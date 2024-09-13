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Польша (8140) самолет (3551) Сикорский (358) танк (2196)

Польша передала Украине около 400 танков и рассматривает возможность передачи МиГ-29, - Сикорский

Радослав Сікорський

Польша передала Украине около 400 танков и рассматривает возможность передачи самолетов МиГ-29.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На данный момент мы передали Украине около 400 танков, PT-91-91, Т-72 и Leopard 2, которые сейчас защищают Украину, а некоторые, как я слышал, также участвуют в действиях в Курской области", - сказал Сикорский.

Кроме того, он напомнил, что Польша передала Украине гаубицы Krab и другие элементы военной помощи. "И мне было приятно услышать, что наша техника, в частности польского производства, хорошо себя показала", - добавил министр.

Также Сикорский сообщил, что польская сторона рассматривает возможность передачи дальнейших партий техники.

"В частности, возможно, самолетов МиГ-29, которые на сегодня необходимы для защиты польского неба. Но, возможно, союзники помогут нам с миссией воздушного патрулирования над Польшей, что сделает реализацию шага передачи возможной", - пояснил глава МИД.

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Отдельно Сикорский отметил, что Украина имеет право использовать западное оружие для предотвращения военных преступлений РФ, которая бьет по гражданским объектам.

"Украина имеет священное право предотвращать эти преступления, сбивая российские бомбардировщики, а также атакуя другие цели, способствующие убийству украинцев. Единственное ограничение, наложенное на Украину, - это то, что является обязательным для всех нас: соблюдение международного гуманитарного права", - сказал он.

Кроме того, Сикорский добавил, что Польша поддерживает Украину в обеспечении ее энергетической безопасности, что является приоритетом в контексте предстоящей осени и зимы.

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Топ комментарии
+5
ой які вони добрі... за передану нам совкову рухлядь,бардзо гоноровиє отримали від Заходу Леопарди,Абрамси і на амерогроші купили в Кореї винищувачі ФА-50. тепер гоноровиє з чистою совістю вимагають в України визнати вбивство на Волині 180 тис.млн.уродзоних поляків,ексгумацію цих мільйонів і у майбутньому виплату репарацій (багато мільярдів)....
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13.09.2024 22:17
+3
Вікі каже - є. Станом на 2023 у Польщі було 900 танків різних типів.
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13.09.2024 22:15
+3
Много у Греции (1200 ед.), но не дадут- готовятся больше столетия к войне с Турцией.
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13.09.2024 22:22
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"розглядає можливість передачі літаків МіГ-29"
------
Так, розглядає: США для Польщі F-35, а тоді Польща нам (можливо) МіГ-29. Але це не точно...
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13.09.2024 21:54 Ответить
Краще вже так, нам F-35 точно не світить.
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13.09.2024 21:58 Ответить
400 танков это много. Ни в одной европейской стране нет столько танков.
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13.09.2024 21:58 Ответить
Вікі каже - є. Станом на 2023 у Польщі було 900 танків різних типів.
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13.09.2024 22:15 Ответить
Обычно только на бумаге.
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13.09.2024 22:47 Ответить
Маю великий сумнів.
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13.09.2024 22:49 Ответить
Много у Греции (1200 ед.), но не дадут- готовятся больше столетия к войне с Турцией.
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13.09.2024 22:22 Ответить
Ще треба надати 109 тис. піхотинців.
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13.09.2024 22:08 Ответить
А амерікоси досі не знають на що витратити 60 млрд.$.
Поляки роблять це для своєї безпеки. Тому віддають все що можуть.
Америка намагається зробити гарне обличчя при поганій грі.
І ця гра не допоможе приховати кволість Америки та її вразливість перед рашею та Китаєм.
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13.09.2024 22:08 Ответить
Залиште собі цей Міг, як музейний експонат.
Цікаво, а нахєра полякам F-35?
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13.09.2024 22:15 Ответить
Не переймайся, не залишать. Рано чи пізніше, ці літаки будуть в Україні і вашим оркам це несподобається.
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13.09.2024 23:53 Ответить
Нашим оркам? Це ти про ЗСУ таке кажеш? Геть ******** троль кацапський!
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14.09.2024 08:15 Ответить
Не надо тебе миг29? Пусть ВСУ лучше на метле летают?
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14.09.2024 00:03 Ответить
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14.09.2024 09:01 Ответить
ой які вони добрі... за передану нам совкову рухлядь,бардзо гоноровиє отримали від Заходу Леопарди,Абрамси і на амерогроші купили в Кореї винищувачі ФА-50. тепер гоноровиє з чистою совістю вимагають в України визнати вбивство на Волині 180 тис.млн.уродзоних поляків,ексгумацію цих мільйонів і у майбутньому виплату репарацій (багато мільярдів)....
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13.09.2024 22:17 Ответить
вони купують абрамси та корейські танки, а нам передали т72 які набагато кращі за наші зняті з баз зберігання.
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13.09.2024 23:02 Ответить
Він росіянин, йому головне воду помутити.
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13.09.2024 23:54 Ответить
А шо ты хотел, говномет? Что б Польша Ф35 для Украины купила?
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14.09.2024 00:05 Ответить
ЮСА
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14.09.2024 08:12 Ответить
Я б хотіла, шоб ти здох, та більше тут не випорожнявся.
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14.09.2024 08:12 Ответить
Дякуємо Польща!
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13.09.2024 23:52 Ответить
У Украины и Польши долгая совместная история, в которой множество тяжелых эпизодов случавшихся в страшные времена. Но сегодня поляки помогают чем могут. Их благодарить надо, а не поливать гамном как здесь некоторые маларосы и хахлы епучие делают.
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14.09.2024 00:08 Ответить
Вообще учитывая особую любовь к нам поляков их помощь очень щедрая. Кацапов они боятся намного больше чем нашествия украинцев. И это хорошо. Память у них есть. Не хватает только яиц чтоб послать командование НАТО к чертям и начать сбивать русские ракеты.
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14.09.2024 01:39 Ответить
Поки Польща розглядає передачу МіГ-29, F-16 вже воюють.
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14.09.2024 02:11 Ответить
 
 