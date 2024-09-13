Сікорський закликав Україну "знайти рішення" щодо Волинської трагедії, "перш ніж Польща вживатиме жорсткіших заходів"
Глава польського МЗС Радослав Сікорський закликав Україну провести ексгумацію жертв Волинської трагедії.
Про це він сказав у інтерв'ю Le Monde, передає Цензор.НЕТ.
Сікорський розповів, що 13 вересня вирушить до Києва, де планує зустрітися з українським колегою та православним духовенством. Під час зустрічі Сікорський хоче порушити тему вшанування загиблих у Волинській трагедії.
"Те, що сталося в 1943 році під час німецької окупації Польщі та України, було планом українського (руху - Ред.) опору (провести - Ред.) етнічну чистку Волинської області шляхом масового вбивства польського цивільного населення", - заявив очільник МЗС.
За його словами, протягом кількох місяців було вбито від 80 000 до 120 000 людей. Водночас Сікорський визнав, що "були й акти помсти з боку польського руху опору".
Він також додав, що Польща подолала свій імперський синдром щодо України, але має одне прохання: провести ексгумацію жертв Волинської трагедії, щоб поховати їх за християнським звичаєм.
Сікорський сказав, що хоче донести дві думки. Пояснити полякам — що неможливо повернути до життя жодну з жертв Волинської трагедії, але що можна будувати краще майбутнє з сусідами. А українцям — що треба "знайти рішення, перш ніж Польща вживатиме жорсткіших заходів".
"Наша громадськість дуже схвильована з цього приводу. Тоді вцілілих поляків депортували до Польщі, а їхні нащадки тепер представляють мільйони людей, для яких це питання є важливим і які голосують", - пояснив глава польського МЗС.
Він підсумував, що "великі нації здатні розпізнавати темніші місця у своїй історії".
Будь ласка, зачекайте...
І ми брали інтерв'ю у старих мешканців. І одна така польська бабця каже: "Та ми ж нічого не знали і не бачили!!!"
Ми здивувалися: "Як можна було не бачити оце велетенське поле, оці труби з чорним димом?"
А вона очи відвела та відповідає: "Бо ми у той бік не дивилися!"
напевно, відкривало українську гімназію чи університет в Луцьку...чи просувало місцеве українське населення по "соціальних ліфтах..."?
А ШУХЕВИЧ та Степан Андрійович були, Є і будуть Героями України,
не залежно хочуть цього якісь бойки, калєтнікі, мазураші, шарії, дубінскі з бужанскіми та іншими мураєвими з "какой разніцей..."
Але лишень тому, що нас було на Волині більше (зрештою, це українська земля).
Але розповідати, що поляки були лише жертвами?
Паралельно виправдовувати операцію "Вісла"?
Іґнорувати, що українське запілля не могло порозумітися з польським через імперські амбіції поляків? - зрештою, ворожнеча почалася саме з цього.
Дивіться у вікі "Бійня у Ремелі"
"прежде чем Польша будет принимать более жесткие меры" Источник:
Какие меры? На какие меры, кроме шантажа способна Польша?
Трупы жертв Украине явно не нужны и их всё равно отдадут, если есть, что отдавать.
Кости поляков никому не нужны, кроме самих поляков.
Нужно создать украинско-польскую комиссию - пусть занимается поисками захоронений всех 80 000, и только после того, как она найдёт всех, перейти к обсуждению эксгумации.
Люди полякам на зустріч йшли з дня нашої незалежності. І кожен раз, поляки знову щось хочуть.
І не тільки до нас в них претензії. У них всі сусіди в чомусь вині, і щось повинні їм відати....
До нашої влади одна претензія. Чому вони не відстоюють позицію України!!!