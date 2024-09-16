Украина должна была принять закон о мобилизации еще год назад, - Сикорский

Закон о мобилизации в Украине надо было принимать год назад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Европейской правде заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Я бы сказал, что вы приняли закон о мобилизации, по моему мнению, минимум на год позже. Лучше всего принимать такие законы, когда у вас еще есть много добровольцев и когда люди чувствуют личную угрозу", - высказался Сикорский.

Министр подчеркнул, что его "очень удивляет" количество украинских мужчин, которые находятся в Польше.

"Я хожу в парикмахерскую в Варшаве, и меня стрижет молодой украинский парикмахер. И у меня есть к нему вопрос: Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?", - сказал он.

Сикорский отметил, что Польша не предоставляет социальную помощь трудоспособным беженцам. Кроме того, он выразил сомнение в целесообразности создания финансовых стимулов для украинских мужчин, чтобы они оставались в ЕС.

"Киев сообщил нам, что вы хотите вернуть украинцев, что вам нужны налогоплательщики, нужны люди, которые работают на заводах. Но также вам нужны люди, чтобы заменить тех храбрых солдат, которые сейчас на линии фронта", - считает Сикорский.

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Напомним, ранее Сикорский предложил отменить выплаты украинским беженцам в ЕС. По его мнению, Западная Европа снижает мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам.