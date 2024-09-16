РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11865 посетителей онлайн
Новости
5 387 43
беженцы (1606) Сикорский (358) мобилизация (2608)

Украина должна была принять закон о мобилизации еще год назад, - Сикорский

сікорський,радослав

Закон о мобилизации в Украине надо было принимать год назад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Европейской правде заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Я бы сказал, что вы приняли закон о мобилизации, по моему мнению, минимум на год позже. Лучше всего принимать такие законы, когда у вас еще есть много добровольцев и когда люди чувствуют личную угрозу", - высказался Сикорский.

Министр подчеркнул, что его "очень удивляет" количество украинских мужчин, которые находятся в Польше.

"Я хожу в парикмахерскую в Варшаве, и меня стрижет молодой украинский парикмахер. И у меня есть к нему вопрос: Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?", - сказал он.

Сикорский отметил, что Польша не предоставляет социальную помощь трудоспособным беженцам. Кроме того, он выразил сомнение в целесообразности создания финансовых стимулов для украинских мужчин, чтобы они оставались в ЕС.

"Киев сообщил нам, что вы хотите вернуть украинцев, что вам нужны налогоплательщики, нужны люди, которые работают на заводах. Но также вам нужны люди, чтобы заменить тех храбрых солдат, которые сейчас на линии фронта", - считает Сикорский.

Также читайте: Польша в будущем начнет финансировать "чешскую инициативу" по закупке боеприпасов для ВСУ, - Сикорский

Напомним, ранее Сикорский предложил отменить выплаты украинским беженцам в ЕС. По его мнению, Западная Европа снижает мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
Міністр наголосив, що його "дуже дивує" кількість українських чоловіків, які перебувають у Польщі.

А ты, Сикорский, не дывуйся. Когда кацапы нападут на Польшу посмотрим сколько польских мужиков будут перебывать в Германии
показать весь комментарий
16.09.2024 13:10
+12
Щось мені підказує, що він своїх дітей першими вивезе кудись по далі.
показать весь комментарий
16.09.2024 13:14
+11
Я ходжу до перукарні у Варшаві

Так, не понял, у министра иностранных дел Польши нет личного парикмахера? Вот же нищебродина.
показать весь комментарий
16.09.2024 13:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міністр наголосив, що його "дуже дивує" кількість українських чоловіків, які перебувають у Польщі.

А ты, Сикорский, не дывуйся. Когда кацапы нападут на Польшу посмотрим сколько польских мужиков будут перебывать в Германии
показать весь комментарий
16.09.2024 13:10 Ответить
Щось мені підказує, що він своїх дітей першими вивезе кудись по далі.
показать весь комментарий
16.09.2024 13:14 Ответить
Діти Сікорського вже давно в США (мають американське громадянство).
показать весь комментарий
16.09.2024 14:12 Ответить
Вибачай, не слідкую за польскими керманичами, "своїх" зелених уродів вистачає. Але бачу, що такий же самий щирий патріот, як у нас був ветеринар-рнбошник. Розказувати як кому треба йти, але своїх діточок надійно сховати. Ну да, в них же "інше громадянство"... авжеж.
показать весь комментарий
16.09.2024 16:21 Ответить
Сікорський був настільки «щирим патріотом», що в Європарламенті брав цілі валізи євро від представників країн поза ЄС за якісь «консультації». Що це за країни і що це за «консультації», він досі не хоче говорити.
Що стосується дітей, то вони мають американське громадянство, тому що їх мати американка, а точніше, походить з відомої єврейської сім'ї з США.
показать весь комментарий
16.09.2024 17:28 Ответить
Згадав що було опитування рік назад.
15% поляків лише готові захищати, але українці УСІ повинні вертатися згідно його позиції.

https://www.rp.pl/wojsko/art39596581-sondaz-co-zrobiliby-polacy-gdyby-rosja-zaatakowala
показать весь комментарий
16.09.2024 13:18 Ответить
Читаєш, але не розумієш, а потім пишеш дурниці - там написано, що 15 відсотків пішли б добровольцями в армію (відомо, що більшість пішла б в армію внаслідок призову).
показать весь комментарий
16.09.2024 14:18 Ответить
Усе я так розумію. Давай тоді усі цифри, щоб була повна картина

Ще 29% готові стати волонтерами, 11,9% втечуть за кордон, а 25,5% втечуть в безпечне місце в Польщі. Ще 22% поляків не будуть робити нічого, тобто їм в принципі пофігу, окупація - так окупація. 11,6% не готові відповідати.

Тобто скільки у реальності готові взяти зброю до рук? То ж не треба тут малювати розових поні.
показать весь комментарий
16.09.2024 16:17 Ответить
Я не знаю, чи малюєш рожевих поні чи маніпуляційних поні.
Але я підрахував, що якби у військових частинах з'явилися ті, хто в Польщі декларує, що піде добровольцем до армії, то на складах у Європі їм не вистачило б зброї. (Це 5 мільйонів 700 тисяч людей). Що стосується інших цифр, то вони не відрізняються від того, що було насправді під час війни в Україні.
показать весь комментарий
16.09.2024 18:05 Ответить
Беріть далі, адекватні вже запаслися нерухомістю в Іспанії, але ще більше рване до США, і Англії.....
показать весь комментарий
16.09.2024 13:34 Ответить
Та перемайся за поляків, вони собі раду дадуть,а от сцикунва,що втекла,не хоче захищати Україну!
показать весь комментарий
16.09.2024 14:00 Ответить
Рейтинг.
показать весь комментарий
16.09.2024 13:12 Ответить
Я ходжу до перукарні у Варшаві

Так, не понял, у министра иностранных дел Польши нет личного парикмахера? Вот же нищебродина.
показать весь комментарий
16.09.2024 13:12 Ответить
Незламний поляк настільки хоче допомогти Україні, що готовий прямо від серця відірвати українських чоловіків і відправити їх на Курщину.
показать весь комментарий
16.09.2024 13:15 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2024 13:17 Ответить
Сильно він за Украіну взявся
показать весь комментарий
16.09.2024 13:18 Ответить
Ну не поляками ж російського кривавого чупакабру годувати. Принаймні не зараз.
показать весь комментарий
16.09.2024 13:20 Ответить
Як то кажуть "ваша думка дуже цінна для нас" Дрочив би краще мовчки на свою волинську трагедію.
показать весь комментарий
16.09.2024 13:21 Ответить
Поляки як завжди перші в підтримці геноциду українців.
показать весь комментарий
16.09.2024 13:23 Ответить
Читаю новини - "Україна відправить до Польщі рятувальників для боротьби з наслідками повеней" !
Куди ділися мужні польські рятувальники ???
показать весь комментарий
16.09.2024 13:29 Ответить
Рольнікам нема коли такими пустяками займатись,вони кордон блокують.
показать весь комментарий
16.09.2024 13:39 Ответить
І яке це має відношення до українських рішень? Польські рятувальники перебувають у Польщі. Загалом польські рятувальники не мають впливу на те, що заявляє Зеленський.
показать весь комментарий
16.09.2024 14:21 Ответить
В - валынскаярэзня бэнзолапатай!!
показать весь комментарий
16.09.2024 13:30 Ответить
А чому це він стрижеться в перукаря-українця, амне в перукаря-поляка? А, напевно тому що поляки поїхали в Німеччину та Англію за вищими зарплатами. І якщо перукар-українець не стригтиме цього міністра, то він ходимо з патлами наче Тарзан.
показать весь комментарий
16.09.2024 13:32 Ответить
И придется отбиваться от скинхедов доказывая, что он не рокер и не металлист, а просто его парикмахер уехал (с)
показать весь комментарий
16.09.2024 13:34 Ответить
А пам'ятаєте початок 2022 року... якщо б Зеленський підписав мирний договір-капітуляцію і Україна вернулась в СССР 2, ось тоді б НАТО і польща всрались...
показать весь комментарий
16.09.2024 13:34 Ответить
Тепер той же Подоляк ходить по марахвонах і розказує, як росія от от розвалиться...
показать весь комментарий
16.09.2024 14:14 Ответить
А как там Пшыки решали пытання со своими хфермерами??? Уладили все за 5сек, или год тянули кота за яйза на рашистчкие бабки!
показать весь комментарий
16.09.2024 13:34 Ответить
Сікорський, ти шовіністе рятуй Польщу від затоплення, бо фермерів польських вже Бог покарав за потоптане українське зерно висипане ними в болото!
показать весь комментарий
16.09.2024 13:35 Ответить
Сiкорський був лише один-i вiн видатний українець та iнженер. А це таке...веганська пiдробка
показать весь комментарий
16.09.2024 13:39 Ответить
Вы читали его биографию? Был тем еще русским имперцем. До самой смерти.
показать весь комментарий
16.09.2024 16:33 Ответить
Згоден. Треба було ще в 22-му році
показать весь комментарий
16.09.2024 13:53 Ответить
Та був закон про мобілізацію. От з новим законом, шо у більшості людей військового віку щось змінилось. Та ніхріна - як біжали так і біжуть за кордон.
показать весь комментарий
16.09.2024 13:54 Ответить
Смішне явище - Один дурень щось сказав а тепер купа дурнів це коментує. Цей дурень раніше говорив нісенітниці про те, що «зменшення виплат дітям-біженцям збільшить мобілізаційний потенціал України». Не треба звертати увагу на цю хрень...
показать весь комментарий
16.09.2024 13:55 Ответить
Тварина пшецька.
показать весь комментарий
16.09.2024 13:58 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2024 14:03 Ответить
сікорський - захисник х...єв!
ви дрони та ракети серете збивати над власною територією

тіко зерно українське можете розсипати.. вояки
Україна приймає добровольців! Сікорський, захисти польщу та НАТО - вступай до лав ЗСУ!
показать весь комментарий
16.09.2024 14:09 Ответить
Пан Сикорский не в курсе, что мобилизация в Украине была обьявлена с первого дня большой войны, а добровольцы (а также ОР-1 и ОР-2) "закончились" уже к июню 22го года.
И с тех пор в основном набирали мобилизованных и до июня 24го года набрали почти миллион человек в армию.
Он не в курсе даже, что молодий перукар, которыц его стриг мобилизации НЕ подлежит даже по новым правкам к закону, ибо является ребенком до 25 лет...
Короче пёрнул в лужу.
показать весь комментарий
16.09.2024 14:15 Ответить
Так депортируйте тех ухилянтов ))
показать весь комментарий
16.09.2024 14:41 Ответить
Він має на увазі Закон про мобілізацію, який ухвалили декілька місяців потому. А мали би ухвалити, ще рік тому.
показать весь комментарий
16.09.2024 14:50 Ответить
Короче чувак хвастается тем, что в его стране помощь не платят беженцам и объясняет это не отсутствием денег у страны заботой об Украине))). А значит и Сирии и Венесуэле и т.д.
показать весь комментарий
16.09.2024 15:24 Ответить
Сікорський, прорашистська курва,котра постійно вкидує в Україну що небудь для того,щоб сіяти протиріччя серед українців.Як не волинська ексгумація.то парихмахерська то,ще і ще."Я ходжу до перукарні у Варшаві, і мене стриже молодий український перукар. І у мене є до нього питання: Що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?", - сказав він. Для чого цей прорашистський холуй написав подібну куйню???Держава Польща надала людині легальну працю .і приходить якийсь поц.ставити подібні запитання ?Сходи пшек до рашистського парихмахера ,скажи,що правитель 3,14дерації світовий терорист і вбивця українців і називається "куйло".а за одно дав би рашистському парихмахеру.в знак поваги 10злотувик чайових.Тьфу Ти ,курва
показать весь комментарий
16.09.2024 16:25 Ответить
 
 