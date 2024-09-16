Украина должна была принять закон о мобилизации еще год назад, - Сикорский
Закон о мобилизации в Украине надо было принимать год назад.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Европейской правде заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Я бы сказал, что вы приняли закон о мобилизации, по моему мнению, минимум на год позже. Лучше всего принимать такие законы, когда у вас еще есть много добровольцев и когда люди чувствуют личную угрозу", - высказался Сикорский.
Министр подчеркнул, что его "очень удивляет" количество украинских мужчин, которые находятся в Польше.
"Я хожу в парикмахерскую в Варшаве, и меня стрижет молодой украинский парикмахер. И у меня есть к нему вопрос: Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?", - сказал он.
Сикорский отметил, что Польша не предоставляет социальную помощь трудоспособным беженцам. Кроме того, он выразил сомнение в целесообразности создания финансовых стимулов для украинских мужчин, чтобы они оставались в ЕС.
"Киев сообщил нам, что вы хотите вернуть украинцев, что вам нужны налогоплательщики, нужны люди, которые работают на заводах. Но также вам нужны люди, чтобы заменить тех храбрых солдат, которые сейчас на линии фронта", - считает Сикорский.
Напомним, ранее Сикорский предложил отменить выплаты украинским беженцам в ЕС. По его мнению, Западная Европа снижает мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам.
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А ты, Сикорский, не дывуйся. Когда кацапы нападут на Польшу посмотрим сколько польских мужиков будут перебывать в Германии
Що стосується дітей, то вони мають американське громадянство, тому що їх мати американка, а точніше, походить з відомої єврейської сім'ї з США.
15% поляків лише готові захищати, але українці УСІ повинні вертатися згідно його позиції.
https://www.rp.pl/wojsko/art39596581-sondaz-co-zrobiliby-polacy-gdyby-rosja-zaatakowala
Ще 29% готові стати волонтерами, 11,9% втечуть за кордон, а 25,5% втечуть в безпечне місце в Польщі. Ще 22% поляків не будуть робити нічого, тобто їм в принципі пофігу, окупація - так окупація. 11,6% не готові відповідати.
Тобто скільки у реальності готові взяти зброю до рук? То ж не треба тут малювати розових поні.
Але я підрахував, що якби у військових частинах з'явилися ті, хто в Польщі декларує, що піде добровольцем до армії, то на складах у Європі їм не вистачило б зброї. (Це 5 мільйонів 700 тисяч людей). Що стосується інших цифр, то вони не відрізняються від того, що було насправді під час війни в Україні.
Так, не понял, у министра иностранных дел Польши нет личного парикмахера? Вот же нищебродина.
Куди ділися мужні польські рятувальники ???
ви дрони та ракети серете збивати над власною територією
тіко зерно українське можете розсипати.. вояки
Україна приймає добровольців! Сікорський, захисти польщу та НАТО - вступай до лав ЗСУ!
И с тех пор в основном набирали мобилизованных и до июня 24го года набрали почти миллион человек в армию.
Он не в курсе даже, что молодий перукар, которыц его стриг мобилизации НЕ подлежит даже по новым правкам к закону, ибо является ребенком до 25 лет...
Короче пёрнул в лужу.