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Польща (8248) літак (2853) Сікорський (200) танк (2005)

Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі МіГ-29, - Сікорський

Радослав Сікорський

Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі літаків МіГ-29.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На цей момент ми передали Україні близько 400 танків, PT-91-91, Т-72 і Leopard 2, які наразі захищають Україну, а деякі, як я чув, також беруть участь у діях у Курській області", - сказав Сікорський.

Крім того, він нагадав, що Польща передала Україні гаубиці Krab та інші елементи військової допомоги. "І мені було приємно почути, що наша техніка, зокрема польського виробництва, добре себе показала", - додав міністр.

Також Сікорський повідомив, що польська сторона розглядає можливість передачі подальших партій техніки.

"Зокрема, можливо, літаків МіГ-29, які на сьогодні необхідні для захисту польського неба. Але, можливо, союзники допоможуть нам із місією повітряного патрулювання над Польщею, що зробить реалізацію кроку передачі можливою", - пояснив глава МЗС.

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Окремо Сікорський наголосив, що Україна має право використовувати західну зброю для запобігання воєнним злочинам РФ, яка б'є по цивільних об'єктах.

"Україна має священне право запобігати цим злочинам, збиваючи російські бомбардувальники, а також атакуючи інші цілі, що сприяють убивству українців. Єдине обмеження, накладене на Україну, - це те, що є обов'язковим для всіх нас: дотримання міжнародного гуманітарного права", - сказав він.

Крім того, Сікорський додав, що Польща підтримує Україну в забезпеченні її енергетичної безпеки, що є пріоритетом у контексті майбутньої осені та зими.

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Топ коментарі
+5
ой які вони добрі... за передану нам совкову рухлядь,бардзо гоноровиє отримали від Заходу Леопарди,Абрамси і на амерогроші купили в Кореї винищувачі ФА-50. тепер гоноровиє з чистою совістю вимагають в України визнати вбивство на Волині 180 тис.млн.уродзоних поляків,ексгумацію цих мільйонів і у майбутньому виплату репарацій (багато мільярдів)....
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13.09.2024 22:17
+3
Вікі каже - є. Станом на 2023 у Польщі було 900 танків різних типів.
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13.09.2024 22:15
+3
Много у Греции (1200 ед.), но не дадут- готовятся больше столетия к войне с Турцией.
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13.09.2024 22:22
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"розглядає можливість передачі літаків МіГ-29"
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Так, розглядає: США для Польщі F-35, а тоді Польща нам (можливо) МіГ-29. Але це не точно...
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13.09.2024 21:54 Відповісти
Краще вже так, нам F-35 точно не світить.
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13.09.2024 21:58 Відповісти
400 танков это много. Ни в одной европейской стране нет столько танков.
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13.09.2024 21:58 Відповісти
Вікі каже - є. Станом на 2023 у Польщі було 900 танків різних типів.
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13.09.2024 22:15 Відповісти
Обычно только на бумаге.
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13.09.2024 22:47 Відповісти
Маю великий сумнів.
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13.09.2024 22:49 Відповісти
Много у Греции (1200 ед.), но не дадут- готовятся больше столетия к войне с Турцией.
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13.09.2024 22:22 Відповісти
Ще треба надати 109 тис. піхотинців.
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13.09.2024 22:08 Відповісти
А амерікоси досі не знають на що витратити 60 млрд.$.
Поляки роблять це для своєї безпеки. Тому віддають все що можуть.
Америка намагається зробити гарне обличчя при поганій грі.
І ця гра не допоможе приховати кволість Америки та її вразливість перед рашею та Китаєм.
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13.09.2024 22:08 Відповісти
Залиште собі цей Міг, як музейний експонат.
Цікаво, а нахєра полякам F-35?
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13.09.2024 22:15 Відповісти
Не переймайся, не залишать. Рано чи пізніше, ці літаки будуть в Україні і вашим оркам це несподобається.
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13.09.2024 23:53 Відповісти
Нашим оркам? Це ти про ЗСУ таке кажеш? Геть ******** троль кацапський!
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14.09.2024 08:15 Відповісти
Не надо тебе миг29? Пусть ВСУ лучше на метле летают?
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14.09.2024 00:03 Відповісти
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14.09.2024 09:01 Відповісти
ой які вони добрі... за передану нам совкову рухлядь,бардзо гоноровиє отримали від Заходу Леопарди,Абрамси і на амерогроші купили в Кореї винищувачі ФА-50. тепер гоноровиє з чистою совістю вимагають в України визнати вбивство на Волині 180 тис.млн.уродзоних поляків,ексгумацію цих мільйонів і у майбутньому виплату репарацій (багато мільярдів)....
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13.09.2024 22:17 Відповісти
вони купують абрамси та корейські танки, а нам передали т72 які набагато кращі за наші зняті з баз зберігання.
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13.09.2024 23:02 Відповісти
Він росіянин, йому головне воду помутити.
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13.09.2024 23:54 Відповісти
А шо ты хотел, говномет? Что б Польша Ф35 для Украины купила?
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14.09.2024 00:05 Відповісти
ЮСА
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14.09.2024 08:12 Відповісти
Я б хотіла, шоб ти здох, та більше тут не випорожнявся.
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14.09.2024 08:12 Відповісти
Дякуємо Польща!
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13.09.2024 23:52 Відповісти
У Украины и Польши долгая совместная история, в которой множество тяжелых эпизодов случавшихся в страшные времена. Но сегодня поляки помогают чем могут. Их благодарить надо, а не поливать гамном как здесь некоторые маларосы и хахлы епучие делают.
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14.09.2024 00:08 Відповісти
Вообще учитывая особую любовь к нам поляков их помощь очень щедрая. Кацапов они боятся намного больше чем нашествия украинцев. И это хорошо. Память у них есть. Не хватает только яиц чтоб послать командование НАТО к чертям и начать сбивать русские ракеты.
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14.09.2024 01:39 Відповісти
Поки Польща розглядає передачу МіГ-29, F-16 вже воюють.
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14.09.2024 02:11 Відповісти
 
 