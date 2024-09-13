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Сікорський (200) Волинська трагедія (112)

Сікорський закликав Україну "знайти рішення" щодо Волинської трагедії, "перш ніж Польща вживатиме жорсткіших заходів"

Сікорський закликав знайти рішення Волинської трагедії

Глава польського МЗС Радослав Сікорський закликав Україну провести ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Про це він сказав у інтерв'ю Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

Сікорський розповів, що 13 вересня вирушить до Києва, де планує зустрітися з українським колегою та православним духовенством. Під час зустрічі Сікорський хоче порушити тему вшанування загиблих у Волинській трагедії.

"Те, що сталося в 1943 році під час німецької окупації Польщі та України, було планом українського (руху - Ред.) опору (провести - Ред.)  етнічну чистку Волинської області шляхом масового вбивства польського цивільного населення", - заявив очільник МЗС.

За його словами, протягом кількох місяців було вбито від 80 000 до 120 000 людей. Водночас Сікорський визнав, що "​​були й акти помсти з боку польського руху опору".

Він також додав, що Польща подолала свій імперський синдром щодо України, але має одне прохання: провести ексгумацію жертв Волинської трагедії, щоб поховати їх за християнським звичаєм.

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Сікорський сказав, що хоче донести дві думки. Пояснити полякам — що неможливо повернути до життя жодну з жертв Волинської трагедії, але що можна будувати краще майбутнє з сусідами. А українцям — що треба "знайти рішення, перш ніж Польща вживатиме жорсткіших заходів".

"Наша громадськість дуже схвильована з цього приводу. Тоді вцілілих поляків депортували до Польщі, а їхні нащадки тепер представляють мільйони людей, для яких це питання є важливим і які голосують", - пояснив глава польського МЗС.

Він підсумував, що "великі нації здатні розпізнавати темніші місця у своїй історії".

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Топ коментарі
+48
Проблема в тому,що не можливо зробити те,чого не має.Поляки в своїх націоналістичних спекуляція і відвертій брехні зайшли дуже далеко,як колись "риги" з поділом українців на сорти.Крапка в цьому питанні давно поставлена ще Квасневським і Кучмою.Загиблих з польського боку було від 12 тис.до 19 тис. з українського боку від 9 тис. до 15 тис. Загальна кількість жертв-36 750 осіб з обох боків,а не виключно поляків,як продають свому суспільству польські ультраправі і ультраліві,щоб здобути голоси на виборах.Раніше вони постійно перед виборами качали тему Катині,поки путло літак з Качинським не збив,після того,з 2010 року про Катинь забули і почали качати Волинську трагедію.а от операція "Вісла"- поляками замовчується.
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13.09.2024 01:47
+45
Думаєте, що поляки на цьому зупиняться?
Задовбали конкретно болвани. Війна йде, а ми повинні ексгумацією займатися.

Вони хворі. Втратили почуття реальності.
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13.09.2024 01:13
+40
Робімо ядерну зброю щоб ніяка падла не гавкала. А ти сцикорьський готуй репарації за окупацію зунр 1919-1939
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13.09.2024 01:00
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Сторінка 2 з 2
Нi в якому разi не вестися на забаганки пшекiв. Якщо ми щось будемо робити в данному напрямку i не дай Боже в Польшi прийде лiворадикальна влада,вони будуть використовувати це по любому приводу в якостi шантажа. Тому це питання нiяк i не вирiшуется.
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13.09.2024 07:19 Відповісти
Польський гонор чудово лікується путінськими прильотами по Польщі.
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13.09.2024 07:21 Відповісти
Це національна риса. Намагатися вселяти всім навколо почуття провини. 7 вересня 2024 року в Освенцимі поляки нагадали німецьким хокеїстам про концтабори. "Ласкаво просимо до міста вашого найбільшого злочину".

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13.09.2024 07:35 Відповісти
Польськы спекулянти - не гієни Європи. Вони шакали...
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13.09.2024 07:41 Відповісти
в такому разі хай поляки несуть відповідальність за концтабори і масові вбивства людей на польській тереторії.а якщо українські землі в той час були під окупацією німеччини і совєтських партізан - то хай росія з нємцами й несуть відповідь.де дівся качинський з урядом польщі коли летів в катинь ? хай відповісь сікорський.
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13.09.2024 07:44 Відповісти
Поляки хотіли панувати в Україні, як раптом у них трапилася трагедія
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13.09.2024 07:51 Відповісти
А чому ті "несчастні" польські мирні селяни взагалі опинилися на українських землях Волині?
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13.09.2024 10:57 Відповісти
Во-во...
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13.09.2024 11:02 Відповісти
Віддайте, щоб памятали, що на українську землю краще більше не лізти
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13.09.2024 07:52 Відповісти
Йде війна, а їм вАлинська рЄзня в гузні свербить
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13.09.2024 08:27 Відповісти
Што?...
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13.09.2024 08:31 Відповісти
8 травня 2008 року ми були на зйомках у Освенцимі. Сам Освенцим - це таке гарненьке польське містечко, зелене та затишне. Вокзальчик з назвою великими літерами... І гігантське поле з трубами, трубами, трубами та вишками...
І ми брали інтерв'ю у старих мешканців. І одна така польська бабця каже: "Та ми ж нічого не знали і не бачили!!!"
Ми здивувалися: "Як можна було не бачити оце велетенське поле, оці труби з чорним димом?"
А вона очи відвела та відповідає: "Бо ми у той бік не дивилися!"
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13.09.2024 08:37 Відповісти
А причому тут поляки. Надуті німці які винні в смерті 60 мільйон чоловік, живуть в ус не дують, вважають себе самим цивілізованим народом світу, над іншими потішаються.
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13.09.2024 09:28 Відповісти
Виявляється це польська бабка винна. Чогось там не помітила. У вас з головою все гаразд?
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13.09.2024 09:32 Відповісти
Волинська трагедія це вбивство поляками українців - етнічного населення західних областей,а поляки були загарбниками котрі окупували наші території в 20-х роках,котрі ополячували українців,.Шухевич,Бандера,та інші Герої просто боролись з польськими окупантами всіма доступними методами,вони не вбивали поляків на етнічних польських територіях.Чому цей міністр мовчить про операцію "Вісла",коли кацапи віддали полякам етнічні українські землі,більшість українців вивезли в срср,а ті що залишились,150000,були розселені поляками у західній та північній частині Польщі.
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13.09.2024 09:28 Відповісти
в мене тільки одне питання....: а що робило "польське населення" на Волині??!

напевно, відкривало українську гімназію чи університет в Луцьку...чи просувало місцеве українське населення по "соціальних ліфтах..."?

А ШУХЕВИЧ та Степан Андрійович були, Є і будуть Героями України,

не залежно хочуть цього якісь бойки, калєтнікі, мазураші, шарії, дубінскі з бужанскіми та іншими мураєвими з "какой разніцей..."
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13.09.2024 09:31 Відповісти
Відомий терорист Судоплатов перед кінцем кривавого життя повідомив, що після невдач розгорнути совіцький терор в західній Україні у 21 році (всі опергрупи Комінтерну поголовно здалися) поставило мету знищити ОУН, на початку шляхом розколу. Він був внєдрьон до Коновальця під видом племінника агента НКВС члена проводу ОУН і близького друга Коновальця у 1933 році. І повідомив, що після вбивства Коновальця, мета була досягнута - ОУН була розколота. Саме ОУН встановило його особу у 1942 році. Коновалець завжди пересувався в супроводі свого давнього соратника Барановського, але зустрічі з Судоплатовим проводив сам, бо Барановський не довіряв. Саме Барановський у 1942 році установив особу Судоплатова і агента Полуведька. Але його застрелили в тому ж році у Львові.вже потім соратники Бендери стверджували, що це була тільки помста за молодшого брата.
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13.09.2024 10:27 Відповісти
А пан не хоче піти далеко і надовго зі своїми бриднями?
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13.09.2024 12:24 Відповісти
Так, ми виявилися чемпіонами у цій обопільгній масакрі.
Але лишень тому, що нас було на Волині більше (зрештою, це українська земля).
Але розповідати, що поляки були лише жертвами?
Паралельно виправдовувати операцію "Вісла"?
Іґнорувати, що українське запілля не могло порозумітися з польським через імперські амбіції поляків? - зрештою, ворожнеча почалася саме з цього.
Дивіться у вікі "Бійня у Ремелі"
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13.09.2024 12:35 Відповісти
екзгумацію для чого? Щоб звинуватити Україну? Але ж Україна була окупована і як держава не існувала. Звинуватити українців? Щоб що? Яка мета ? Ці політичні мутки не покращать відносин між нашими державами. На радість *****
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13.09.2024 08:49 Відповісти
Мета цілком зрозуміла - ідентифікувати та перепоховати людей по людські.
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13.09.2024 08:54 Відповісти
як індентифікувати, якщо там рештки від трьох війн? Де факт, що то їх жертви, то перше?
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13.09.2024 12:01 Відповісти
Цікаво а звідки взялись поляки на Українській Волині ?
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13.09.2024 09:11 Відповісти
Не пішов би він нах!
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13.09.2024 09:28 Відповісти
З одного боку тон ненормальний і погрози це неприйнятно. З іншого поляки мабуть випрошують це роками, а наших посадовців ви знаєте, вони ще й хабар будуть вимагати за дозволи. Хоча поляки для нас зробили дуже, дуже багато, особливо на початку війни. Тому треба це взяти і вирішити, скажімо дати полякам дозвіл самостійно це зробити, під нашим наглядом. Ну якщо у нас війна і нема ресурсу, ну то дайте їм можливість поховати ці останки, це нормально.
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13.09.2024 09:30 Відповісти
Блин, что-то дядю понесло.
"прежде чем Польша будет принимать более жесткие меры" Источник:
Какие меры? На какие меры, кроме шантажа способна Польша?
Трупы жертв Украине явно не нужны и их всё равно отдадут, если есть, что отдавать.
Кости поляков никому не нужны, кроме самих поляков.
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13.09.2024 09:44 Відповісти
В чём проблема?
Нужно создать украинско-польскую комиссию - пусть занимается поисками захоронений всех 80 000, и только после того, как она найдёт всех, перейти к обсуждению эксгумации.
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13.09.2024 09:55 Відповісти
давно такая комиссия есть
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13.09.2024 11:01 Відповісти
Польські курви однією рукою допомагають, а інщою б'ють. Ненавиджу цих хитродупих ляхів.
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13.09.2024 09:56 Відповісти
У Польщі та України вічний спільний ворог, який століттями знищував українців і поляків. Такі сварки тільки на руку русні.
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13.09.2024 10:09 Відповісти
Якби тільки хтось знав, скільки загонів нквдистів під видом УПА діяло на Волині, так само як і в АК.....
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13.09.2024 12:24 Відповісти
Ляхи почали нам погрожувати? Краще б придивився сікорський до сусідів по НАТО хто там його буде захищати по примарній "5-й", коли Україна "ляже".
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13.09.2024 10:01 Відповісти
Цинічний покидьок. За рахунок минулої трагедії, хоче підняти внутрішні політичні рейтинги, ще й коли Україна у війні. І він же не хоче ні порозуміння, ні примирення, ні визнання фактів, він хоче щоб Україна «була винуватою» і на цьому постійно спекулювати. Просте питання, а чому це так сталося, що українці на українській землі раптом почали вбивати масово поляків? Хай пан Сікорський правильно розкаже про причини і наслідки.
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13.09.2024 12:25 Відповісти
Як бісять ті. Які чомусь звинувачують нашу сторону.
Люди полякам на зустріч йшли з дня нашої незалежності. І кожен раз, поляки знову щось хочуть.
І не тільки до нас в них претензії. У них всі сусіди в чомусь вині, і щось повинні їм відати....

До нашої влади одна претензія. Чому вони не відстоюють позицію України!!!
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13.09.2024 12:46 Відповісти
Jest mi bardzo przykro jako Polakowi, że temat Wołynia jest wciąż podnoszony w sytuacji wojny z Rosją. Tak jakby nie było ważniejszych kwestii. Wiemy, że stała się straszna tragedia. Wiemy, że historia stosunków polsko-ukraińskich jest trudna z wieloma bolesnymi datami dla jednych i dla drugich. Nie rozumiem, dlaczego nie zostawić tego tematu na czas pokoju i spokojnie dojść do porozumienia. Czy to w kwestii ekshumacji czy też pamięci. Jestem ciekaw ilu z tych głośno krzyczących nacjonalistów było choć raz na Wołyniu i zadbało o groby ludzi dawno zapomnianych.
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13.09.2024 20:57 Відповісти
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