Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета, который укрепит Украину согласно Плану победы, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский обсудил с военным командованием содержание нового пакета помощи, который должен "ощутимо укрепить Украину согласно Плану победы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Первое - совещание относительно военного наполнения нашего Плана победы для Украины. Вместе работал с военным командованием. Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета - именно того, что может ощутимо укрепить Украину согласно Плану победы.

Сегодня в Украине - День спасателя. День всех наших людей, которые работают исключительно для того, чтобы спасать жизни других. Я поблагодарил сегодня весь коллектив ГСЧС Украины, каждого и каждую, кто помогает. Отметил также государственными наградами.

И сейчас я хочу лично поблагодарить тех спасателей, кто особенно отличился именно сейчас, именно в эти дни. Это Евгений Хорунжий - спасатель из Харьковской области, сержант, и уже пять лет работает в ГСЧС и постоянно привлекается к ликвидации последствий российских ударов. Это Александр Агудов - капитан службы гражданской защиты, уже 13 лет в Службе спасения, Донецкая область, Владимир Морозов - мастер-сержант, Сумщина; в ночь на сегодня участвовал в ликвидации последствий российского удара по Конотопу и всегда активен в защите людей. Андрей Житков - мастер-сержант, Донецкая область. Работает в наиболее опасных прифронтовых районах, помогает эвакуации людей, спасает после ударов. Владимир Пискун - мастер-сержант, Херсонская область. Уже 14 лет в ГСЧС, действительно профессиональный человек. И саперы ГСЧС Украины: Олег Филиппов, Николай Линцов, Александр Гуменчак. Результативные ребята. Я благодарю вас и всех ваших коллег!" - сказал Зеленский.

Читайте также: Польская делегация была удивлена ​​недружественным стилем общения Зеленского с Сикорским, - СМИ