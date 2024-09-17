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Польская делегация была удивлена ​​недружественным стилем общения Зеленского с Сикорским, - СМИ

сікорський

Президент Украины Владимир Зеленский удивил польскую делегацию, когда не лучшим образом общался с главой МИД Польши Радославом Сикорским во время встречи в Киеве 13 сентября. Атмосфера была напряженной и "близкой к ссоре".

Об этом пишет польское издание Onet, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Как отмечает издание, Зеленский с самого начала беседы с Сикорским "задал ей неприятный тон".

Президент якобы обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины в процессе переговоров о вступлении в ЕС. В ответ Сикорский отметил, что Украина уже в течение десятилетия пытается присоединиться к Евросоюзу и назвал сроки, предложенные украинскими властями, нереалистичными.

Зеленский во время встречи призвал польского министра иностранных дел предоставить Украине больше военной техники, в частности самолеты МиГ-29, а также помогать сбивать российские беспилотники и ракеты над украинской территорией. Сикорский ответил, что Польша не может сбивать воздушные цели над Украиной без согласия НАТО, а самолеты Варшава готова передать, но только после получения соответствующей замены от союзников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша передала Украине около 400 танков и рассматривает возможность передачи МиГ-29, - Сикорский

Как сообщают польские СМИ, аргументы Сикорского, а также значительная поддержка Польши с начала полномасштабного вторжения якобы не изменили позицию Зеленского. Кроме этого, украинский президент заявил, что Польша не должна возвращаться к вопросу эксгумации жертв Волынской трагедии, считая это внутренней политикой.

Отмечается, что польская делегация была "крайне удивлена" тоном, который использовал Зеленский во время разговора с Сикорским.

Также читайте: Украина должна была принять закон о мобилизации еще год назад, - Сикорский

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Польша (8410) Сикорский Радослав (410)


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Топ комментарии
+60
Чого тут дивуватись, таке виховання, така школа криворагульного найвеличнішого
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17.09.2024 17:07
+58
Поляки кордони блокують, гроші на снаряди не дають, лише постійно педалірують тему "волинської трагедії" від чого бути в захваті?
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17.09.2024 17:07
+44
Це так. Але дипломатія є дипломатія. Якщо президент втрачає контроль над емоціями, то пора подавати у відставку.
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17.09.2024 17:13
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Страница 3 из 3
СРАТЬєх чотириразовий, вчергове гадить Українським національним інтересам, але не своїм ОСОБИСТИМ…
Через дуже часті збіги, подібних обставин, вимальовуються, як сценарій Оманських дій, проти та не шкоду Україні!?!? Клімакс емоційний, чи сплановані дії?
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17.09.2024 18:24 Ответить
Поляки дуже схожі з українцями ,особливо із західних областей, теж дуже хитрожопі і схильні до крадіжок. У Бельгії та Голландії їх дуже багато і місцеві знають ,якщо є поляки та українці то треба все ховати, бо інакше вкрадуть, Тож не дивуйтесь з поляків, краще самі станьте кращими.
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17.09.2024 18:35 Ответить
Поляки тільки пьють як українці, чи може українці пʼють як поляки... Але на відміну від росіян ми любимо гарно поїсти!
Про те хто краде... Я за більш як два роки перебування в Польші ніколи не ставлю машину на сигналізацію, хоча маю українські номери. І в мене в багатоквартирному трьохповерховому будинку мешканці залишають своє взуття на коврику біля вхідної двері! Бо на вході стоїть домофон. Хоча код відомий усім мешканцям будинку і їх гостям.
Тобто - це все дурниці! А от у нас...
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17.09.2024 18:47 Ответить
Повірте ,репутація у поляків дуже поганенька.
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17.09.2024 22:22 Ответить
Ой, а у мудрого наріда, який обирав Януковича, Зеленського, який не міг навіть одягнути і нагодувати своє військо яка репутація?
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18.09.2024 00:07 Ответить
краще ніж у подляків. До них дійсно всі погано ставляться. І тепер ясно чому
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18.09.2024 02:20 Ответить
Ти не звізди чипушило про українців з західних областей, найбільша пянь і срань то східенці алкашня і нероби- особливо з теперішніх окупованих та ще молдавани.!
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17.09.2024 21:48 Ответить
Взагалі то я сам із західної області ,тому добре знаю який тут народ, і проста порада,принижуючи інших ,ти принижуєш себе у стократ.
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17.09.2024 22:19 Ответить
Скільки можна писати,що тут усі винні європейці,американці в біді України, але не орки і не самі українці. При тому,що іменно Євросоюз і Америка допомагає ЗСУ. Видно,що ЗСУ і народ на диванах це різна популяція людей. Брехня про заборону бити по об'єктам кацапії до сих пір бродить на марафоні.
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17.09.2024 18:35 Ответить
Орки заявили що захопили місто Українськ. Хто винен, звичайно Америка.
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17.09.2024 18:54 Ответить
Як би там не було, а поляків в сраку Зе не повинен цілувати.
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17.09.2024 19:37 Ответить
Правильно,тільки )(уйπа
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17.09.2024 19:59 Ответить
зелена бичара
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17.09.2024 20:01 Ответить
Звичайно, хто такий Зеленський, хто такий Сікорський
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17.09.2024 20:07 Ответить
Треба бути чесними - загостренням теми волинської різні Польщею - це навмисний плювок в бік 3,14...3,14... 3,14 парочки зеЄ
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17.09.2024 20:15 Ответить
Поляки здивовані ,що два польских єврея недружньо розмовляють????
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17.09.2024 20:31 Ответить
Двоякое чувство. С одной стороны позор криворожской дипломатии, с другой - Бздешеки Западловские, которые постоянно нам руки выкручивают.
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17.09.2024 20:45 Ответить
Коли поляки пишуть, що в пво Польщі, була тяжка,та виснажлива ніч .Бо летіло все по українських містах.То їхній цинізм,ні в які рамки пристойності не запхнеш.І все по дружньому, вони вважають.А тут виявили, таку не дружність ,з боку Зеленського.
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17.09.2024 20:46 Ответить
Польща нам нічого не винна. Поляки за клоунів і зеків не голосували.
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17.09.2024 21:11 Ответить
Як це не голосували? А хто тоді Ярек Качиньскій, якщо не клоун
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18.09.2024 04:06 Ответить
Пан Качинський - доктор наук. Він піпеткой на роялі не грав на сцені
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18.09.2024 14:09 Ответить
Це ше не означає, що він не мудак. Вован теж юрист за освітою, але який, ми всі знаємо
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18.09.2024 16:16 Ответить
Поляки грають у свою гру. Знов витягується "волинська різанина" та "Бандера, що п'є кров польських немовлят". Ніякого креативу і тупе мавпування кацапів.
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17.09.2024 21:15 Ответить
Поляки від того часу як розігнали свій останній комуністичний уряд і з перших днів незалежності України просять дозволити єксгумацію! І чого його нам того боятися - вони ж не свою військову базу просять побудувати під Львовом.
Це про щирість нашого відношення до сусіда. Точніше відношення нашої влади!
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18.09.2024 00:11 Ответить
а смоленск і катинь вони не просять??? бо ссикотно і по рогам від кацапів отримають?!
яким гів*ом треба бути і ще більше -яким гівнистим українцем треба бути щоб їх тут ще захищати? пішов на х!
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18.09.2024 02:23 Ответить
Так у чому проблема? Зеленський у 19 році дав дозвіл. Українці повинні цим займатись? Чи просто поляки якось і не знайдуть тих 100-200 тисяч кресняків? Краще просто гавкати заматись політикою
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18.09.2024 18:23 Ответить
Відома на весь світ зе-бико-дипломатія.
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17.09.2024 21:33 Ответить
Черчилль, мабуть, мав всі підстави назвати Польщу в 1938 році "гієною Європи".
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17.09.2024 22:00 Ответить
Дивно, бо вони мають спільні наміри гнобити війскьковозобов'язаних українців в Польщі.
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17.09.2024 22:21 Ответить
путін давно намагається посварити Польщу з Україною, потужний лідор це виконує
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17.09.2024 22:30 Ответить
А коли уряд Польщі на чолі з Качиньскім руками інституту національної пам'яти завищує число жертв Волинської трагедії і замовчує масове вбивство українців Закерзоння, це що тоді? Теж Путін винуватий
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18.09.2024 10:25 Ответить
Срані поляки! закрили нам ракетні програми, недофінансовували армію, підготовку до війну замінили на підготовку до шашликів, а тепер не хочуть віддати свою зброю на захист України. Фошизди!
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17.09.2024 22:40 Ответить
І це чмо досі рахується президентом...
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17.09.2024 23:53 Ответить
молодець зеленський.
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18.09.2024 02:26 Ответить
Дивно що ця істота когось дивує своєю поведінкою Воно завжди так проводилося
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18.09.2024 09:55 Ответить
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