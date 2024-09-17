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Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета, который укрепит Украину согласно Плану победы, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский обсудил с военным командованием содержание нового пакета помощи, который должен "ощутимо укрепить Украину согласно Плану победы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Первое - совещание относительно военного наполнения нашего Плана победы для Украины. Вместе работал с военным командованием. Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета - именно того, что может ощутимо укрепить Украину согласно Плану победы.

Сегодня в Украине - День спасателя. День всех наших людей, которые работают исключительно для того, чтобы спасать жизни других. Я поблагодарил сегодня весь коллектив ГСЧС Украины, каждого и каждую, кто помогает. Отметил также государственными наградами.

И сейчас я хочу лично поблагодарить тех спасателей, кто особенно отличился именно сейчас, именно в эти дни. Это Евгений Хорунжий - спасатель из Харьковской области, сержант, и уже пять лет работает в ГСЧС и постоянно привлекается к ликвидации последствий российских ударов. Это Александр Агудов - капитан службы гражданской защиты, уже 13 лет в Службе спасения, Донецкая область, Владимир Морозов - мастер-сержант, Сумщина; в ночь на сегодня участвовал в ликвидации последствий российского удара по Конотопу и всегда активен в защите людей. Андрей Житков - мастер-сержант, Донецкая область. Работает в наиболее опасных прифронтовых районах, помогает эвакуации людей, спасает после ударов. Владимир Пискун - мастер-сержант, Херсонская область. Уже 14 лет в ГСЧС, действительно профессиональный человек. И саперы ГСЧС Украины: Олег Филиппов, Николай Линцов, Александр Гуменчак. Результативные ребята. Я благодарю вас и всех ваших коллег!" - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20378) обращение (748)


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Топ комментарии
+19
Перепрошую , але це вже якийсь ідиотизм .Постійно носиться з своїм Планом Перемоги , але нічого не робить для цієї перемоги .Кожен день корупційні скандали за участі зелених мародерів , відвертий саботаж з постачанням армії , міністр оборони -клінічний дебіл нездатний виконувати свої обов'язки . Вже в котре кажу , з владою зелених ми війну програємо ! Єдине сподівання це на Уряд Національної єдності .
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17.09.2024 19:54
+9
О, скільки пафосу! Напевне для марафону та Зєлюбителів. А в реалі іде повільне втілення ''оманських договорняків'', але по шмарафону про таке не скажуть.
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17.09.2024 19:55
+8
Партнери давили до самого 24 лютого 22го. Щоб Буратіна готувався до оборони країни. Проте тоді були шашлики та 9те травня. Так що не тре у всьому треші що коїться зараз з країною звинувачувати партнерів. Піздосика, котрий в цьому винен, ти у відео побачив.
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17.09.2024 20:03
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Чудно преданье, и верится с трудом. Джо перестал быть писюном?
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17.09.2024 19:50 Ответить
якою мовою оно розмовляєть ?
"Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета..."

підготовлений (він, хто що?) - зміст хороший українською гарний...
за сам "зміст" речення я мовчу - зміст військового пакета
вова, ти від кремля шифруєшся, чи нам мізки кострюбами париш ? передай чмарю Литвину, щоб вчив мову, сучий потрох !
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17.09.2024 20:44 Ответить
Зрікайся ЕрмакоТатарівщини , ідіоте!
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17.09.2024 19:51 Ответить
Политические игры вокруг Storm Shadow / Зеленский должен взять на себя ответственность / №814 - Швец
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17.09.2024 19:55 Ответить
Дык все уже там решено и зе видовідальність прийдеться взять на себя,без этого мусорного дерьмака, а потом ждём БУМ...
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17.09.2024 20:09 Ответить
хочете сказати, тому нетряпкаякась й бикує? Бо БУМом будуть керувати з Польщі?
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17.09.2024 20:18 Ответить
Я мала на увазі бикує на зустрічі з делегацією на чолі з Сікорським?
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17.09.2024 20:19 Ответить
Зрікайся ЕрмакоТатарівщини , ідіоте! -

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17.09.2024 20:50 Ответить
А в цьому плані є щось ще окрім гучної назви?
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17.09.2024 19:51 Ответить
Та все там є, але хрєн поймеш, в чому воно вимірюється і як це порівняти з реальністю.

От в яких одиницях вимірюється хороший ? А сильний в яких одиницях ? І ****** зміст якогось пакета зміцнює Україну ?

Сцянина в очі, як завжди, а наріду нравіцца
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17.09.2024 20:46 Ответить
Все ж таки додавили партнери.Мобілізація з 20.
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17.09.2024 19:51 Ответить
Партнери давили до самого 24 лютого 22го. Щоб Буратіна готувався до оборони країни. Проте тоді були шашлики та 9те травня. Так що не тре у всьому треші що коїться зараз з країною звинувачувати партнерів. Піздосика, котрий в цьому винен, ти у відео побачив.
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17.09.2024 20:03 Ответить


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Реєстрація: 23.08.2024
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17.09.2024 21:09 Ответить
Перепрошую , але це вже якийсь ідиотизм .Постійно носиться з своїм Планом Перемоги , але нічого не робить для цієї перемоги .Кожен день корупційні скандали за участі зелених мародерів , відвертий саботаж з постачанням армії , міністр оборони -клінічний дебіл нездатний виконувати свої обов'язки . Вже в котре кажу , з владою зелених ми війну програємо ! Єдине сподівання це на Уряд Національної єдності .
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17.09.2024 19:54 Ответить
О, скільки пафосу! Напевне для марафону та Зєлюбителів. А в реалі іде повільне втілення ''оманських договорняків'', але по шмарафону про таке не скажуть.
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17.09.2024 19:55 Ответить
Це заслуговує Нобелівську премію з літератури за змістовність - " Перше - нарада щодо військового наповнення нашого Плану перемоги для України. Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета - саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги.

Джерело:
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17.09.2024 19:56 Ответить
Він що,ще й досі відосіки записує?
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17.09.2024 19:59 Ответить
Єрмак продюсер рулить - все поставлено на каток законів шоубізу
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17.09.2024 20:09 Ответить
Не "потужний"? Тоді і уваги не варто...

Що там з 10 бригадами (з 14), які не озброєні?
Що там з подальшими діями на Курщині? Вже вигадали, що робити далі?
Що там з обвалом фронту на Донбасі? Ситуацію стабілізовано?
Що там з "мирним самітом"? Скільки країн вже послали вас і запропонували своє чи доєдналися до китайського?
Що там з економікою? Скільки процентів бізнесів перейдуть "в тінь" після вашого (тільки оголошеного) підняття податків?

Не змогли здати Україну військовим шляхом, то руйнуєти її економічно і фінансово?

Може я десь чогось не розумію і хтось пояснить мені: сильна ВЛАСНА економіка державі у стані війни не потрібна?
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17.09.2024 20:02 Ответить
Программисты! AdBlock уже написали. Теперь надо ZeBlock кодить...
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17.09.2024 20:04 Ответить
Це добре що у Зеленського є міцний План.
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17.09.2024 20:08 Ответить
Тільки хороший і сильний, але не потужний. Зрада
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17.09.2024 20:10 Ответить
Не буде ніякої перемоги, браття. Буде дуже принизливе перемир"я на умовах рф. І то - тимчасове. Вологі ілюзії залишіть наніч.
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17.09.2024 20:20 Ответить
Щоб ти зесволота здохла чим скоріше
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17.09.2024 20:21 Ответить
Це вже найпотужніший, такого плана ще в історії не було
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17.09.2024 20:26 Ответить
Зеленскому осталось еще за жопу себя укусить, чтобы хоть как-то удивить народ
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17.09.2024 20:27 Ответить
Уже самит был, патужный гигаВатный.
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17.09.2024 20:40 Ответить
Важко зрозуміти що він сказав.

Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета - саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги Джерело:

Тобто він щось купив для перемоги?
Чи намалював рожеві мрії - що нам хтось повинен щось дати, щоби його план перемоги спрацював?
Здається це "приход"
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17.09.2024 21:04 Ответить
Перекладання відповідальності з себе на військове керівництво.
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17.09.2024 21:13 Ответить
Этот "приход" никуда и не уходил...
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18.09.2024 06:58 Ответить
А слово -"потужно" уже не на часі..?😁
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17.09.2024 21:06 Ответить
Що таке «хороший зміст пакету допомоги»?На що впливає чи вплине
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17.09.2024 21:11 Ответить
Абсолютно завжди розказує про плани. І ніколи "Ми зробили, покращили, виправили." Бо нема про що звітувати. Те що вони "зробили, покращили, виправили" буде йти як звинувачення в судах.
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17.09.2024 21:19 Ответить
План миру, план перемоги....
Не давайте цьому довбню курити ПЛАН!!!
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17.09.2024 21:38 Ответить
Де поділося слово "потужний".
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17.09.2024 21:48 Ответить
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17.09.2024 21:50 Ответить
ПАЛКОВОДЕЦ
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17.09.2024 22:14 Ответить
бубсель знайшов сінонім до слова "потужний" - i це "сильний"
і це неперeможно...!
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17.09.2024 23:03 Ответить
Видається, що ішак остаточно поїхав мозгами. Ну, не зовім мозгами, бо їх там і не було, але поїхав.
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17.09.2024 23:29 Ответить
«Паплану». Десь це ми вже чули.
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18.09.2024 03:31 Ответить
пафосний пігмей
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18.09.2024 05:56 Ответить
 
 