдналися до китайського?
Що там з економікою? Скільки процентів бізнесів перейдуть "в тінь" після вашого (тільки оголошеного) підняття податків?
Не змогли здати Україну військовим шляхом, то руйнуєти її економічно і фінансово?
Може я десь чогось не розумію і хтось пояснить мені: сильна ВЛАСНА економіка державі у стані війни не потрібна?
Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета - саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги Джерело:
Тобто він щось купив для перемоги?
Чи намалював рожеві мрії - що нам хтось повинен щось дати, щоби його план перемоги спрацював?
Здається це "приход"
Не давайте цьому довбню курити ПЛАН!!!
і це неперeможно...!