Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі МіГ-29, - Сікорський
Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі літаків МіГ-29.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На цей момент ми передали Україні близько 400 танків, PT-91-91, Т-72 і Leopard 2, які наразі захищають Україну, а деякі, як я чув, також беруть участь у діях у Курській області", - сказав Сікорський.
Крім того, він нагадав, що Польща передала Україні гаубиці Krab та інші елементи військової допомоги. "І мені було приємно почути, що наша техніка, зокрема польського виробництва, добре себе показала", - додав міністр.
Також Сікорський повідомив, що польська сторона розглядає можливість передачі подальших партій техніки.
"Зокрема, можливо, літаків МіГ-29, які на сьогодні необхідні для захисту польського неба. Але, можливо, союзники допоможуть нам із місією повітряного патрулювання над Польщею, що зробить реалізацію кроку передачі можливою", - пояснив глава МЗС.
Окремо Сікорський наголосив, що Україна має право використовувати західну зброю для запобігання воєнним злочинам РФ, яка б'є по цивільних об'єктах.
"Україна має священне право запобігати цим злочинам, збиваючи російські бомбардувальники, а також атакуючи інші цілі, що сприяють убивству українців. Єдине обмеження, накладене на Україну, - це те, що є обов'язковим для всіх нас: дотримання міжнародного гуманітарного права", - сказав він.
Крім того, Сікорський додав, що Польща підтримує Україну в забезпеченні її енергетичної безпеки, що є пріоритетом у контексті майбутньої осені та зими.
Будь ласка, зачекайте...
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Так, розглядає: США для Польщі F-35, а тоді Польща нам (можливо) МіГ-29. Але це не точно...
Поляки роблять це для своєї безпеки. Тому віддають все що можуть.
Америка намагається зробити гарне обличчя при поганій грі.
І ця гра не допоможе приховати кволість Америки та її вразливість перед рашею та Китаєм.
Цікаво, а нахєра полякам F-35?