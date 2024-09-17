Польская делегация была удивлена ​​недружественным стилем общения Зеленского с Сикорским, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский удивил польскую делегацию, когда не лучшим образом общался с главой МИД Польши Радославом Сикорским во время встречи в Киеве 13 сентября. Атмосфера была напряженной и "близкой к ссоре".

Об этом пишет польское издание Onet, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Как отмечает издание, Зеленский с самого начала беседы с Сикорским "задал ей неприятный тон".

Президент якобы обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины в процессе переговоров о вступлении в ЕС. В ответ Сикорский отметил, что Украина уже в течение десятилетия пытается присоединиться к Евросоюзу и назвал сроки, предложенные украинскими властями, нереалистичными.

Зеленский во время встречи призвал польского министра иностранных дел предоставить Украине больше военной техники, в частности самолеты МиГ-29, а также помогать сбивать российские беспилотники и ракеты над украинской территорией. Сикорский ответил, что Польша не может сбивать воздушные цели над Украиной без согласия НАТО, а самолеты Варшава готова передать, но только после получения соответствующей замены от союзников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша передала Украине около 400 танков и рассматривает возможность передачи МиГ-29, - Сикорский

Как сообщают польские СМИ, аргументы Сикорского, а также значительная поддержка Польши с начала полномасштабного вторжения якобы не изменили позицию Зеленского. Кроме этого, украинский президент заявил, что Польша не должна возвращаться к вопросу эксгумации жертв Волынской трагедии, считая это внутренней политикой.

Отмечается, что польская делегация была "крайне удивлена" тоном, который использовал Зеленский во время разговора с Сикорским.

Также читайте: Украина должна была принять закон о мобилизации еще год назад, - Сикорский