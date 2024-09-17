Польская делегация была удивлена недружественным стилем общения Зеленского с Сикорским, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский удивил польскую делегацию, когда не лучшим образом общался с главой МИД Польши Радославом Сикорским во время встречи в Киеве 13 сентября. Атмосфера была напряженной и "близкой к ссоре".
Об этом пишет польское издание Onet, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Как отмечает издание, Зеленский с самого начала беседы с Сикорским "задал ей неприятный тон".
Президент якобы обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины в процессе переговоров о вступлении в ЕС. В ответ Сикорский отметил, что Украина уже в течение десятилетия пытается присоединиться к Евросоюзу и назвал сроки, предложенные украинскими властями, нереалистичными.
Зеленский во время встречи призвал польского министра иностранных дел предоставить Украине больше военной техники, в частности самолеты МиГ-29, а также помогать сбивать российские беспилотники и ракеты над украинской территорией. Сикорский ответил, что Польша не может сбивать воздушные цели над Украиной без согласия НАТО, а самолеты Варшава готова передать, но только после получения соответствующей замены от союзников.
Как сообщают польские СМИ, аргументы Сикорского, а также значительная поддержка Польши с начала полномасштабного вторжения якобы не изменили позицию Зеленского. Кроме этого, украинский президент заявил, что Польша не должна возвращаться к вопросу эксгумации жертв Волынской трагедии, считая это внутренней политикой.
Отмечается, что польская делегация была "крайне удивлена" тоном, который использовал Зеленский во время разговора с Сикорским.
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Через дуже часті збіги, подібних обставин, вимальовуються, як сценарій Оманських дій, проти та не шкоду Україні!?!? Клімакс емоційний, чи сплановані дії?
Про те хто краде... Я за більш як два роки перебування в Польші ніколи не ставлю машину на сигналізацію, хоча маю українські номери. І в мене в багатоквартирному трьохповерховому будинку мешканці залишають своє взуття на коврику біля вхідної двері! Бо на вході стоїть домофон. Хоча код відомий усім мешканцям будинку і їх гостям.
Тобто - це все дурниці! А от у нас...
Це про щирість нашого відношення до сусіда. Точніше відношення нашої влади!
яким гів*ом треба бути і ще більше -яким гівнистим українцем треба бути щоб їх тут ще захищати? пішов на х!
гавкатизаматись політикою